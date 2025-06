Alles zum Deal von Trending Topics & newsrooms.ai – feat. CEO Erek Stoisser

Fast 10 Jahre am Markt, mehrere Journalistenpreise gewonnen, mehr als 25.000 Artikel veröffentlicht, 900 Podcast-Folgen, mehrere hundert Videos und Livestreams, hunderte Zitierungen unserer Exklusiv-Stories in anderen Medien in ganz Europa, und vieles mehr.

In einem der vielen Interviews hat Bernd Greifeneder, der Mitgründer und CTO von Dynatrace, einem in Österreich gestarteten Unternehmen, das an der Börse heute 16 Milliarden Dollar wert ist, einmal gesagt, dass sich Unternehmen alle 7, 8 Jahre neu erfinden müssen. Und das haben wir für Trending Topics getan.

Deswegen können wir euch heute berichten: Trending Topics bekommt einen neuen Eigentümer, und zwar das Wiener AI-Startup newsrooms.ai. Eines gleich vorweg: Trending Topics wird euch natürlich in bekannter und bewährter Form, geleitet von den Gründern Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer, erhalten bleiben.

Newsrooms.ai ist auf die AI-getriebene Content-Produktion für die Kommunikationsbranche spezialisiert, und Trending Topics ist, wie ihr euch denken könnt, ein Anwender dieser Technologie. Trending Topics wird die jahrelange journalistische Know-how und Medienkompetenz bei newsrooms.ai einbringen, damit die AI-Modelle unverwechselbaren Inhalt anstatt Stangenware wie bei ChatGPT produziert.

Hier im Podcast wollen wir euch den neuen CEO von newsrooms.ai und Trending Topics, Erek Stoisser, vorstellen. Die Themen:

Was newsrooms.ai macht

Der Zukauf von Trending Topics & die Synergien

Gemeinsame Pläne zu Ziele

Das Dev-Team rund um CTO Matteo Rosoli

Dominanz der AI-Modelle aus den USA und Europa-Perspektive

„Human in the Loop“: Warum AI Menschen nicht ersetzen, sondern ihnen helfen soll

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at.