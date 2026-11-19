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Die Wall Street hat Anthropic mit offenen Armen empfangen: Die Aktie des Claude-Herstellers ist soeben bei 112 Dollar (rund 101 Euro) in den Handel an der Nasdaq gestartet, rund 35 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Erste Indikationen hatten laut Financial Times bei 105 Dollar gelegen, während der Eröffnungsauktion stiegen sie laut Nasdaq schrittweise auf 110 Dollar. Zum ersten Kurs ist Anthropic voll verwässert, also inklusive Optionen und Mitarbeiter:innen-Programmen, rund 2 Billionen Dollar wert.

Die Zahlen zum Handelsstart

Gerechnet nur mit den ausgegebenen Aktien sind es rund 1,5 Billionen Dollar. Voll verwässert liegt Anthropic damit sogar vor SpaceX, das vor dem Handelsstart rund 1,92 Billionen Dollar wert war.

Kennzahl Wert Ausgabepreis 83 Dollar (rund 74,60 Euro) Erster Kurs 112 Dollar (rund 101 Euro), plus 35 Prozent Bewertung voll verwässert zum ersten Kurs rund 2 Bio. Dollar (1,8 Bio. Euro) Bewertung nach ausgegebenen Aktien zum ersten Kurs rund 1,5 Bio. Dollar (1,33 Bio. Euro) Erlös des Börsengangs rund 81,3 Mrd. Dollar (73,1 Mrd. Euro) Gesamtvolumen inklusive Privatplatzierung 107,3 Mrd. Dollar (96,4 Mrd. Euro)

Mit rund 81,3 Milliarden Dollar ist es der größte Börsengang der Geschichte. Die Nachfrage war so groß, dass Anthropic den Preis über die ursprüngliche Spanne von 70 bis 78 Dollar hob und zudem das Volumen um rund 19 Prozent aufstockte. Platziert wurden 980 Millionen Aktien der Klasse A, rund 956 Millionen davon neu, den Rest verkauften die sieben Mitgründer:innen. Rechnet man die parallele Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar unter Führung von Nvidia und Google dazu, kommt der Deal auf 107,3 Milliarden Dollar. Laut Bloomberg war das Orderbuch rund siebenfach überzeichnet.

Die Amodeis läuten die Glocke

Die Eröffnungsglocke der Nasdaq läuteten die Geschwister Dario und Daniela Amodei, die das Unternehmen gemeinsam führen. „Wir werden uns weder geschäftlichem noch politischem Druck beugen“, sagte CEO Dario Amodei laut Financial Times. Anthropic werde „besessen von Sicherheit“ bleiben, um die potenziell katastrophalen Risiken von KI zu vermeiden. Anthropic ist das erste US-Unternehmen an der Börse, das sich ausschließlich der Entwicklung von KI an der technologischen Spitze widmet. Damit hat es auch den Erzrivalen OpenAI geschlagen, der seinen Börsengang auf das kommende Jahr verschoben hat. Das frische Kapital braucht Anthropic dringend: Allein für Rechenkapazität hat sich das Unternehmen in den kommenden Jahren zu Ausgaben von mehr als 900 Milliarden Dollar verpflichtet.

Applause at the Nasdaq podium as Anthropic’s shares begin trading under the ticker ANT. © Nasdaq

Der Vergleich mit SpaceX

Den bisherigen Rekord hielt SpaceX, das im Juni inklusive Mehrzuteilung 86 Milliarden Dollar eingesammelt hatte. Elon Musks Konzern hatte seine Aktien zu 135 Dollar ausgegeben, der erste Handel kam erst um 11:46 Uhr New Yorker Zeit zustande, bei 150 Dollar und damit 11,1 Prozent über dem Ausgabepreis. Anthropic hat das mit plus 35 Prozent zum Start klar übertroffen. Am Ende des ersten Handelstags schloss die SpaceX-Aktie bei 160,95 Dollar, ein Plus von 19 Prozent. Wenige Tage später erreichte sie im Tagesverlauf ein Hoch von 225,64 Dollar, seither ist sie laut The Motley Fool um rund 35 Prozent auf etwa 145 Dollar gefallen.

Ein wichtiger Unterschied ist das Angebot an Aktien. SpaceX hat beim Börsengang nur rund 4 Prozent seiner Aktien verkauft, die 980 Millionen Anthropic-Aktien entsprechen mehr als 7 Prozent. Dazu kommen Insider-Aktien, die gestaffelt frei werden, bereits am ersten Handelstag bis zu 316 Millionen Stück. Mehr Angebot könnte einen kleineren Kurssprung bedeuten, nach dem ersten Hype aber womöglich auch einen kleineren Absturz, wie The Motley Fool analysiert.

Wer jetzt verkaufen darf

Für die meisten Altaktionär:innen gilt eine Haltefrist von 180 Tagen, für die Gründer:innen und einige Großaktionär:innen bis zu einem Jahr. Die Sperre läuft allerdings in Etappen aus: Bereits ab dem ersten Handelstag dürfen bis zu 316 Millionen Aktien von Insider:innen wie Mitarbeitenden und Direktor:innen verkauft werden. Wer mit wie viel reich wird, steht in unseren Fragen und Antworten zum Anthropic-IPO. Was Anthropic mit dem frischen Geld vorhaben könnte, haben wir in einer Analyse zur Kriegskasse durchgerechnet.

Anthropic’s logo on the Nasdaq tower in Times Square on its first day of trading. © Nasdaq

Protest und schwieriges Umfeld

Nicht alle feiern mit. Vor der Nasdaq am Times Square hatten Aktivist:innen zum Handelsstart einen Protest angekündigt, weil sie Risiken für Pensionsgelder sehen. Dazu kommt das schwierige Umfeld: KI-Aktien haben zuletzt deutlich verloren, und auch SpaceX zeigt, wie volatil Mega-IPOs sein können. Die SpaceX-Aktie schwankte seit dem Börsengang zwischen 105 und 225 Dollar, wie die Financial Times vorrechnet. Wer zum Hoch eingestiegen ist, liegt heute rund ein Drittel im Minus.