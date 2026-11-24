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Der größte Börsengang der Geschichte hat seinen Glanz schneller verloren als gedacht.

Nach nur drei Handelstagen ist die Anthropic-Aktie beim Ausgabepreis angekommen. Vorbörslich notiert sie am Dienstag bei rund 83,24 Dollar (rund 74,70 Euro), ein Minus von 5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Am Vormittag rutschte das Papier zwischenzeitlich sogar auf 81,40 Dollar und damit unter den Ausgabepreis von 83 Dollar, zu dem die Banken die Aktien an Investor:innen zugeteilt hatten, wie Trending Topics berichtete.

Fast 28 Prozent unter dem Rekordhoch

Dabei war der Start furios. Am ersten Handelstag eröffnete die Aktie bei 111,50 Dollar und kletterte im Tagesverlauf bis auf 115,10 Dollar, das bisherige Rekordhoch. Gegenüber diesem Allzeithoch liegt Anthropic vorbörslich nun rund 27,7 Prozent im Minus, gegenüber dem ersten Kurs rund 25 Prozent. Schon am ersten Tag schloss die Aktie nur noch bei 97,17 Dollar, am Freitag fiel sie auf 88,91 Dollar, am Montag auf 87,64 Dollar.

Handelstag Eröffnung Hoch Tief Schluss Donnerstag (IPO) 111,50 Dollar 115,10 Dollar 92,72 Dollar 97,17 Dollar Freitag 89,86 Dollar 92,56 Dollar 83,05 Dollar 88,91 Dollar Montag 93,65 Dollar 94,24 Dollar 84,61 Dollar 87,64 Dollar Dienstag (vorbörslich) 85,13 Dollar 81,40 Dollar 83,24 Dollar*

*Vorbörslicher Kurs um 15:20 Uhr MEZ, laut Yahoo Finance.

Kein Profiteur der Huang-Rückkehr

Besonders auffällig ist, dass Anthropic von der Erholung der KI-Aktien am Montag nichts abbekommen hat. Nach der überraschenden Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia sprang die Nvidia-Aktie um 31,5 Prozent, Micron und SK Hynix legten jeweils rund 20 Prozent zu, der Nasdaq Composite stieg um 6,5 Prozent. Anthropic dagegen schloss mit einem Minus von 1,4 Prozent und war damit der einzige von 20 großen Tech-, KI- und Chipwerten, der den Tag im Minus beendete, wie unsere Analyse zeigt. Zwischenzeitlich hatte auch Anthropic noch deutlich im Plus gelegen.

Anleger:innen scheinen ihr Geld derzeit lieber in die Hardware hinter dem KI-Boom zu stecken als in die KI-Labore selbst. Auch der Start des neuen Produkts Claude Ship, mit dem Claude nun selbst Code prüfen und freigeben kann, half der Aktie am Montag nicht.

Warum es noch kein Desaster ist

Ganz so dramatisch, wie der Absturz vom Hoch wirkt, ist die Lage für frühe Investor:innen allerdings nicht. Wer beim Börsengang zum Ausgabepreis zum Zug kam, liegt derzeit ungefähr bei null. Verloren haben vor allem jene, die am ersten Handelstag zu Kursen über 100 Dollar eingestiegen sind. Zudem fällt der Kursrutsch in eine Phase extremer Schwankungen am gesamten KI-Markt: Noch vergangene Woche waren Chipaktien und Neoclouds teils um mehr als 20 Prozent eingebrochen, bevor sie am Montag kräftig zurückkamen.