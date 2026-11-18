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Der größte KI-Börsengang der Geschichte steht vor der Tür, und Österreich schaut beim Zeichnen nur zu. Noch heute legt Anthropic den Ausgabepreis fest, am Donnerstag startet die Aktie des Claude-Herstellers an der Nasdaq unter dem Kürzel „ANT“. Wer kauft, wer verkauft, wer verdient Milliarden und was steht im Kleingedruckten? Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie hoch ist der Ausgabepreis und was ist Anthropic wert?

Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar (rund 62,90 bis 70,10 Euro) je Aktie. Angeboten werden 825 Millionen Aktien der Klasse A, mit Mehrzuteilungsoption bis zu rund 949 Millionen. Das Orderbuch ist laut Bloomberg rund siebenfach überzeichnet, laut Financial Times rechnen die Banken mit einem Preis über 78 Dollar. Voll verwässert wäre Anthropic damit rund 1,4 Billionen Dollar (rund 1,26 Billionen Euro) wert, deutlich mehr als die 965 Milliarden Dollar der letzten privaten Runde im Mai. Für ein Unternehmen, das erst 2021 gegründet wurde, ist das ein enormes Tempo: Mit rund 1,4 Billionen Dollar würde Anthropic auf Platz 12 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt landen, knapp hinter Tesla und vor dem Pharmakonzern Eli Lilly und Berkshire Hathaway. Gerechnet nur mit den bereits ausgegebenen Aktien, wie es viele Ranglisten tun, wäre Anthropic rund 1 Billion Dollar (rund 900 Milliarden Euro) wert und läge etwa gleichauf mit Walmart auf Platz 14. Am oberen Ende der Spanne bringt der Börsengang bis zu 64,4 Milliarden Dollar, mit Mehrzuteilung bis zu 74 Milliarden. Dazu kommen 26 Milliarden Dollar aus einer Privatplatzierung. Inklusive Privatplatzierung dürfte Anthropic damit den bisherigen Rekord von SpaceX mit 85,7 Milliarden Dollar (rund 77 Milliarden Euro) übertreffen.

So würde sich Anthropic in die Rangliste der wertvollsten börsennotierten Unternehmen einreihen:

Platz Unternehmen Börsenwert 1 Apple 5,11 Bio. Dollar 2 Microsoft 3,76 Bio. Dollar 3 Nvidia 3,75 Bio. Dollar 4 Alphabet 3,41 Bio. Dollar 5 Amazon 2,79 Bio. Dollar 6 SpaceX 1,92 Bio. Dollar 7 TSMC 1,87 Bio. Dollar 8 Saudi Aramco 1,70 Bio. Dollar 9 Broadcom 1,63 Bio. Dollar 10 Meta 1,58 Bio. Dollar 11 Tesla 1,50 Bio. Dollar 12 Anthropic (beim Börsengang, voll verwässert) rund 1,4 Bio. Dollar 13 Eli Lilly 1,26 Bio. Dollar 14 Berkshire Hathaway 1,25 Bio. Dollar 15 Walmart 1,01 Bio. Dollar

Was bedeutet „überzeichnet“?

Überzeichnet heißt: Investor:innen wollen mehr Aktien kaufen, als angeboten werden. Bei rund siebenfacher Überzeichnung liegen Orders für knapp 6 Milliarden Aktien vor, angeboten werden 825 Millionen. Am oberen Ende der Preisspanne entspricht das einer Nachfrage von rund 450 Milliarden Dollar (rund 404 Milliarden Euro). Für Anleger:innen hat das zwei Folgen: Die Banken können den Preis am oberen Ende der Spanne oder darüber festsetzen, und wer zeichnet, bekommt meist nur einen Bruchteil zugeteilt. Ganz wörtlich nehmen sollte man die Zahl allerdings nicht. Weil Fonds mit Kürzungen rechnen, bestellen viele mehr Aktien, als sie eigentlich haben wollen. Die Überzeichnung zeigt deshalb vor allem das Interesse, die tatsächliche Nachfrage liegt niedriger.

Wie und wo kann man investieren?

Zum Ausgabepreis zeichnen können Privatanleger:innen nur in ausgewählten Ländern und nur über die Broker, die Anthropic auf seiner IPO-Seite listet, darunter Trade Republic, Scalable Capital, Revolut und flatexDEGIRO. In Europa gilt das Angebot in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien. Eine Garantie auf Zuteilung gibt es nicht, nur eine Minderheit der Aktien geht an Privatanleger:innen. Beim SpaceX-Börsengang bekamen Trade-Republic-Kund:innen laut WirtschaftsWoche rund 13 Prozent dessen, was sie gezeichnet hatten.

Alle anderen können ab dem ersten Handelstag am Donnerstag ganz normal an der Nasdaq kaufen, zum Marktpreis und in Dollar. Wer schon vorher auf Anthropic setzen wollte, konnte das indirekt tun: über die Aktien der Großaktionäre Amazon und Alphabet oder über Pre-IPO-Produkte von 21shares an der Wiener Börse. Vorsicht gilt bei Angeboten für angeblich vorbörsliche Anthropic-Aktien per Mail oder Messenger, sie stammen weder von Anthropic noch von einem gelisteten Broker.

Warum nicht in Österreich?

Weil Anthropic es so entschieden hat. Der europäische Prospekt wurde von der deutschen Finanzaufsicht BaFin gebilligt und gilt über den EU-Pass in allen Ländern, in die der Emittent ihn notifizieren lässt. Österreich war nicht darunter, wie die FMA Trending Topics bestätigt hat. An Kosten oder zusätzlichen Prüfungen lag es laut FMA nicht. Mit Österreich fehlen rund 1,8 Millionen Menschen mit Wertpapierdepot, ebenso wie Italien, Belgien und Polen. Schon beim SpaceX-Börsengang im Juni war Österreich nicht dabei.

Wer investiert beim Börsengang?

Den Großteil der Aktien kaufen institutionelle Investor:innen wie Fonds, Pensionskassen und Vermögensverwalter, dazu kommt die Tranche für Privatanleger:innen. Bemerkenswert sind die Ankerinvestoren: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC zahlen in einer parallelen Privatplatzierung zusammen 26 Milliarden Dollar (rund 23,4 Milliarden Euro). Mehr als ein Viertel des Geldes kommt damit von Chip- und Cloud-Konzernen, die zugleich Lieferanten von Anthropic sind. Kritiker:innen sprechen von zirkulärer Finanzierung. Über Indexfonds könnte die Aktie zudem rasch in den Depots von Millionen Sparer:innen landen, die nie selbst gezeichnet haben.

Wer cashed ordentlich ab?

Verkauft wird beim Börsengang kaum: Von den 825 Millionen Aktien sind rund 801 Millionen neue Papiere, das Geld fließt also an Anthropic selbst. Die restlichen 23,6 Millionen Aktien verkaufen laut Wall Street Journal die sieben Mitgründer:innen, jede:r rund 250 Millionen Dollar (rund 225 Millionen Euro). Danach halten sie jeweils rund 240 Millionen Aktien, bei 78 Dollar sind das rund 18,7 Milliarden Dollar (rund 16,8 Milliarden Euro) pro Kopf. Sie haben allerdings zugesagt, 80 Prozent ihrer Anteile zu spenden, rechtlich bindend ist das nicht.

Die größten Gewinner sind Amazon und Google. Laut einer Analyse des Prospekts auf Basis der Mitte der Preisspanne hält Amazon nach dem Börsengang rund 14,7 Prozent, Alphabet rund 13,7 Prozent. Bei einer Bewertung von 1,4 Billionen Dollar wäre Amazons Anteil rund 200 Milliarden Dollar (rund 180 Milliarden Euro) wert, investiert hat der Konzern seit 2023 rund 13 Milliarden Dollar. Unter den Risikokapitalgebern liegen laut TechCrunch Menlo Ventures mit einem Anteil von zuletzt rund 14 Milliarden Dollar (rund 12,6 Milliarden Euro) und ICONIQ mit rund 17 Milliarden Dollar (rund 15,3 Milliarden Euro) vorne, gerechnet noch mit der Bewertung von 965 Milliarden. Spark Capital hat seinen Einsatz von 75 Millionen Dollar aus dem Jahr 2023 mehr als verneunzigfacht. Ebenfalls prominent dabei ist Sound Ventures, die Investmentfirma von Madonnas langjährigem Manager Guy Oseary, die er 2015 mit Schauspieler Ashton Kutcher gegründet hat. Sie hat laut Bloomberg rund 435 Millionen Dollar (rund 391 Millionen Euro) investiert und hält rund 0,5 Prozent, beim angepeilten Börsenwert rund 7 Milliarden Dollar (rund 6,3 Milliarden Euro). Kutcher hat sich im Frühjahr aus der Führung zurückgezogen, dass Madonna selbst beteiligt ist, ist nicht bekannt.

Der prominenteste Einzelgewinner ist Ex-Google-Chef Eric Schmidt. Er stieg laut Bloomberg in der Serie A mit einem zweistelligen Millionenbetrag ein und hält rund 1 Prozent, beim Ausgabepreis rund 14 Milliarden Dollar (rund 12,6 Milliarden Euro). Pech hatte dagegen die Konkursmasse von FTX: Sam Bankman-Fried hatte 2022 eine Runde über 580 Millionen Dollar angeführt, die Anteile wurden 2024 im Insolvenzverfahren für rund 1,34 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) verkauft. Das Paket umfasste nach Berechnungen von Trending Topics rund 445 Millionen Aktien, beim oberen Ende der Preisspanne von 78 Dollar wären das heute rund 34,7 Milliarden Dollar (rund 31,2 Milliarden Euro).

Dazu kommt eine bunte Mischung weiterer Geldgeber. Der estnische Skype-Mitgründer Jaan Tallinn führte 2021 die erste große Finanzierungsrunde über 124 Millionen Dollar (rund 111 Millionen Euro) an, als Anthropic laut PitchBook rund 461 Millionen Dollar wert war, etwa ein Dreitausendstel des heutigen Werts. Später stiegen Staatsfonds wie GIC und Temasek aus Singapur, die Qatar Investment Authority und MGX aus Abu Dhabi ein, GIC allein mit mehr als 4,5 Milliarden Dollar (rund 4 Milliarden Euro). Profitiert haben auch die Käufer der FTX-Anteile, darunter ein Mubadala-naher Fonds aus Abu Dhabi, der Handelskonzern Jane Street und Fidelity. Und mit SK Hynix, Samsung, Micron, Broadcom und TSMC sind inzwischen auch Chip- und Speicherhersteller Aktionäre, deren Produkte in Anthropics Rechenzentren stecken.

Wer hat nach dem Börsengang das Sagen?

Die Gründer:innen, und zwar mit Ansage. Die sieben Mitgründer:innen rund um CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei halten über ihre „Founder LLC“ eine einzige Aktie der Klasse F, die keinen Cent Gewinn bringt, aber immer 50,1 Prozent der Stimmrechte hat. Dazu kommt der Long-Term Benefit Trust mit einer Aktie der Klasse T, über die er die Mehrheit des Boards bestimmt. Wer an der Börse Klasse-A-Aktien kauft, hat laut Prospekt „generell“ keinen Einfluss auf Abstimmungen oder die Wahl der Direktor:innen.

Amazon und Google halten großteils stimmrechtslose Aktien der Klasse N. Ganz für die Ewigkeit ist die Gründer-Mehrheit nicht gebaut: Sind weniger als drei Gründer:innen aktiv dabei, wird die Klasse-F-Aktie nach einer Übergangsfrist eingezogen. Als Public Benefit Corporation muss Anthropic zudem neben den Interessen der Aktionär:innen auch das Gemeinwohl berücksichtigen, 5 Prozent der Aktien gehen an einen eigenen Gemeinwohl-Fonds.

Was ist von der Kursentwicklung zu erwarten?

Seriös vorhersagen lässt sich das nicht, ein Blick auf SpaceX zeigt aber, wie wild es werden kann. Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern ging im Juni mit dem bisherigen Rekord-Börsengang an die Nasdaq. Die Entwicklung seither, ohne Gewähr für Anthropic:

SpaceX-Aktie Kurs Veränderung zum Ausgabepreis Ausgabepreis (Juni) 135 Dollar Schlusskurs erster Handelstag 161 Dollar plus 19 Prozent Hoch nach vier Handelstagen 211 Dollar plus 57 Prozent Tief im August 108 Dollar minus 20 Prozent Aktuell 141 Dollar plus 4 Prozent

Für Anthropic spricht die hohe Überzeichnung, die einen Kurssprung am ersten Tag wahrscheinlicher macht. Dagegen spricht das Umfeld: KI-Aktien haben zuletzt deutlich verloren, Nvidia hat nach dem Rücktritt von Jensen Huang Milliarden an Börsenwert eingebüßt. Laut Yahoo Finance gilt für die Ankerinvestoren der Privatplatzierung zudem nicht die übliche sechsmonatige Haltefrist, zusätzliche Aktien könnten also früher auf den Markt kommen.

Was unterscheidet Anthropic von OpenAI?

Vor allem die Kundschaft. OpenAI ist mit ChatGPT und rund einer Milliarde wöchentlicher Nutzer:innen in erster Linie eine Konsumentenmarke und verdient inzwischen auch mit Werbung. Anthropic lebt dagegen von Firmen und Entwickler:innen: Rund 80 Prozent des Umsatzes im ersten Halbjahr waren laut Prospekt nutzungsabhängig, vor allem über die API, nur rund 20 Prozent stammten aus Abos. Mehr als 1.900 Kund:innen zahlen über ein Jahr gerechnet mehr als 1 Million Dollar, der wichtigste Umsatztreiber ist das Programmierwerkzeug Claude Code. Werbung schließt Anthropic für Claude aus.

Auch bei der Infrastruktur unterscheiden sich die beiden. OpenAI baut mit Oracle, SoftBank und MGX im Projekt Stargate eigene Rechenzentren-Großprojekte. Anthropic mietet seine Rechenleistung: Unkündbare Verträge bestehen mit Google Cloud, Amazon Web Services und Microsoft, dazu kommen die Rechenzentren Colossus 1 und 2 von SpaceX in Memphis. Unter dem Namen „Anthropic Direct“ least das Unternehmen inzwischen auch ganze Rechenzentren, die Partner wie Fluidstack nach Anthropics Vorgaben bauen und betreiben. OpenAI selbst hat seinen Börsengang auf 2027 verschoben und seine letzte Finanzierungsrunde von 30 auf 20 Milliarden Dollar gestutzt.

Wer sind die Partner von Anthropic?

Die wichtigsten Partner sind zugleich Investoren, Lieferanten und Vertriebskanäle. Amazon ist der größte Aktionär und mit seinen Trainium-Chips einer der wichtigsten Rechenpartner, Google liefert TPU-Chips und hält ebenfalls einen großen Anteil. Microsoft und Nvidia haben sich 2025 mit bis zu 15 Milliarden Dollar (rund 13,5 Milliarden Euro) beteiligt, AMD will bis zu 5 Milliarden Dollar (rund 4,5 Milliarden Euro) investieren und liefert bis zu 2 Gigawatt an Chips. Zuletzt hat Anthropics Modell Mythos Claude laut eigenen Angaben in drei Tagen auf AMD-Chips portiert.

Rund 48 Prozent des Umsatzes laufen über die Cloud-Marktplätze von Amazon, Google und Microsoft. Dazu kommen Rechenzentrumsbetreiber wie SpaceX, Fluidstack und Nscale sowie Finanzinvestoren wie Apollo und Blackstone, die Chips für Anthropic vorfinanzieren. Diese Verflechtung nennt Anthropic im Prospekt selbst als möglichen Interessenkonflikt.

Wie gut sind die KI-Modelle?

Aktuell an der Spitze. Im unabhängigen Intelligence Index von Artificial Analysis führt Claude Fable 5.2 mit 65 Punkten vor Googles Gemini 4 Carbon mit 60 Punkten. Dahinter folgen Claude Opus 5.5 mit 59 und OpenAIs GPT-6 Astra mit 57 Punkten. Der Spitzenplatz kostet allerdings: Pro Aufgabe ist Fable 5.2 das teuerste Modell im Ranking. Das noch stärkere Modell Mythos gibt Anthropic wegen seiner Fähigkeiten beim Aufspüren von Sicherheitslücken nur an geprüfte Organisationen.

Unter den Top 10 stellen Anthropic, Google und OpenAI je drei Modelle, dazu kommt Meta:

Platz Modell Anbieter Intelligence Index 1 Claude Fable 5.2 Anthropic 65 2 Gemini 4 Carbon Google 60 3 Claude Opus 5.5 Anthropic 59 4 GPT-6 Astra OpenAI 57 5 GPT-6.1 Sol OpenAI 55 5 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 55 7 Gemini 4 Hydrogen Google 54 8 GPT-6.1 Terra OpenAI 51 9 Gemini 4 Argon Google 50 9 Muse Wonder Full Meta 50

Welche Probleme will Anthropic mit KI lösen?

Die größten der Menschheit, zumindest laut Prospekt. Wird „mächtige KI“ auf die schwierigsten Probleme angesetzt und sind die Risiken im Griff, könnte sie Jahrzehnte wissenschaftlichen Fortschritts auf wenige Jahre verdichten, schreibt Anthropic. Konkret nennt das Unternehmen schnellere Medikamentenentwicklung, frühere Diagnosen und personalisierte Therapien, individuelle Bildung sowie Rechts- und Finanzberatung für alle, effizientere Stromnetze und Batterien und den Zugang von Entwicklungsländern zu Fähigkeiten, für die reiche Staaten Generationen gebraucht haben. Im Gründerbrief ist von einem „Zeitalter der Wunder“ die Rede.

Erste Belege liefert Anthropic selbst: Seine KI hat laut eigenen Angaben den Beweis von Fermats letztem Satz in 30 Stunden formalisiert, zwei offene Probleme der Physik Schwarzer Löcher gelöst und die Struktur von Virushüllen für Gentherapien vorhergesagt. Kurzfristig geht es aber vor allem um Wissensarbeit, deren Wert Anthropic weltweit auf mehr als 40 Billionen Dollar (rund 36 Billionen Euro) pro Jahr beziffert. Der wichtigste Umsatztreiber ist derzeit das Programmieren mit Claude Code. Die Kehrseite benennt Anthropic ebenfalls: Für Studien zu den Folgen von KI für Wirtschaft und Arbeitsmarkt stellt das Unternehmen laut Gründerbrief 200 Millionen Dollar (rund 180 Millionen Euro) bereit.

Was hat Anthropic gegen offene KI-Modelle?

Anthropic veröffentlicht die Gewichte seiner Modelle nicht, und das begründet das Unternehmen vor allem mit Sicherheit. Bei offenen Modellen lassen sich Schutzmechanismen gegen Missbrauch einfach entfernen. Wie leicht das geht, hat Anthropic am chinesischen Open-Weight-Modell GLM-5.3 vorgeführt: Es baut ähnlich wie Claude Mythos selbstständig Cyberangriffe, und die Sperren ließen sich mit rund 2.200 GPU-Stunden für etwa 4.400 Dollar (rund 4.000 Euro) komplett entfernen. Mythos selbst hält Anthropic aus genau diesem Grund unter Verschluss.

Dazu kommt das Geschäft. Im Prospekt nennt Anthropic offene Modelle als Risiko, weil sie Marktanteile erobern und die Preise drücken könnten. Auch Destillation, also das Nachbauen der Claude-Fähigkeiten mit Hilfe von Claude selbst, bekämpft Anthropic: Konkurrenten könnten so billiger gleichwertige Produkte bauen, ohne die eingebauten Schutzmechanismen. Gegenwind kommt von Meta-Chef Mark Zuckerberg. Er argumentiert, das größte Risiko sei, dass einige wenige Labore ihre stärksten Modelle für sich behalten, Sicherheit entstehe erst durch ein Gleichgewicht der Kräfte.

Wie steht Anthropic zum Militäreinsatz von KI?

Grundsätzlich offen, mit zwei roten Linien. Anthropic hat lange selbst mit dem US-Militär gearbeitet und 2025 wie OpenAI, Google und xAI einen Pentagon-Auftrag über bis zu 200 Millionen Dollar (rund 180 Millionen Euro) erhalten. Die Nutzungsbedingungen verbieten aber den Einsatz für vollautonome Waffen und für Massenüberwachung, auch im eigenen Land. Laut Prospekt verzichtet Anthropic damit bewusst auf Umsatz.

Genau daran entzündete sich im Februar der Konflikt mit der US-Regierung. Das Kriegsministerium drohte, Anthropic über den Defense Production Act zur Aufhebung der Sperren zu zwingen. Der US-Präsident wies alle Bundesbehörden an, Anthropics Technologie nicht mehr zu nutzen, und das Ministerium stufte das Unternehmen als Risiko für die Lieferkette ein. Ein Bezirksgericht in Kalifornien gab Anthropic im August weitgehend recht und wertete die Maßnahmen als unzulässige Vergeltung für freie Meinungsäußerung. Ein Berufungsgericht in Washington bestätigte die Einstufung im September aber mit 2 zu 1 Stimmen, Anthropic hat eine Überprüfung durch das volle Gericht beantragt. Die Konkurrenz ist weniger zurückhaltend: Google erlaubt dem Pentagon den Einsatz seiner Modelle für jeden rechtmäßigen Zweck, was bei Google DeepMind zu Kündigungen aus Protest führte, und OpenAI arbeitet inzwischen mit der NATO zusammen.

Verdient Anthropic Geld oder verbrennt es Geld?

Beides, je nachdem, wie man rechnet. Der Umsatz explodiert: In den ersten neun Monaten des Jahres setzte Anthropic laut Prospekt 33,2 Milliarden Dollar (rund 29,9 Milliarden Euro) um, allein im dritten Quartal 17 Milliarden. Unter dem Strich steht für die neun Monate aber ein Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar (rund 93 Milliarden Euro). Der Großteil davon ist ein Buchverlust aus der Neubewertung von Wandelanleihen, der mit dem Börsengang weitgehend verschwindet.

Anthropic’s quarterly revenue and operating expenses. © Trending Topics

Operativ hat der Umsatz die Ausgaben fast eingeholt. Im zweiten Quartal schrieb Anthropic erstmals einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar, im dritten Quartal standen 17,5 Milliarden Dollar Betriebsausgaben 17 Milliarden Umsatz gegenüber, ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar. Schuld daran waren laut Prospekt vor allem 5 Milliarden Dollar für kurzfristig zugekaufte Rechenleistung, die deutlich teurer ist als langfristig gebuchte. Gegenüber Investor:innen spricht Anthropic deshalb von zwei profitablen Quartalen in Folge, gemeint ist das bereinigte operative Ergebnis. Dabei rechnet Anthropic die aktienbasierte Vergütung, Aktienspenden aus einem Spendenprogramm für Mitarbeiter:innen und den Vergleich mit Buchautor:innen heraus. So gerechnet lag der Gewinn im zweiten Quartal bei 2,2 Milliarden Dollar (Marge 19 Prozent) und im dritten Quartal bei 2,5 Milliarden Dollar (Marge 15 Prozent). Nach offiziellen Rechnungslegungsregeln war nur das zweite Quartal profitabel. Beim Geld, das tatsächlich fließt, steht Anthropic im Plus: In den ersten neun Monaten kamen aus dem laufenden Geschäft 6,6 Milliarden Dollar (rund 5,9 Milliarden Euro) herein. An liquiden Mitteln hat Anthropic rund 146,6 Milliarden Dollar (rund 131,7 Milliarden Euro).

Wie viel will Anthropic in den nächsten Jahren für Rechenleistung ausgeben?

Fast eine Billion Dollar. Laut dem jüngsten Prospekt hat Anthropic Kauf- und Leasingverträge über rund 900,9 Milliarden Dollar (rund 809 Milliarden Euro) abgeschlossen, im Wesentlichen alle für Rechenleistung und Infrastruktur. Rund 70,7 Milliarden Dollar (rund 63,5 Milliarden Euro) davon werden in den nächsten zwölf Monaten fällig, rund 451,6 Milliarden Dollar (rund 405,7 Milliarden Euro) bis Ende 2030, der Rest großteils zwischen 2031 und 2045. Ein wachsender Teil entfällt auf „Anthropic Direct“, also Rechenzentren, die Anthropic langfristig least.

Die größten Verträge laut Prospekt:

Partner Volumen Laufzeit Broadcom (Leasing von Chips) rund 161,2 Mrd. Dollar (144,8 Mrd. Euro) fünf Jahre Google Cloud mindestens 121,3 Mrd. Dollar (109 Mrd. Euro) bis 2033 SpaceX (Colossus 1 und 2) bis zu 120,5 Mrd. Dollar (108,3 Mrd. Euro) bis 2029 Amazon Web Services mindestens 110 Mrd. Dollar (98,8 Mrd. Euro) bis 2036 Microsoft mindestens 47,2 Mrd. Dollar (42,4 Mrd. Euro) bis 2033 Nscale bis zu 44,6 Mrd. Dollar (40,1 Mrd. Euro) bis 2033 Lambda rund 41,3 Mrd. Dollar (37,1 Mrd. Euro) bis 2034

Noch nicht eingerechnet sind weitere Google-Chips, für die Anthropic zwischen 2028 und 2031 mit 125 bis 150 Milliarden Dollar rechnet, sowie AMD-Systeme für mehr als 20 Milliarden Dollar. Der Grund für den Hunger steht im Prospekt: Anthropic wollte mehr Rechenleistung, als die großen Cloud-Anbieter liefern konnten.

Was sind die größten Gefahren für das Unternehmen?

Der Börsenprospekt widmet den Risiken knapp hundert Seiten. Die wichtigsten:

Fixkosten: Rund 70,7 Milliarden Dollar (rund 63,5 Milliarden Euro) der Verpflichtungen für Rechenleistung werden binnen zwölf Monaten fällig, viele Verträge laufen bis 2045 und müssen bezahlt werden, auch wenn das Wachstum nachlässt.

Rund 70,7 Milliarden Dollar (rund 63,5 Milliarden Euro) der Verpflichtungen für Rechenleistung werden binnen zwölf Monaten fällig, viele Verträge laufen bis 2045 und müssen bezahlt werden, auch wenn das Wachstum nachlässt. Klumpenrisiko: Zwei Kund:innen brachten im ersten Halbjahr rund 20 Prozent des Umsatzes, dazu kommt die Abhängigkeit von wenigen Cloud-Partnern.

Zwei Kund:innen brachten im ersten Halbjahr rund 20 Prozent des Umsatzes, dazu kommt die Abhängigkeit von wenigen Cloud-Partnern. Preiskampf: OpenAI und Google drücken die Preise, laut Wall Street Journal hat OpenAI bei Firmenkund:innen zuletzt stark aufgeholt.

OpenAI und Google drücken die Preise, laut Wall Street Journal hat OpenAI bei Firmenkund:innen zuletzt stark aufgeholt. Politik: Das US-Verteidigungsministerium hat Anthropic als Risiko für die Lieferkette eingestuft, weil das Unternehmen seine Modelle nicht für autonome Waffen und Massenüberwachung freigeben wollte.

Das US-Verteidigungsministerium hat Anthropic als Risiko für die Lieferkette eingestuft, weil das Unternehmen seine Modelle nicht für autonome Waffen und Massenüberwachung freigeben wollte. Klagen: Einen Urheberrechtsstreit mit Buchautor:innen hat Anthropic mit 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,35 Milliarden Euro) beigelegt, weitere Klagen laufen.

Einen Urheberrechtsstreit mit Buchautor:innen hat Anthropic mit 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,35 Milliarden Euro) beigelegt, weitere Klagen laufen. KI-Sicherheit: Anthropic räumt ein, dass KI-Modelle, auch die eigenen, schon versucht haben, sich einer Abschaltung zu widersetzen, und dass Schäden durch schwere Sicherheitsvorfälle die Versicherungssumme übersteigen könnten.

Anthropic räumt ein, dass KI-Modelle, auch die eigenen, schon versucht haben, sich einer Abschaltung zu widersetzen, und dass Schäden durch schwere Sicherheitsvorfälle die Versicherungssumme übersteigen könnten. Kontrolle: Die Machtkonzentration bei Gründer:innen und Trust bleibt laut Prospekt „auf absehbare Zeit“ bestehen.

Warum manche den Börsengang stoppen wollen

Nicht alle feiern den Börsengang. Die Kampagne „Block the IPO“ und Gewerkschaften warnen, dass Pensionsgelder über Indexfonds in eine überbewertete Aktie fließen könnten, während Altinvestor:innen Kasse machen. New Yorks Finanzkontrolleur Mark Levine hat CEO Dario Amodei aufgefordert, den Börsengang aus Sicherheitsgründen zu verschieben. Und der Super-PAC Guardrails Alliance wirft den Gründer:innen einen Machtgriff vor. Anthropic hält dagegen, die Gründer:innen und der Trust seien die besten Hüter der Mission, eine sichere KI zu entwickeln.