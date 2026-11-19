Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Die Nachfrage war so groß, dass Anthropic gleich zweimal nachgelegt hat: beim Preis und bei der Menge. Der Claude-Hersteller hat den Ausgabepreis für seine Aktie auf 83 Dollar (rund 74,60 Euro) festgelegt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das liegt deutlich über der zuvor angepeilten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Außerdem hat Anthropic das Angebot von 825 auf 980 Millionen Aktien der Klasse A aufgestockt. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“ startet heute.

Die Zahlen zum Ausgabepreis

Von den 980 Millionen Aktien stammen rund 956 Millionen neu von Anthropic, die übrigen 23,6 Millionen verkaufen die sieben Mitgründer:innen. Dazu kommt eine Mehrzuteilungsoption über weitere 147 Millionen Aktien, die die Banken binnen 30 Tagen ziehen können. Die wichtigsten Kennzahlen:

Kennzahl Wert Ausgabepreis 83 Dollar (rund 74,60 Euro) Angebotene Aktien 980 Mio. (davon 956 Mio. neu) Erlös Börsengang rund 81,3 Mrd. Dollar (73,1 Mrd. Euro) Erlös mit Mehrzuteilung rund 93,5 Mrd. Dollar (84 Mrd. Euro) Bewertung voll verwässert rund 1,5 Bio. Dollar (1,35 Bio. Euro) Bewertung nach ausgegebenen Aktien rund 1,1 Bio. Dollar (990 Mrd. Euro) Letzte private Bewertung (Mai) 965 Mrd. Dollar (867 Mrd. Euro)

Bei Anthropic selbst landen aus dem Börsengang rund 79,4 Milliarden Dollar (rund 71,3 Milliarden Euro). Rechnet man die parallele Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar an Google, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron und TSMC zum Ausgabepreis dazu, sind es mehr als 105 Milliarden Dollar (rund 94,7 Milliarden Euro), mit Mehrzuteilung noch einmal gut 12 Milliarden mehr. Voll verwässert, also inklusive Optionen und Mitarbeiter:innen-Programmen, ist Anthropic laut AP rund 1,5 Billionen Dollar wert und damit gut die Hälfte mehr als bei der letzten Finanzierungsrunde im Mai.

Platz 11 unter den wertvollsten Konzernen

Mit rund 1,5 Billionen Dollar reiht sich Anthropic auf Platz 11 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt ein, hauchdünn vor Tesla und hinter Meta. Gerechnet nur mit den ausgegebenen Aktien, wie es viele Ranglisten tun, käme Anthropic mit rund 1,1 Billionen Dollar auf Platz 14, zwischen Berkshire Hathaway und Walmart. Die Rangliste mit den Börsenwerten vor dem Handelsstart:

Platz Unternehmen Börsenwert 1 Apple 5,11 Bio. Dollar 2 Microsoft 3,76 Bio. Dollar 3 Nvidia 3,75 Bio. Dollar 4 Alphabet 3,41 Bio. Dollar 5 Amazon 2,79 Bio. Dollar 6 SpaceX 1,92 Bio. Dollar 7 TSMC 1,87 Bio. Dollar 8 Saudi Aramco 1,70 Bio. Dollar 9 Broadcom 1,63 Bio. Dollar 10 Meta 1,58 Bio. Dollar 11 Anthropic (zum Ausgabepreis, voll verwässert) rund 1,5 Bio. Dollar 12 Tesla 1,50 Bio. Dollar 13 Eli Lilly 1,26 Bio. Dollar 14 Berkshire Hathaway 1,25 Bio. Dollar 15 Walmart 1,01 Bio. Dollar

Größer als SpaceX, aber nicht wertvoller

Mit rund 81,3 Milliarden Dollar ist es der größte Börsengang der Geschichte. Den bisherigen Rekord hielt SpaceX: Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern hatte im Juni 555 Millionen Aktien zu je 135 Dollar verkauft und damit 75 Milliarden Dollar eingesammelt, inklusive Mehrzuteilung rund 86 Milliarden. Davor lag der Rekord jahrelang beim saudischen Ölkonzern Saudi Aramco mit 25,6 Milliarden Dollar im Jahr 2019.

Anthropic SpaceX Ausgabepreis 83 Dollar 135 Dollar Verkaufte Aktien 980 Mio. 556 Mio. Erlös ohne Mehrzuteilung 81,3 Mrd. Dollar 75 Mrd. Dollar Erlös mit Mehrzuteilung 93,5 Mrd. Dollar 86 Mrd. Dollar Bewertung nach ausgegebenen Aktien rund 1,1 Bio. Dollar 1,77 Bio. Dollar Bewertung zu Jahresumsatz (hochgerechnet) rund 25-fach rund 49-fach

Beim Wert hat SpaceX trotzdem die Nase vorn. Gerechnet mit den ausgegebenen Aktien, wie es bei SpaceX üblich war, kommt Anthropic auf rund 1,1 Billionen Dollar, SpaceX startete mit 1,77 Billionen Dollar. Gemessen am Umsatz ist Anthropic dagegen deutlich günstiger: Auf derselben Basis entspricht die Bewertung rund dem 25-Fachen des auf ein Jahr hochgerechneten Umsatzes der ersten neun Monate (33,2 Milliarden Dollar), bei SpaceX war es rund das 49-Fache. Voll verwässert liegt Anthropic beim rund 34-Fachen. Wie es nach dem Start weitergehen kann, zeigt ebenfalls SpaceX: Die Aktie schloss am ersten Handelstag bei 161 Dollar, ein Plus von 19 Prozent.

Wer jetzt reich wird

Für die Altaktionär:innen hat sich der höhere Preis gelohnt. Die sieben Mitgründer:innen rund um CEO Dario Amodei verkaufen jeweils rund 3,4 Millionen Aktien für rund 280 Millionen Dollar (rund 252 Millionen Euro) und halten danach jeweils noch rund 240 Millionen Aktien, zum Ausgabepreis knapp 20 Milliarden Dollar (rund 17,9 Milliarden Euro) pro Kopf. Die beiden größten Aktionäre Amazon und Alphabet kommen bei 1,5 Billionen Dollar auf Anteile im Wert von rund 220 beziehungsweise 205 Milliarden Dollar. Und die Konkursmasse von FTX dürfte sich ärgern: Das Paket von rund 445 Millionen Aktien, das 2024 für 1,34 Milliarden Dollar verkauft wurde, wäre jetzt rund 37 Milliarden Dollar (rund 33,2 Milliarden Euro) wert. Mehr dazu, wer wie viel verdient, steht in unseren Fragen und Antworten zum Anthropic-IPO.

Euphorie trifft auf Protest

Laut Bloomberg war das Orderbuch rund siebenfach überzeichnet. Nicht alle teilen die Begeisterung: Zum Handelsstart haben Aktivist:innen einen Protest am Times Square angekündigt, weil sie Risiken für Pensionsgelder sehen. Und das Umfeld ist schwierig: KI-Aktien haben zuletzt deutlich verloren, Nvidia hat nach dem Rücktritt von Jensen Huang Milliarden an Börsenwert eingebüßt. Ob der Preis von 83 Dollar hält, zeigt sich ab heute an der Nasdaq.