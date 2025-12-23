Podcast

AI 2025: The Good, the Bad & the Ugly – feat Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Es ist Zeit, das KI-Jahr Revue passieren zu lassen. Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, ⁠newsrooms⁠) und Clemens Wasner (⁠enliteAI⁠⁠AI Austria⁠) präsentieren in dieser Folge die High- und Lowlights des Jahres – und zwar anhand folgender Themen, Trends und Unternehmen:

  • Nvidia
  • Google & Gemini
  • Lovable und Vibe Coding
  • Anthropic
  • Atomenergie
  • Meta
  • OpenAI
  • xAI
  • Agents
  • AI Browser
  • Apple Intelligence
  • China & Open Source
  • Bild- und Video-Generatoren
  • Oracle
  • Microsoft
  • Mistral AI
  • Europäische KI-Souveränität

