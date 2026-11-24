Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Amazon übernimmt laut Golem die KI-Chip-Optimierungstechnik des israelisch-amerikanischen KI-Startups Decart AI. Berichten zufolge liegt das Transaktionsvolumen bei rund 7,5 Milliarden Dollar. Amazon selbst nennt keinen Kaufpreis.

Decart-Mitgründer wechseln zu Amazon

Der E-Commerce-Riese erwirbt die proprietäre Technologie hinter dem Decart Optimization Stack (DOS). Dabei handelt es sich um eine Software-Engine, mit der man KI-Modelle schneller und kostengünstiger über verschiedene KI-Chips trainieren und ausführen soll.

Laut Bloomberg übernimmt Amazon nicht die KI-Modelle von Decart. Doch die drei Decart-Mitgründer Dean Leitersdorf (CEO), Moshe Shalev und Orian Leitersdorf, wechseln mit ihrem Team aus rund 100 KI-Forscher:innen und Entwickler:innen zum US-Konzern. Die Gründer teilen sich rund 4,8 Milliarden Dollar, die an eine fünfjährige Bleibepflicht bei Amazon geknüpft sind.

Amazon will mit der Technologie vor allem die eigenen KI-Chips wie AWS Trainium und Trainium3 für Entwickler:innen attraktiver machen und deren Leistung gegenüber Nvidia-GPUs steigern.

KI-Startup hat Bewertung von vier Mrd. Dollar

Seit 2025 arbeiten Amazon und Decart AI zusammen. Laut dem Konzern liefen Decarts Echtzeit-Videoanwendungen auf Trainium viermal schneller und zu halbierten Kosten wie herkömmliche GPUs. Zudem plant Amazon-CEO Andy Jassy, Trainium-Chips ab 2027 auch direkt an andere Rechenzentrumsbetreiber außerhalb von AWS zu verkaufen.

Decart wurde Ende 2023 gegründet. Im Mai 2026 hatte das Startup eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar abgeschlossen, unter Beteiligung von Nvidia und eBay, bei einer Bewertung von rund vier Milliarden Dollar. Zuvor hatten bereits Anthropic und Nvidia selbst Übernahmegespräche geführt.

Deal soll effizientere Rechenleistung bringen

Peter DeSantis, Senior Vice President für KI-Modelle, Custom Silicon und Quantum Computing bei Amazon, sagte: „Jeder Fortschritt bei KI beginnt damit, mehr aus jedem einzelnen Chip herauszuholen. Effizientere Rechenleistung bedeutet besseres Training, besseres Reinforcement Learning, schnellere Inferenz und bessere Modelle für Kunden zu geringeren Kosten.“

Der Wechsel soll dem Decart-Team die Skalierung, die Kunden und die Infrastruktur geben, um die Mission schneller voranzutreiben, als man es allein könnte. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen.