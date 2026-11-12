Agile Robots holt 500 Mio. Dollar von SoftBank und Nvidia

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Während Europa noch diskutiert, ob humanoide Roboter je in der Fabrik ankommen, legen SoftBank und Nvidia dafür eine halbe Milliarde Dollar auf den Tisch: Das Münchner Robotik-Unternehmen Agile Robots hat soeben eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Dollar (rund 450 Millionen Euro) abgeschlossen. Die Bewertung steigt damit auf 8,5 Milliarden Dollar (rund 7,6 Milliarden Euro), wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Die Runde im Überblick

Hard Facts Agile Robots Bewertung 8,5 Milliarden Dollar (rund 7,6 Milliarden Euro) Summe 500 Millionen Dollar (rund 450 Millionen Euro) Phase nicht genannt (zuletzt Series C im Jahr 2021) Investoren SoftBank Group (Lead), Nvidia, Hitachi, T.Capital Bisherige Gesamtsumme rund 2 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) Bestandsinvestoren unter anderem SoftBank Vision Fund und Xiaomi

SoftBank ist kein neuer Geldgeber: Der japanische Konzern hat schon 2021 die Series C über 220 Millionen Dollar angeführt, die Agile Robots zum Unicorn machte. Wie viel SoftBank diesmal beisteuert, ist nicht bekannt. Auch die anderen Namen überraschen nicht. Nvidia hatte seinen Einstieg bei Agile Robots schon im Oktober in Berlin angekündigt, und mit Hitachi, das über seinen Investmentarm einsteigt, arbeitet das Unternehmen seit September an Physical AI für die Fertigung. T.Capital ist die Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Telekom.

Wofür das Geld gedacht ist

Gründer und CEO Zhaopeng Chen will mit dem Kapital vor allem drei Dinge finanzieren: den Markteintritt in den USA, neue industrielle Anwendungen und die Fertigung in Bayern. Anfang des Jahres hat Agile Robots in Fürstenfeldbruck bei München ein neues Werk in Betrieb genommen, das auf bis zu 10.000 humanoide Roboter pro Jahr ausgelegt ist. Man bringe die Technologie aus dem Labor direkt in die industrielle Serienfertigung, sagt Chen.

Laut der New York Times soll die Runde auch einen möglichen Börsengang vorbereiten. Einen Zeitplan gibt es dafür nicht. Physical AI könne Europa helfen, den Rückstand auf die USA und China bei künstlicher Intelligenz aufzuholen, argumentiert Chen dort.

Was Agile Robots macht

Agile Robots wurde 2018 als Ausgründung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen gestartet. Chen hatte dort unter anderem an besonders feinfühligen Roboterhänden gearbeitet. Heute verkauft das Unternehmen fast alles, was sich in einer Fabrik bewegt: Roboterarme, Roboterhände und Greifer, fahrerlose Transportsysteme, komplette Produktionszellen und den humanoiden Roboter Agile ONE, dazu eine eigene Steuerungsplattform.

Nach eigenen Angaben beschäftigt Agile Robots mehr als 3.500 Mitarbeiter:innen an über 25 Standorten, mehr als 2.000 davon in der Entwicklung. Weltweit seien mehr als 20.000 Automatisierungslösungen installiert, dazu kommen über 650 Patente. Zu den Kund:innen zählen Konzerne aus Autoindustrie, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen und Logistik.

Gewachsen ist Agile Robots auch durch Zukäufe, etwa des Münchner Roboterarm-Herstellers Franka Robotics. Bei der KI setzt das Unternehmen auf Partner: Seit dem Frühjahr läuft eine Forschungspartnerschaft mit Google DeepMind, im Oktober folgten eine Humanoiden-Plattform auf Basis von Nvidias Robotik-Modellen und ein Logistikprojekt mit Audi. Produziert wird neben Deutschland auch in China und Indien, zu den früheren Investoren zählt der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi.

SoftBank kauft sich die Robotik zusammen

Für SoftBank ist Agile Robots ein Baustein einer größeren Wette. Der Konzern von Masayoshi Son hat 2025 die Übernahme der Robotiksparte von ABB um 5,4 Milliarden Dollar (rund 4,9 Milliarden Euro) vereinbart und ist groß beim US-Startup Skild AI eingestiegen, das an einem universellen KI-Modell für Roboter arbeitet. In dieser Strategie liefert ABB die Körper und Skild AI das Gehirn.

Die Konkurrenz

Geld fließt derzeit in viele Roboter-Bauer. In Deutschland hat Neura Robotics aus Metzingen im Sommer bis zu 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) eingesammelt, unter anderem von Tether, Amazon und ebenfalls Nvidia. Das Münchner Startup RobCo ist zum Unicorn aufgestiegen. In den USA hat Apptronik 520 Millionen Dollar (rund 467 Millionen Euro) bei einer Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar geholt, dazu kommen Figure, 1X und Tesla mit Optimus sowie Unitree aus China.

Hohe Bewertung, wenig Zahlen

Was der Bewertung von 8,5 Milliarden Dollar gegenübersteht, bleibt offen: Umsatz und Ergebnis nennt Agile Robots nicht, und die Zahl der installierten Lösungen sagt wenig darüber, wie viele humanoide Roboter tatsächlich im Einsatz sind. Im Juni war zudem noch von einer Runde über rund 800 Millionen Dollar die Rede gewesen. Warum es nun 500 Millionen geworden sind, ist nicht bekannt.

Skepsis gibt es auch grundsätzlich. Bei der invest.austria conference sprach Nikolaus Keuth von EY kürzlich von einem „großen Friedhof an Pilotprojekten“ bei humanoiden Robotern: Die Technologie sei oft noch nicht bereit, die Erwartungen seien zu hoch, und ohne echten Business Case verfolge man nur eine Fantasie. Einig war sich die Runde dort, dass das Rennen um die Fabrikhalle noch offen ist.