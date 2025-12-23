Podcast
AI 2025: The Good, the Bad & the Ugly – feat Clemens Wasner & Jakob Steinschaden
Es ist Zeit, das KI-Jahr Revue passieren zu lassen. Die AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) präsentieren in dieser Folge die High- und Lowlights des Jahres – und zwar anhand folgender Themen, Trends und Unternehmen:
- Nvidia
- Google & Gemini
- Lovable und Vibe Coding
- Anthropic
- Atomenergie
- Meta
- OpenAI
- xAI
- Agents
- AI Browser
- Apple Intelligence
- China & Open Source
- Bild- und Video-Generatoren
- Oracle
- Microsoft
- Mistral AI
- Europäische KI-Souveränität