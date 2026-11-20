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Erst Nvidia, jetzt AMD: Nach der Führungskrise beim Marktführer gerät auch der zweite große KI-Chipkonzern wegen China unter Druck. „AMD hat sein eigenes China-Problem“, titelt das Rechercheteam von Hunterbrook Media, dessen Schwesterfonds auf fallende AMD-Kurse wettet, in seinem Bericht. Die Aktie des Chipherstellers verlor daraufhin am Donnerstag 7,72 Prozent und schloss bei 489,19 Dollar (rund 440 Euro), im Tagesverlauf lag das Minus zeitweise bei rund 10 Prozent.

Was Hunterbrook AMD vorwirft

Im Zentrum steht der chinesische Serverhersteller IEIT Systems, der zum Inspur-Konzern gehört und im März 2025 auf die schwarze Liste des US-Handelsministeriums gesetzt wurde. Wer IEIT seither Produkte liefern will, die unter US-Exportregeln fallen, Software eingeschlossen, braucht eine Lizenz. Trotzdem habe IEIT „mindestens sechs neuere Versionen von AMDs Firmware“ in seine eigenen Produkte eingebaut, schreibt Hunterbrook. Diese Firmware ist jene Startsoftware, die AMD-Chips überhaupt erst in Servern lauffähig macht.

Laut Hunterbrook stecken nahezu identische Dateien auch in Servern von drei Firmen, die nicht auf der schwarzen Liste stehen: Maginfra aus China, Kaytus aus Singapur und Aivres aus Kalifornien. Deren Firmware sei zu 99,94 Prozent identisch mit jener von IEIT. Brisant sei das, weil „Washington Software-Updates als Exporte behandelt“, so Hunterbrook. In einem kürzlich abgeschlossenen Verfahren habe das Handelsministerium jedes von sieben Software-Updates an ein gelistetes Unternehmen als eigenen Verstoß gezählt.

Fakten Details Shortseller Hunterbrook Capital (Recherchen von Hunterbrook Media) Vorwurf AMD-Firmware bei der gelisteten IEIT Systems und drei verbundenen Firmen AMD-Aktie am Donnerstag minus 7,72 Prozent auf 489,19 Dollar (440 Euro) AMD-Umsatz mit China und Hongkong 2025 7,75 Mrd. Dollar (6,96 Mrd. Euro), 22,4 Prozent des Umsatzes AMD-Umsatz mit Singapur 2025 4,28 Mrd. Dollar (3,85 Mrd. Euro) Stellungnahme von AMD weist die Vorwürfe zurück

Milliardenumsätze in China

Hunterbrook stellt die Recherche als direkte Antwort auf die jüngste Euphorie um AMD auf. „Investoren und Medien feierten AMD als Gewinner von Nvidias China-Krise“, heißt es im Bericht. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatten Analyst:innen von William Blair und Oppenheimer AMD hochgestuft. Hunterbrook stellt die Gegenfrage: „Ist AMD wirklich eine sicherere Alternative zu Nvidia?“

Die Abhängigkeit von China ist laut dem Bericht erheblich. AMD stellte im Geschäftsjahr 2025 Kund:innen in China und Hongkong 7,75 Milliarden Dollar in Rechnung, 22,4 Prozent des Umsatzes, dazu kamen 4,28 Milliarden Dollar in Singapur. Hunterbrook verweist außerdem auf Lizenzerlöse aus zwei chinesischen Joint Ventures, die schon 2019 auf die schwarze Liste kamen. Heikel ist der Zeitpunkt: Am selben Tag traten neue US-Regeln in Kraft, die den Export fortschrittlicher Chips unter anderem nach Singapur an eine Lizenz knüpfen.

Intel profitiert, Nvidia im Minus

Die Konkurrenz kam am Donnerstag unterschiedlich davon. Intel legte laut 24/7 Wall St. rund 5 Prozent zu, nachdem der Konzern einen ersten externen Kunden für seine 18A-Fertigung präsentiert hatte. Nvidia rutschte dagegen gemeinsam mit dem gesamten Tech-Sektor ab, der trotz des Anthropic-Börsengangs weltweit unter Druck steht.

Der Shortseller verdient am Kursverlust

Hunterbrook ist dabei keine neutrale Instanz. Das Medienhaus ist mit dem Hedgefonds Hunterbrook Capital verbunden, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung „short“ auf AMD war und auf vergleichbare Wertpapiere setzte, wie der Bericht selbst offenlegt. Der Fonds verdient also, wenn die AMD-Aktie fällt. Hunterbrook räumt zudem ein, dass die gefundenen Unterlagen „für sich genommen keinen Verstoß gegen Exportgesetze“ belegen. Woher IEIT die Firmware hat und ob dafür Lizenzen vorlagen, ist offen.

AMD weist die Vorwürfe zurück. Die Behauptungen stellten die Geschäftspraktiken und Beziehungen des Konzerns falsch dar, teilte AMD laut CNBC mit. „AMD hält die geltenden US-Exportkontrollgesetze und -vorschriften ein“, sagte der Konzern gegenüber Bloomberg.