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Drinnen 2 Billionen Dollar Börsenwert, draußen Handschellen: Der Börsengang von Anthropic hatte am Times Square ein lautes Begleitprogramm.

Während der Claude-Hersteller an der Nasdaq sein Debüt feierte, versammelten sich vor dem Gebäude der Börse in New York rund 30 Demonstrant:innen unter dem Motto „#StopTechOligarchs“. Nach der Eröffnungsglocke blockierten sie den Eingang zur Nasdaq. Vier Personen wurden festgenommen, nachdem die Polizei mehrere Warnungen ausgesprochen hatte, wie amNY berichtet. Hinter dem Protest stehen unter anderem die Kampagne Stop Funding Billionaires, New York Communities for Change, Climate Defiance, Sunrise NYC und ACT UP NYC.

Auch an der Westküste gab es Widerstand. Vor der Anthropic-Zentrale in San Francisco versammelten sich rund drei Dutzend Menschen. Die Gruppe Ban RSI forderte dort ein weltweites Verbot der sogenannten rekursiven Selbstverbesserung, also von KI, die sich selbst weiterentwickelt.

Rekord-IPO mit Kurssprung

Der Anlass für die Proteste war der größte Börsengang der Geschichte. Anthropic hatte 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert und damit rund 81,3 Milliarden Dollar (rund 73 Milliarden Euro) eingenommen, wie Trending Topics berichtete. Die Aktie mit dem Kürzel ANT eröffnete bei 111,50 Dollar, rund 35 Prozent über dem Ausgabepreis. Zeitweise war Anthropic damit voll verwässert rund 2 Billionen Dollar (rund 1,8 Billionen Euro) wert. Am Ende des ersten Handelstages schloss die Aktie bei rund 97 Dollar, ein Plus von gut 17 Prozent.

Police arrest a protester in front of the Nasdaq in Times Square. © Faraz Ansari / FKAPhoto

Angst um Pensionen und 401(k)

Im Zentrum der Kritik steht die Sorge um die Altersvorsorge. Die Aktivist:innen warnen, dass über Indexfonds bald auch Pensionsgelder und private Pensionskonten in die Anthropic-Aktie fließen, während frühe Investor:innen und Insider Kasse machen. „Lehrer:innen, Feuerwehrleute und Beamt:innen werden für diesen Verlust bezahlen“, sagt Jose Gonzalez von Stop Funding Billionaires und New York Communities for Change. Er zieht Parallelen zur Dotcom-Blase und zur Finanzkrise 2008.

Dazu kommen Kritik an der Verdrängung von Jobs durch KI, am Wasser- und Stromverbrauch von Rechenzentren und am Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Brandon Cuicchi von ACT UP NYC kritisierte etwa KI-Anwendungen in der Gesundheitsversorgung. Unterstützung bekamen die Demonstrant:innen von der designierten New Yorker Staatssenatorin Aber Kawas. Sie sprach von „unregulierten, ungetesteten KI-Systemen“, die eingesetzt würden, um militärische Ziele auszuwählen.

Summer Omar of New York Communities for Change speaks at the protest. © Faraz Ansari / FKAPhoto

Die Forderungen der Aktivist:innen: Anthropic solle den Börsengang stoppen, Pensionsfonds und Universitätsstiftungen sollten keine Aktien kaufen, und die Entwicklung riskanter KI solle eingefroren werden. „Rettet Big Tech nicht, wenn ihre Blase unweigerlich platzt“, sagte einer der Festgenommenen.

Was an den Vorwürfen dran ist

Nicht alle Aussagen der Kampagne halten einer Prüfung stand. Eine Regel, die Pensionsfonds oder 401(k)-Pläne zum Kauf der Anthropic-Aktie zwingt, gibt es nicht. Tatsächlich erlaubt eine Schnelleinstiegsregel der Nasdaq, dass besonders große Börsenneulinge bereits nach 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufgenommen werden können. Fonds, die diesen Index nachbilden, würden die Aktie dann kaufen, aktiv verwaltete Fonds entscheiden aber selbst. Die Vorwürfe zu Militär- und Polizeieinsätzen stellt die Kampagne zudem ohne Belege in den Raum.

Ausgerechnet beim Militär hat sich Anthropic in der Vergangenheit gegen die US-Regierung gestellt. Anfang des Jahres weigerte sich das Unternehmen, auf Druck des Pentagons seine Schutzvorkehrungen aufzugeben, die den Einsatz von Claude für vollautonome Waffen und für die Massenüberwachung der eigenen Bevölkerung ausschließen. Das Verteidigungsministerium drohte daraufhin, Anthropic als Risiko für die Lieferkette einzustufen. Zu den Protesten selbst hat sich Anthropic bisher nicht öffentlich geäußert.