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Besser als jede Referenz: Das Berliner KI-Startup ankerkern bekommt sein erstes Geld von einem zahlenden Kunden. Die Alois Müller Group aus Memmingen, ein Familienunternehmen mit rund 1.100 Mitarbeiter:innen, steigt mit einem hohen sechsstelligen Euro-Betrag in die Pre-Seed-Runde ein. Bei Alois Müller arbeiten die KI-Agenten von ankerkern bereits im Tagesgeschäft, jetzt ist die Gruppe auch Gesellschafterin.

Startup ankerkern Sitz Berlin Gründer:innen Eva Jacob (CEO), Andreas Engler (CTO), Felix Behrenbeck (COO) Phase Pre-Seed Summe hoher sechsstelliger Euro-Betrag Investor Alois Müller Group (strategisch) Bisherige Finanzierung keine, eigenfinanziert gestartet Bewertung nicht bekannt

KI-Agenten direkt im SAP-System

Das Startup richtet sich an inhaber- und familiengeführte Betriebe ab rund 30 Mitarbeiter:innen. Bevor die KI zum Einsatz kommt, erfasst das Team Prozesse, Rollen und das Wissen, das in keinem Handbuch steht. Daraus baut ankerkern für jedes Unternehmen eigene KI-Agenten, die in einem digitalen Abbild der Organisation so lange parallel an echten Vorgängen mitlaufen, bis sie die vereinbarten Qualitätskriterien erfüllen. Diesen Ansatz nennt ankerkern „Slow AI“.

„Im Mittelstand sind die Prozesse über Jahrzehnte gewachsen, und Menschen halten das Geschäft zusammen“, sagt CEO Eva Jacob. „Geht so jemand in Rente, ist das Wissen weg.“

Bei der Alois Müller Group bearbeiten die Agenten in den Bereichen Baustellenlogistik und Mobile Energy jeden Vorgang von der Anfrage bis zur Rechnung, direkt im SAP-System. Bevor eine Mail an Kund:innen rausgeht, gibt derzeit noch ein Mensch frei. Weitere Gesellschaften der Gruppe sollen folgen. „ankerkern soll die Plattform werden, über die unsere ganze Gruppe ihre Prozesse automatisiert“, sagt Geschäftsführer Andreas Müller.

Ab 490 Euro im Monat

Laut Preisliste kostet die Einrichtung je nach Aufwand einmalig 5.000 bis 30.000 Euro, dazu kommt eine Plattformgebühr ab 490 Euro im Monat für bis zu fünf Agenten. Die Plattform ist an kein Sprachmodell gebunden und kann unter anderem Claude, Gemini, ChatGPT und Mistral sowie offene Modelle wie Llama und Qwen nutzen. Sie läuft auf Servern in Frankfurt, Kundendaten fließen laut ankerkern nicht ins Training.

Derzeit setzen 15 Unternehmen in Deutschland und Österreich die Plattform ein, darunter die Baufirma Brumm Bau und die PIEREG Druckcenter Berlin. Bis Ende 2027 sollen es 100 sein. Mit dem frischen Kapital will ankerkern Plattform, Vertrieb und Kundenbetreuung ausbauen.

Gründer:innen aus 1Komma5° und Flightright

Eva Jacob hat als Geschäftsführerin die Expansion des Hamburger Energie-Unicorns 1Komma5° geleitet und dabei elf Standorte aufgebaut. Andreas Engler hat als CTO von Flightright mit seinem Team rund 95 Prozent der Prozesse automatisiert. COO Felix Behrenbeck hat RE:Charge gegründet und war wie Jacob bei 1Komma5°. Das Unternehmen ist bis heute in Gründerhand.

Mittelstand als KI-Markt

Um den Mittelstand als Kundschaft für KI-Agenten rittern auch andere deutsche Startups. Das Aachener KI-Unternehmen amber hat zuletzt 7 Mio. Euro eingesammelt, das Münchner Startup Tendos holte 12 Mio. Euro für KI-Agenten im Vertrieb von Baustoffherstellern, das Berliner Kyrok setzt auf Agenten für Lieferketten im Pharma- und Chemie-Mittelstand.