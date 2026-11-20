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Der Rausch hielt nur ein paar Stunden: Die Anthropic-Aktie hat ihren ersten Handelstag an der Nasdaq bei 97,17 Dollar (rund 87 Euro) beendet. Voll verwässert, also inklusive Optionen und Mitarbeiter:innen-Programmen, ist der Claude-Hersteller damit rund 1,75 Billionen Dollar (rund 1,58 Billionen Euro) wert. Das sind zwar 17 Prozent mehr als zum Ausgabepreis von 83 Dollar, beim ersten Kurs war das Plus mit rund 34 Prozent aber noch doppelt so groß, wie die Kursdaten zum Handelsschluss zeigen. Vor der Börse am Times Square nahm die Polizei unterdessen vier Demonstrant:innen fest.

Kennzahl Wert Ausgabepreis 83 Dollar (74,57 Euro) Erster Kurs (11:48 Uhr New Yorker Zeit) 111,50 Dollar (100,18 Euro), plus 34 Prozent Tageshoch rund 115 Dollar (103 Euro) Tagestief 92,72 Dollar (83,31 Euro) Schlusskurs 97,17 Dollar (87,30 Euro), plus 17,1 Prozent Börsenwert nach ausgegebenen Aktien rund 1,28 Bio. Dollar (1,15 Bio. Euro) Bewertung voll verwässert rund 1,75 Bio. Dollar (1,58 Bio. Euro) Handelsvolumen rund 830 Millionen Aktien

Achterbahnfahrt am ersten Tag

Der erste Kurs kam erst mehr als zwei Stunden nach Handelsbeginn zustande, bei 111,50 Dollar. Wenige Minuten später erreichte die Aktie mit knapp 115 Dollar ihr Tageshoch, dann ging es abwärts: Am frühen Nachmittag fiel sie bis auf 92,72 Dollar, bevor sie sich zum Handelsschluss wieder etwas erholte. Insgesamt wechselten rund 830 Millionen Aktien den Besitzer, also fast so viele, wie Anthropic beim Börsengang insgesamt platziert hatte.

Gerechnet nur mit den ausgegebenen Aktien liegt der Börsenwert zum Schlusskurs bei rund 1,28 Billionen Dollar (rund 1,15 Billionen Euro). Voll verwässert war Anthropic zum ersten Kurs noch rund 2 Billionen Dollar wert gewesen, damit lag Anthropic kurzzeitig vor SpaceX. Elon Musks Raumfahrtkonzern war vor seinem Börsengang im Juni rund 1,92 Billionen Dollar wert und hatte seinen ersten Handelstag mit 19 Prozent Plus beendet, also etwas stärker als Anthropic.

Für Anthropic selbst geht die Rechnung trotzdem auf: Mit 81,3 Milliarden Dollar hat das Unternehmen den größten Börsengang der Geschichte hingelegt. Was es mit dem Geld vorhaben könnte, haben wir in einer Analyse zur Kriegskasse durchgerechnet. „Diese Technologie braucht euch, nicht euer Vertrauen, nicht eure Nutzung, sondern eure Stimme“, sagte Mitgründerin Daniela Amodei laut Forbes beim Läuten der Eröffnungsglocke.

Vier Festnahmen am Times Square

Draußen vor der Nasdaq klang das anders. Wie angekündigt versammelten sich Aktivist:innen unter dem Motto „Stop Tech Oligarchs“ vor dem Eingang der Börse. Organisiert hatte den Protest die Kampagne Stop Funding Billionaires gemeinsam mit Gruppen wie Climate Defiance, Sunrise NYC, ACT UP NYC und New York Communities for Change, wie unter anderem Tech Policy Press berichtet. Auf Schildern stand „Freeze AI“, skandiert wurde „Hey, hey, ho, ho, this IPO has got to go“. Nach mehreren Warnungen nahm die Polizei vier Personen fest, darunter eine Person, die sich mit einem Schild vor den Eingang gesetzt hatte.

Im Zentrum der Kritik stehen Pensionsgelder. Die Aktivist:innen fürchten, dass Pensionsfonds, Universitätsstiftungen und Indexfonds die Aktie kaufen und bei einem Platzen der KI-Blase die Verluste tragen. „Lehrer:innen, Feuerwehrleute, Beamt:innen werden für diesen Verlust bezahlen“, sagte Jose Gonzalez von Stop Funding Billionaires. Dazu kamen Themen wie Jobverluste durch KI, der Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren und militärische Anwendungen. Gefordert wurde, die KI-Entwicklung einzufrieren und Big Tech im Krisenfall nicht zu retten.

Kein Zwang zum Kauf

Der Weg ins Pensionskonto führt vor allem über Indexfonds. Über eine Schnellregel der Nasdaq kann ein großer Börsenneuling schon nach 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden, Fonds, die den Index abbilden, kaufen die Aktie dann automatisch. Das Krypto-Medium Decrypt weist allerdings darauf hin, dass keine Regel Pensionsfonds zwingt, die Aktie zu kaufen. Anthropic selbst hat sich zu den Protesten bisher nicht geäußert.