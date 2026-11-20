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Der IPO-Pop hat genau einen Handelstag gehalten: Die Aktie von Anthropic hat am zweiten Handelstag den Großteil ihrer Gewinne vom Börsendebüt wieder abgegeben. Knapp eine Stunde nach Handelsstart notierte sie laut Financial Times 11,4 Prozent tiefer bei 86,11 Dollar, nur noch rund 4 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Gleichzeitig füllt sich die Kasse des KI-Konzerns weiter: Die Konsortialbanken haben soeben die sogenannte Greenshoe-Option gezogen. Der Börsengang bringt damit laut Reuters rund 93,5 Milliarden Dollar (etwa 84 Milliarden Euro) ein.

Vom Höchststand ein Viertel nach unten

Am Donnerstag war die Aktie noch mit 111,50 Dollar in den Handel gestartet, 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Im Tagesverlauf kletterte sie bis auf 115,10 Dollar, schloss dann aber bei 97,17 Dollar und damit 17 Prozent im Plus, wie wir zum ersten Handelstag berichtet haben. Schon vorbörslich hatte das Papier zeitweise mehr als zehn Prozent verloren, nach Handelsstart ging es weiter nach unten. Bei 86,11 Dollar liegt die Aktie rund ein Viertel unter dem Höchststand, die vollverwässerte Bewertung schrumpft von 1,75 Billionen Dollar zum Handelsschluss auf rund 1,56 Billionen Dollar.

Anthropic ist dabei Teil eines breiten Ausverkaufs. Die globalen Aktienmärkte steuern laut Bloomberg auf die längste Verlustserie seit mehr als drei Jahren zu, die Tech-Werte von SoftBank über TSMC bis AMD geben deutlich nach. Der techlastige Nasdaq 100 fiel zum Handelsstart um 2,3 Prozent, nach minus 2,2 Prozent am Donnerstag, der S&P 500 gab 0,9 Prozent nach. Seit seinem Hoch Anfang Oktober hat der Nasdaq 100 damit mehr als 15 Prozent verloren. Auch der Kryptomarkt steckt im Abwärtssog, Bitcoin ist auf ein Vier-Monats-Tief gefallen. Als Gründe nennen Marktbeobachter:innen Sorgen um Nvidia, die Wahlschlappe der Republikaner bei den Midterms, die neue Rechenzentren schwerer genehmigungsfähig machen könnte, und Apples Pläne für einen eigenen KI-Agenten. Chris Beauchamp, Chefmarktanalyst bei IG, sieht noch einen hausgemachten Effekt: Anthropic sauge Liquidität aus dem Markt, weil Anleger:innen andere Aktien verkaufen, um die neuen Papiere zu bezahlen. Das souveräne Debüt reiche nicht, um die Sorgen über den zunehmend schuldenfinanzierten KI-Boom zu zerstreuen, sagen Investor:innen laut Financial Times.

So funktioniert der Greenshoe

Die Greenshoe-Option, benannt nach der Green Shoe Manufacturing Company, bei deren Börsengang sie 1963 erstmals eingesetzt wurde, ist ein Standardwerkzeug bei IPOs. Die Banken teilen bei der Emission mehr Aktien zu, als eigentlich angeboten werden, üblicherweise bis zu 15 Prozent. Diese zusätzlichen Aktien leihen sie sich und halten damit eine offene Position. Was danach passiert, hängt vom Kurs ab:

Kurs fällt unter den Ausgabepreis: Die Banken kaufen Aktien an der Börse zurück, um ihre Position zu schließen. Das stützt den Kurs, die Option verfällt.

Die Banken kaufen Aktien an der Börse zurück, um ihre Position zu schließen. Das stützt den Kurs, die Option verfällt. Kurs steigt über den Ausgabepreis: Die Banken ziehen die Option und kaufen die zusätzlichen Aktien direkt vom Unternehmen zum Ausgabepreis. Das Unternehmen bekommt frisches Geld.

Bei Anthropic hatte das Unternehmen den Banken laut Preisankündigung eine 30-tägige Option auf bis zu 147 Millionen zusätzliche Aktien eingeräumt, exakt 15 Prozent der 980 Millionen angebotenen Papiere. Zu 83 Dollar je Aktie sind das rund 12,2 Milliarden Dollar (etwa 11 Milliarden Euro). Nach dem starken ersten Handelstag haben die Banken zugegriffen. Der Haken für Anleger:innen: Mit der gezogenen Option fällt auch der eingebaute Puffer weg. Die Banken haben keine offene Position mehr, die sie mit Käufen an der Börse schließen müssten.

Fast 120 Milliarden Dollar eingesammelt

Inklusive einer Privatplatzierung von 26 Milliarden Dollar summiert sich der Kapitalzufluss auf 119,5 Milliarden Dollar (etwa 107 Milliarden Euro). „Wir haben fast 120 Milliarden Dollar eingesammelt. Wir glauben, dass uns das sehr gut positioniert“, sagte Finanzchef Krishna Rao gegenüber Bloomberg TV. Das Geld wird gebraucht: Im dritten Quartal hat Anthropic einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar geschrieben, getrieben unter anderem von fünf Milliarden Dollar an Rechenkosten.

Ausgabepreis 83 Dollar Angebotene Aktien 980 Millionen Greenshoe 147 Millionen Aktien, rund 12,2 Mrd. Dollar IPO-Erlös inkl. Greenshoe rund 93,5 Mrd. Dollar Gesamt inkl. Privatplatzierung 119,5 Mrd. Dollar Erster Kurs 111,50 Dollar Tageshoch 115,10 Dollar Schlusskurs Tag 1 97,17 Dollar Vorbörslich Tag 2 rund 85 bis 88 Dollar Tag 2, knapp 1 Stunde nach Handelsstart 86,11 Dollar (minus 11,4 Prozent)

„Wall of Worry“

Nicht alle sehen im Kursrutsch ein Warnsignal. ARK Invest von Cathie Wood hat nach dem Debüt Anthropic-Aktien um 90,8 Millionen Dollar (etwa 82 Millionen Euro) für sechs ihrer Fonds gekauft. „Wir erklimmen eine Mauer der Sorgen“, sagte Wood gegenüber CNBC. Auch historisch ist ein schwacher zweiter Tag kein Einzelfall: Facebook und Uber verloren an ihrem zweiten Handelstag jeweils elf Prozent. Beide fielen danach allerdings noch deutlich tiefer, Facebook brauchte mehr als ein Jahr, um wieder über den Ausgabepreis zu kommen. Kurzfristigen Rückenwind könnte die Indexaufnahme bringen: Laut Bloomberg könnte Anthropic bereits im Dezember in den Nasdaq 100 aufrücken.