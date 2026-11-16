Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Anthropic-Chef Dario Amodei segelt in rauer See an die Börse: Am Donnerstag soll der Claude-Entwickler an der Nasdaq debütieren, mit einer Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar (1,26 Billionen Euro) und dem zweitgrößten Börsengang der Geschichte. Das Umfeld könnte allerdings freundlicher sein. Die 21 größten KI-Unternehmen der Welt sind zusammen rund 23,7 Billionen Euro wert, nur 1,5 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Zwölf von ihnen liegen im Minus, nur fünf schneiden besser ab als der Nasdaq 100 mit plus 10,7 Prozent, und die großen Börsengänge des Jahres haben Anleger:innen bisher eher Geld gekostet. Trending Topics hat nachgerechnet, wie Hyperscaler, KI-Unternehmen im engeren Sinne und die Börsenneulinge des Jahres abgeschnitten haben, und was das für Anthropic bedeuten könnte.

Die Methode

Grundlage ist die Liste der größten KI-Unternehmen nach Börsenwert von CompaniesMarketCap. Weil Amazon dort fehlt, obwohl der Konzern der größte Cloud-Anbieter der Welt ist, haben wir die Aktie ergänzt. Für diese 21 Unternehmen haben wir den letzten Schlusskurs (US-Werte vom Freitag, chinesische Werte vom Montag) mit dem Schlusskurs des Vorjahres verglichen, die Kursdaten stammen von Yahoo Finance. Bei SpaceX, Cerebras und Z.AI, die erst heuer an die Börse gegangen sind, gilt der Ausgabepreis als Ausgangswert. Kursveränderungen sind in der jeweiligen Handelswährung gerechnet. Den Börsenwert zu Jahresbeginn haben wir aus dem aktuellen Börsenwert in Euro und der Kursveränderung zurückgerechnet, Aktienrückkäufe und Wechselkurseffekte sind dabei nicht berücksichtigt. Zum Vergleich: Der S&P 500 liegt seit Jahresbeginn 10,5 Prozent im Plus.

Die Bilanz: Unterm Strich eine Nullnummer

Gebündelt nach Gruppen zeigt sich, wer im KI-Jahr Wert geschaffen und wer Wert vernichtet hat:

Gruppe Wert zu Jahresbeginn Wert heute Veränderung Hyperscaler & Cloud (7) 11.484 Mrd. € 11.500 Mrd. € +16 Mrd. € (+0,1 %) KI im engeren Sinne (9) 4.638 Mrd. € 4.098 Mrd. € -540 Mrd. € (-11,6 %) Big Tech mit KI-Geschäft (5) 7.247 Mrd. € 8.117 Mrd. € +870 Mrd. € (+12,0 %) Gesamt (21) 23.368 Mrd. € 23.715 Mrd. € +347 Mrd. € (+1,5 %)

Apple allein hat seit Jahresbeginn rund 1,1 Billionen Euro an Börsenwert zugelegt und gleicht damit die Verluste von Nvidia, Alphabet und Tesla zusammen mehr als aus. Ohne Apple stünden die 21 Unternehmen mit rund 770 Milliarden Euro im Minus.

Hyperscaler: Zwei Gewinner, fünf Verlierer

Die Cloud-Riesen, die zusammen Hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur stecken, sind gespalten. Im Schnitt haben die sieben Aktien 11,8 Prozent verloren, nach Börsenwert gerechnet halten sich Gewinne und Verluste aber fast genau die Waage:

Unternehmen Wert zu Jahresbeginn Wert heute Veränderung Kurs Amazon 2.266 Mrd. € 2.617 Mrd. € +351 Mrd. € +15,5 % Microsoft 3.262 Mrd. € 3.533 Mrd. € +271 Mrd. € +8,3 % Meta 1.532 Mrd. € 1.489 Mrd. € -43 Mrd. € -2,8 % Alphabet 3.504 Mrd. € 3.266 Mrd. € -238 Mrd. € -6,8 % CoreWeave 36 Mrd. € 27 Mrd. € -9 Mrd. € -25,8 % Alibaba 331 Mrd. € 213 Mrd. € -118 Mrd. € -35,6 % Oracle 552 Mrd. € 355 Mrd. € -197 Mrd. € -35,7 % Summe 11.484 Mrd. € 11.500 Mrd. € +16 Mrd. € +0,1 %

Nur Amazon und Microsoft liegen im Plus, und nur Amazon schlägt den Nasdaq. Oracle hat seit dem Jahreshoch die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt, die Neocloud CoreWeave sogar 61,5 Prozent. Der Grund ist ein Dilemma, das Analyst:innen zuletzt immer häufiger beschreiben: Die Umsatzprognosen für die Hyperscaler steigen, die Schätzungen für den freien Cashflow sinken, weil die Ausgaben für Rechenzentren noch schneller wachsen. Amazon hat mit rund 351 Milliarden Euro an Börsenwert seit Jahresbeginn sogar mehr zugelegt als Microsoft.

KI im engeren Sinne: Nvidia zieht die Gruppe nach unten

Bei den Unternehmen, deren Geschäft direkt an KI hängt, also Chipentwickler, Modellanbieter und KI-Software, liegen fünf von neun im Plus. In Euro gerechnet bestimmt aber ein einziger Konzern das Ergebnis:

Unternehmen Wert zu Jahresbeginn Wert heute Veränderung Kurs Z.AI* 6,6 Mrd. € 19,9 Mrd. € +13,4 Mrd. € +204,3 % SentinelOne 4,7 Mrd. € 7,0 Mrd. € +2,3 Mrd. € +48,0 % Tempus AI 9,8 Mrd. € 11,9 Mrd. € +2,1 Mrd. € +21,3 % Aurora Innovation 7,0 Mrd. € 7,7 Mrd. € +0,7 Mrd. € +9,6 % Dynatrace 11,3 Mrd. € 11,7 Mrd. € +0,4 Mrd. € +3,4 % Cambricon 77,9 Mrd. € 76,8 Mrd. € -1,0 Mrd. € -1,3 % Palantir 389 Mrd. € 368 Mrd. € -21 Mrd. € -5,5 % Nvidia 4.090 Mrd. € 3.571 Mrd. € -519 Mrd. € -12,7 % Cerebras* 40,8 Mrd. € 24,0 Mrd. € -16,8 Mrd. € -41,2 % Summe 4.638 Mrd. € 4.098 Mrd. € -540 Mrd. € -11,6 %

*seit dem Börsengang, gemessen am Ausgabepreis

Nvidia hat seit Jahresbeginn rund 519 Milliarden Euro an Börsenwert verloren, so viel wie kein anderes Unternehmen auf der Liste, und liegt knapp ein Drittel unter seinem Jahreshoch. Zu Jahresbeginn war Nvidia noch das wertvollste Unternehmen der Welt, vor Apple, Alphabet und Microsoft. Inzwischen ist der Chipkonzern auf Platz 2 hinter Apple abgerutscht, und Microsoft liegt nur noch rund 40 Milliarden Euro dahinter. Zum Kursverfall trugen der Ausverkauf bei Chipwerten nach den US-Zwischenwahlen bei, als die Branche an einem Tag 1,3 Billionen Euro verlor, sowie die Unsicherheit nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang. Die Gewinner der Gruppe sind dagegen klein: Neben Z.AI legen vor allem KI-Anwender zu, SentinelOne setzt KI in der Cybersecurity ein, Tempus AI in der medizinischen Diagnostik.

Big Tech mit KI-Geschäft: Apple vorne

Die übrigen fünf Unternehmen auf der Liste sind breit aufgestellte Tech-Konzerne mit großem KI-Geschäft:

Unternehmen Wert zu Jahresbeginn Wert heute Veränderung Kurs Apple 3.589 Mrd. € 4.702 Mrd. € +1.113 Mrd. € +31,0 % SpaceX* 1.665 Mrd. € 1.716 Mrd. € +51 Mrd. € +3,0 % Tesla 1.614 Mrd. € 1.401 Mrd. € -213 Mrd. € -13,2 % IBM 254 Mrd. € 212 Mrd. € -42 Mrd. € -16,6 % Adobe 124 Mrd. € 86 Mrd. € -38 Mrd. € -30,5 % Summe 7.247 Mrd. € 8.117 Mrd. € +870 Mrd. € +12,0 %

*seit dem Börsengang, gemessen am Ausgabepreis

Ausgerechnet Apple, das bei generativer KI lange als Nachzügler galt, ist mit 31 Prozent Plus der Gewinner unter den Börsenschwergewichten und notiert auf Jahreshoch. Adobe hat fast ein Drittel seines Werts verloren.

Die IPOs des Jahres: Viel Geld für die Banken

Drei der 21 Unternehmen sind erst heuer an die Börse gegangen, und ihre Bilanz fällt sehr unterschiedlich aus:

Börsengang Ausgabepreis Kurs heute seit Ausgabepreis vom Hoch Z.AI (Hongkong, Jänner) 116,20 HK$ 353,60 HK$ +204,3 % -85,3 % SpaceX (Nasdaq, Juni) 135,00 $ 139,11 $ +3,0 % -34,2 % Cerebras (Nasdaq, Mai) 185,00 $ 108,72 $ -41,2 % -65,0 %

Der chinesische Modellentwickler Z.AI hat die wildeste Fahrt hinter sich: Die Aktie stieg bis Juni auf mehr als das 20-Fache des Ausgabepreises und hat seither 85 Prozent verloren. Wer zum Ausgabepreis gezeichnet hat, hat sein Geld trotzdem verdreifacht. Der KI-Chipentwickler Cerebras startete mit einem Kurssprung, fiel danach aber weit unter den Ausgabepreis. SpaceX schoss nach dem Rekord-Börsengang zunächst um mehr als die Hälfte nach oben und notiert inzwischen wieder knapp über dem Ausgabepreis.

Das ist kein Einzelfall. Laut einer Auswertung der Financial Times liegen die zehn größten Börsengänge an der Wall Street in diesem Jahr im Schnitt 20,5 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. In den vier Jahren davor hatten die zehn größten IPOs das Jahr jeweils im Plus beendet, selbst 2022, als der S&P 500 um 19,4 Prozent fiel. Sanjay Rijhsinghani, Chief Investment Officer bei LGT Wealth Management, sieht eine gewisse Müdigkeit bei Investor:innen angesichts der Flut an neuen Aktien und Anleihen. Bei KI-Börsengängen habe die Euphorie die Ausgabepreise womöglich zu hoch getrieben.

Neubewertung oder Schuldenfalle?

Wie man die Zahlen liest, ist unter Analyst:innen umstritten. Generali Investments sieht in der Korrektur in erster Linie eine Neubewertung, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse seien stark gesunken. Gleichzeitig verweist Generali darauf, dass seit Juli die Umsatzprognosen der Hyperscaler für 2026 bis 2028 gestiegen, die Schätzungen für den freien Cashflow aber um 62 bis 163 Milliarden Dollar (rund 56 bis 146 Milliarden Euro) gesunken sind.

Morgan Stanley hält den Ausverkauf nach den Zwischenwahlen sogar für eine Überreaktion und sieht weitere Kursschwankungen als Kaufgelegenheit. Die Bank rechnet weiter mit Investitionen der Hyperscaler von 1,6 Billionen Dollar (rund 1,4 Billionen Euro) im Jahr 2028 und 1,8 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) im Jahr 2029, die Rendite auf das in KI investierte Kapital schätzt sie auf mehr als 30 Prozent. Rund 20 Prozent der für 2028 erwarteten Rechenzentrumskapazität dürften sich wegen des politischen Gegenwinds allerdings ins Jahr 2029 verschieben. Die Führung am Markt wandere von Chips und Infrastruktur zu Software und Anwendungen, schreibt Morgan Stanley. Das deckt sich mit unseren Zahlen: Während Nvidia, Oracle und CoreWeave verlieren, legen KI-Anwender wie SentinelOne und Tempus AI zu.

Deutlich skeptischer ist TS Lombard. Das Wachstum im KI-Sektor werde vor allem von Ausgaben innerhalb des Sektors getrieben und kaum von zahlenden Kund:innen von außen, schreibt Analyst Dario Perkins. Während die großen Hyperscaler als solide gelten, verschulden sich kleinere Cloud-Anbieter, Modellentwickler und Infrastruktur-Firmen immer stärker. Die Schulden in Teilen des KI-Sektors könnten bis Ende 2027 auf rund 2 Billionen Dollar (rund 1,8 Billionen Euro) steigen. Riskant werde es vor allem, wenn die Hyperscaler Mietverträge für Rechenzentren nicht verlängern. Wie nervös der Markt ist, zeigte Alphabet Ende Oktober: Nach steigenden Investitionen und einem negativen freien Cashflow von rund 9 Milliarden Dollar verlor der Google-Konzern an einem einzigen Handelstag fast 500 Milliarden Dollar (rund 450 Milliarden Euro) an Börsenwert.

Was das für Anthropic bedeutet

Für Anthropic ist das ein schwieriges Umfeld, an Nachfrage mangelt es aber nicht. Laut Bloomberg ist das Angebot rund sechsfach überzeichnet, laut Financial Times erwägen die Banken sogar, den Ausgabepreis über die Spanne von 70 bis 78 Dollar (62,90 bis 70,10 Euro) anzuheben. Rijhsinghani von LGT sieht in Anthropic die erste reine KI-Aktie am Markt, für die es bisher kein vergleichbares Angebot gibt. Dazu kommt das Wachstum: In den ersten neun Monaten des Jahres hat Anthropic laut Bloomberg 33,2 Milliarden Dollar (29,8 Milliarden Euro) umgesetzt, nach rund 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Amodei selbst gibt sich laut Financial Times von den Turbulenzen an den Märkten wenig beeindruckt.

Die Zahlen dieses Jahres zeigen aber, wie schnell die Stimmung nach dem ersten Handelstag kippen kann. SpaceX notiert nach dem anfänglichen Kurssprung wieder beim Ausgabepreis, Cerebras liegt 41 Prozent darunter, und Tech-Börsengänge des laufenden Jahres liegen laut BCA Research im Schnitt rund 23 Prozent unter ihrem Kurs vom ersten Handelstag. John Ettinger, Portfoliomanager bei Federated Hermes, rät gegenüber der FT, lieber Geld zurückzuhalten, wenn sich eine Aktie ein paar Monate nach dem Börsengang billiger kaufen lässt. Für viele Fondsmanager:innen steht zudem einiges auf dem Spiel: Ein misslungener Anthropic-Börsengang könnte ihre gesamte Jahresbilanz ruinieren, sagte der Manager eines großen US-Vermögensverwalters der FT.

Gelingt der Start, wäre Anthropic mit 1,26 Billionen Euro sofort die Nummer 9 der KI-Rangliste, knapp hinter Tesla und mehr als dreimal so viel wert wie Palantir. Der Börsengang soll übrigens am selben Tag stattfinden wie der Start von GTA VI.