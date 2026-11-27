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Ausweis scannen, Selfie machen, fertig: Die bulgarische Plattform aIDentix hat kürzlich mehr als eine Million Identitätsprüfungen abgewickelt und braucht dafür jeweils weniger als eine Minute. Hinter dem System steht das Sofioter Tech-Unternehmen DSS (Digital and Software Solutions), das sich damit für den großen Umbruch rüstet, der mit den EU Digital Identity Wallets auf Banken und Fintechs zukommt.

Die Prüfung von Dokument und Lebendigkeit („Liveness“) dauert laut Unternehmen unter 60 Sekunden. Versuche, mit dem Ausweis einer anderen Person oder mit einem Foto eines Ausweises vor der Kamera durchzukommen, werden abgelehnt. Keine einzige Anfrage mit einem möglichen Betrugsversuch sei bislang erfolgreich durchgegangen, so DSS.

Von einem Land auf 173

Gestartet ist aIDentix vor zwei Jahren mit nur einem Dokumenttyp: bulgarischen Personalausweisen. Inzwischen verarbeitet die Plattform Reisepässe, Personalausweise und Führerscheine aus 173 Ländern.

Wie viel Zeit das im Alltag spart, zeigt das Beispiel UniCredit Bulbank. Kund:innen, die sich aus der Bulbank-Mobile-App ausgesperrt hatten, hingen früher mehr als sieben Minuten mit dem Contact Center am Telefon oder verbrachten rund zehn Minuten in einer Filiale, wo ein:e Mitarbeiter:in sie identifizierte. Mit aIDentix scannen sie einen Ausweis, machen ein Selfie, und nach weniger als 60 Sekunden ist die Prüfung erledigt. Die bankeigenen Schritte wie die SMS-Bestätigung kosten noch ein paar Sekunden extra. Die Anrufe zur Reaktivierung im Contact Center sind seit der Einführung um den Faktor fünf zurückgegangen.

eIDAS-Zertifikat als Eintrittskarte für die Wallet-Ära

Kürzlich hat außerdem die unabhängige Prüfstelle TAYLLORCOX PCEB die Plattform für Identitätsprüfungen nach der EU-Verordnung eIDAS in der 2024 überarbeiteten Fassung zertifiziert. Das Zertifikat umfasst drei Abläufe, die remote und ohne menschliche Aufsicht laufen: reine Dokumentenprüfung, Dokument plus Biometrie sowie die vollständige Verifizierung inklusive Abgleich mit Registern. Geprüft wurde dabei der tatsächliche Verifizierungsprozess, der laut Audit die geforderten Standards erfüllt.

Das Timing ist kein Zufall. Bis Ende dieses Jahres muss jeder EU-Mitgliedstaat seinen Bürger:innen eine digitale Identitäts-Wallet anbieten, Banken müssen diese bis Ende 2027 akzeptieren. Mit der Zertifizierung will sich aIDentix als Partner für Unternehmen positionieren, die eigene Wallets bauen. Wie der Rollout in der DACH-Region aussieht, zeigen etwa die ersten Feldversuche für die EU Digital Identity Wallet oder die Rolle von A-Trust als Launch-Partner der deutschen EUDI Wallet d-you.

Gelernt an verblassten Kopien

Entstanden ist die Technologie aus einem besonders mühsamen Auftrag. 2019 bat eine bulgarische Bank, damals Raiffeisenbank und heute Teil der United Bulgarian Bank (UBB), DSS darum, Hunderttausende Ausweisdaten auf Papier zu digitalisieren. Die Unterlagen waren fotokopiert, in schlechter Qualität eingescannt und oft mit Unterschriften über den gedruckten Feldern versehen. Das Team entwickelte Werkzeuge, um sie trotzdem auszulesen, passte diese später für die Live-Verifizierung am Smartphone an und machte daraus vor zwei Jahren ein eigenständiges Produkt.

„Wir haben an Dokumenten gelernt, die fotokopiert, verblasst und überschrieben waren, ein sauberer Reisepass ist da der einfache Fall“, sagt Plamen Nakov, CEO von DSS. Nach mehr als einer Million Prüfungen sei keine Anfrage mit potenziellem Betrugsversuch erfolgreich genehmigt worden, und eine unabhängige Stelle habe bestätigt, dass der Prozess die EU-Anforderungen an Remote-Identitätsprüfungen erfüllt. Zu den Nutzer:innen zählen Finanzinstitute wie UniCredit Bulbank, UBB, Paypercut und TBI.

Nächster Schritt: Wallets, KYB und E-Signaturen

In den kommenden sechs bis zwölf Monaten will aIDentix drei Ausbaustufen umsetzen: die Identitätsprüfung über die digitalen Wallets der Kund:innen, die Erweiterung vom individuellen KYC auf die Prüfung von Unternehmen (KYB) sowie die Unterzeichnung von Dokumenten mit qualifizierten elektronischen Signaturen (QES). „Banken und Fintechs in Bulgarien und ganz Europa werden all das verlangen, und wir wollen bereit sein“, so Nakov.