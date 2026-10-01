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Wer auf seinen nächsten Bitcoin-Kauf wartet, bekommt bei 21bitcoin jetzt Geld fürs Warten. Das Salzburger Bitcoin-Scale-up verzinst ab heute das Euro-Guthaben auf den Konten seiner Kund:innen mit 1,21 Prozent pro Jahr. Die Zinsen gibt es wahlweise in Euro oder automatisch und ohne Umtauschgebühr in Bitcoin. Laut eigenen Angaben ist 21bitcoin damit der erste Anbieter Europas, der Sparzinsen direkt in Bitcoin weitergibt.

„Bitcoin-Vermögensaufbau beginnt nicht erst mit dem Kauf, sondern mit dem Euro, der dafür bereitliegt. Bisher lag dieses Geld unverzinst herum“, sagt Daniel Winklhammer, Co-Founder und CEO von 21bitcoin. „Damit wird sogar die Zeit zwischen zwei Käufen Teil des Vermögensaufbaus.“

So funktioniert das Angebot

Die Eckdaten laut 21bitcoin:

Verzinsung: 1,21 Prozent pro Jahr auf das gesamte Euro-Guthaben, ohne Mindestbetrag und ohne Bindung. Der Zinssatz ist variabel.

1,21 Prozent pro Jahr auf das gesamte Euro-Guthaben, ohne Mindestbetrag und ohne Bindung. Der Zinssatz ist variabel. Auch für wartendes Geld: Verzinst werden auch Beträge, die für eine offene Limit-Order oder den nächsten Kauf im Sparplan vorgesehen sind, bis zur Ausführung.

Verzinst werden auch Beträge, die für eine offene Limit-Order oder den nächsten Kauf im Sparplan vorgesehen sind, bis zur Ausführung. Auszahlung: Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben, in Euro oder kostenlos umgewandelt in Bitcoin.

Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben, in Euro oder kostenlos umgewandelt in Bitcoin. Zielgruppe: Das Angebot gilt für alle berechtigten Neu- und Bestandskund:innen.

Die Zinsen stammen nicht aus Krypto-Geschäften, sondern von einer klassischen Bank. Das Euro-Guthaben liegt auf einem Treuhandkonto bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, die seit 2023 an 21bitcoin beteiligt ist, getrennt vom Firmenvermögen. Die Bank verzinst das Geld als Tagesgeld, 21bitcoin gibt die Zinsen nach eigenen Angaben ohne Marge weiter. Die Kundengelder würden weder für Kredite noch für Eigenhandel oder Krypto-Zinsstrategien eingesetzt, betont das Unternehmen. Es versteht das Modell ausdrücklich als Gegenentwurf zu den Renditeversprechen, an denen in der Vergangenheit mehrere Krypto-Anbieter gescheitert sind. Weil die Partnerbank in Deutschland sitzt, unterliegen die Zinserträge dem deutschen Kapitalertragsteuerabzug.

Nächster Schritt nach dem Gratis-Sparplan

Das Zinsangebot ergänzt den Bitcoin-Sparplan Auto-Invest, bei dem 21bitcoin seit Anfang des Jahres nach den ersten sieben Tagen keine Kaufgebühren mehr verlangt. Für 2027 hat das Unternehmen Bitcoin-besicherte Kredite, eine versicherte Cold-Storage-Verwahrung mit öffentlich nachprüfbarem Nachweis der Bestände (Proof of Reserves) und eine Multisig-Lösung für die langfristige Verwahrung angekündigt. Bei der Verwahrung arbeitet 21bitcoin bereits mit dem US-Anbieter BitGo zusammen.

21bitcoin wurde von Daniel Winklhammer und Dominik Seibold gegründet und hat eine Lizenz als Krypto-Dienstleister nach der EU-Verordnung MiCAR von der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Mehr als 100.000 Nutzer:innen haben laut Unternehmen bisher über 650 Millionen Euro über die Plattform gehandelt.

Wie gut sind 1,21 Prozent?

Die 1,21 Prozent liegen deutlich über dem, was Banken im Schnitt auf Girokonten zahlen, aber unter den Angeboten der Neobroker. Auf täglich fällige Einlagen zahlen Banken in der Eurozone Privatkund:innen im Schnitt gerade einmal 0,28 Prozent, wie die aktuelle Zinsstatistik der Europäischen Zentralbank zeigt. Für neue Festgelder mit bis zu einem Jahr Laufzeit gibt es im Schnitt 2,14 Prozent. Die EZB selbst hat ihren Einlagenzins erst im September auf 2,50 Prozent angehoben.

Deutlich mehr zahlen Neobroker. Trade Republic verzinst nicht investiertes Guthaben in Deutschland laut Handelsblatt mit 2,50 Prozent, gekoppelt an den EZB-Einlagenzins. In Österreich lockt der Berliner Anbieter Neukund:innen mit Brad Pitt als Werbegesicht sogar mit 3 Prozent. Die Zinsen werden dort allerdings in Euro ausgezahlt. Wer bei 21bitcoin spart, verzichtet also auf einen Teil der möglichen Rendite und bekommt dafür die automatische Umwandlung in Bitcoin ohne Gebühren.

Im DACH-Raum ringt 21bitcoin außerdem mit dem Grazer Broker Coinfinity, der ebenfalls ausschließlich auf Bitcoin setzt, und mit dem Wiener Krypto-Riesen Bitpanda, der hunderte digitale Assets anbietet, um Bitcoin-Sparer:innen.