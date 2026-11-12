Warum Österreich beim Anthropic-IPO durch die Finger schaut

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Rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich besitzen Aktien, Fonds oder Anleihen, und viele von ihnen würden beim Börsengang von Anthropic wohl gerne zugreifen. Sie dürfen aber nicht. Während Kund:innen von Trade Republic, Scalable Capital, Revolut oder flatexDEGIRO in Deutschland die Aktien des Claude-Entwicklers zum Ausgabepreis zeichnen können, steht Österreich nicht auf der Liste der Länder, in denen das Angebot gilt.

Der Grund: Der Prospekt kam nie nach Österreich

Der Grund liegt im Wertpapierprospekt. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat den europäischen Prospekt am Mittwoch gebilligt. Über den sogenannten EU-Pass darf Anthropic damit auch in anderen EU-Staaten öffentlich anbieten, aber nur, wenn der Prospekt dorthin notifiziert wird. Welche Länder das sind, entscheidet der Emittent selbst. „Der Prospekt wurde nicht nach Österreich notifiziert“, heißt es seitens der Finanzmarktaufsicht (FMA) auf Anfrage von Trending Topics.

An Kosten oder Prüfungen in Österreich liegt es nicht. Für Österreich wäre laut FMA zusätzlich nur eine Meldung zum Emissionskalender der Oesterreichischen Kontrollbank nötig gewesen. Für die Notifikation eines in einem anderen EU-Land gebilligten Prospekts fallen keine zusätzlichen Kosten an, und die FMA prüft ihn auch nicht noch einmal.

Neu ist das nicht. Schon beim Börsengang von SpaceX im Juni lief das europäische Angebot über einen von der BaFin gebilligten Prospekt, und auch damals fehlte Österreich. Der Fall ist ein weiterer Hinweis darauf, wie regulatorisch zerklüftet Europa ist: Selbst mit EU-Pass muss jedes Land einzeln mit dem Börsenprospekt versorgt werden, und jede Notifikation ist eine eigene Entscheidung des Emittenten.

In diesen Ländern geht es

In der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum gilt das Angebot laut Prospekt in neun Ländern: Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden. Dazu kommen die Schweiz und Großbritannien sowie außerhalb Europas Australien, Kanada und Japan. SpaceX hatte sich in der EU noch auf sieben Länder beschränkt, Anthropic hat Finnland und Irland dazugenommen. Welche Broker die Aktien zum Ausgabepreis vergeben dürfen, listet Anthropic auf einer eigenen Hilfeseite.

Region Broker EWR und Schweiz Trade Republic, Scalable Capital, Revolut, flatexDEGIRO, eToro, ING, Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Interactive Brokers, Nordnet, Saxo, UBS Großbritannien AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut, Robinhood (über die Plattform RetailBook) Nicht dabei Österreich, Italien, Belgien, Polen, Portugal und 14 weitere EU-Länder

Wo die Aktionär:innen sitzen

Die Karte zeigt eine Hochrechnung von Trending Topics: wie viele Menschen ab 18 in jedem Land Aktien, Fonds oder Anleihen besitzen, auf Basis des Eurobarometers der EU-Kommission und nationaler Erhebungen. Anthropic hat sich vor allem die großen Märkte gesichert. Deutschland mit rund 23 Millionen, Großbritannien mit 19 Millionen, Frankreich mit 10 Millionen und Spanien mit 9,5 Millionen Aktionär:innen sind alle dabei. Insgesamt leben in den Ländern mit Zugang rund 78 Millionen Aktionär:innen.

Dazu kommen die Länder mit den höchsten Aktionärsquoten. In Schweden besitzen 46 Prozent der Erwachsenen Wertpapiere, in Finnland 36 und in Dänemark 35 Prozent. Diese Märkte sind klein, aber besonders anlagefreudig.

Leer gehen dagegen rund 36 Millionen Aktionär:innen in 19 EU-Ländern aus. Am auffälligsten fehlt Italien, mit geschätzt 14 Millionen Aktionär:innen der zweitgrößte Markt der EU, dazu Polen mit 4,5 Millionen und Belgien mit 2,6 Millionen. Österreich liegt mit einer Quote von 24 Prozent genau im EU-Schnitt und kommt auf rund 1,8 Millionen Menschen mit Wertpapieren.

Warten auf den ersten Handelstag

Wer in Österreich Anthropic-Aktien will, braucht also Geduld. Vorsicht gilt bei Angeboten für angeblich vorbörsliche Anthropic-Aktien per Mail oder Messenger: Sie kommen nicht von Anthropic oder einem der gelisteten Broker. Erst ab dem ersten Handelstag an der Nasdaq, der für kommende Woche erwartet wird, lässt sich die Aktie dann auch hierzulande kaufen, im regulären Börsenhandel zum Marktpreis, wie jede andere US-Aktie.