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Wenn am Donnerstag an der Nasdaq die Glocke für Anthropic läutet, soll es draußen laut werden. Die Kampagne Stop Funding Billionaires hat für 9 Uhr Ortszeit (15 Uhr in Wien) einen Protest vor der Nasdaq-Zentrale am Times Square in New York angekündigt, genau zum Handelsstart des Claude-Herstellers. Unter dem Hashtag #StopTechOligarchs warnen die Organisator:innen, der Börsengang gefährde die Pensionen von Millionen Arbeitnehmer:innen. Mit dabei sind laut der Ankündigung, die Trending Topics vorliegt, unter anderem Climate Defiance, Sunrise NYC, Act Up NYC, die New Yorker Democratic Socialists of America (NYC-DSA), Jewish Voice for Peace New York und New York Communities for Change.

Was die Demonstrant:innen fordern

Die Kritik zielt auf zwei Punkte. Anthropic wolle Dutzende Milliarden Dollar für Rechenzentren einsammeln, „trotz massiver öffentlicher Ablehnung“, heißt es in der Ankündigung. Und während Insider:innen beim Börsengang Milliarden verdienen, setze der IPO „die Pensionen und 401(k)s von Millionen Arbeitnehmer:innen aufs Spiel“. Mehrere Indexanbieter hätten ihre Regeln geändert, damit KI-Firmen wie Anthropic im Schnellverfahren in ihre Indizes aufgenommen werden. Pensionsfonds, die Indizes nachbilden, seien dadurch „gezwungen“, in die Aktie zu investieren. Wenn der Kurs dann „unweigerlich“ falle, trügen die Sparer:innen die Verluste, während Altinvestor:innen zu einer überhöhten Bewertung Kasse gemacht hätten.

Gefordert wird, dass die „Tech-Oligarchen“ ihr rücksichtsloses Verhalten beenden. Die Kampagne Stop Funding Billionaires, ein Bündnis aus Gewerkschaften, Studierenden- und Community-Gruppen, verlangt grundsätzlich, dass Pensionsfonds, Universitätsstiftungen und andere institutionelle Investoren kein Geld mehr in Konzerne von Milliardär:innen stecken. Schon Anfang des Monats hatten rund 40 Aktivist:innen vor Anthropics New Yorker Büro gefordert, den Börsengang abzusagen, laut den Organisator:innen gab es dabei fünf Festnahmen. Eine Petition richtet sich an die begleitenden Banken sowie an BlackRock und Vanguard.

Wie realistisch die Pensionssorge ist

Ganz aus der Luft gegriffen ist das Argument nicht, die Dimension aber deutlich kleiner, als die Ankündigung nahelegt. Richtig ist: Die Nasdaq hat im Frühjahr eine Schnellaufnahme für sehr große Börsenneulinge eingeführt. Zählt eine neue Aktie zu den 40 wertvollsten Mitgliedern, kann sie nach rund 15 Handelstagen in den Nasdaq-100 aufrücken. Bei einer angepeilten Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar (rund 1,26 Billionen Euro) dürfte Anthropic das im Dezember schaffen. ETFs auf den Index müssen dann kaufen. Weil die Nasdaq Neulinge höchstens mit dem Dreifachen ihres frei handelbaren Anteils gewichtet, rechnet der Motley Fool zum Start mit einem Gewicht von rund einem Prozent.

Für die meisten Pensions- und 401(k)-Pläne ist aber der S&P 500 entscheidend, und der bleibt vorerst zu. S&P Dow Jones Indices hat im Juni entschieden, für Mega-Börsengänge wie SpaceX, OpenAI und Anthropic keine Ausnahme zu machen. Aufgenommen wird laut den Regeln in der Regel erst nach zwölf Monaten an der Börse und mit positivem Gewinn nach US-Rechnungslegung, wie der Motley Fool erklärt. Anthropic schrieb in den ersten neun Monaten einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar (rund 93 Milliarden Euro), großteils einen Buchverlust. Frühestens Ende 2027 wäre die Aktie damit ein Kandidat.

Schneller geht es bei breiten Gesamtmarktindizes wie jenen von CRSP, denen etwa Vanguards Total-Stock-Market-Fonds folgt. Sie nehmen Mega-Börsengänge inzwischen binnen weniger Tage auf. Wie klein der Effekt sein kann, zeigt SpaceX: Dort lag das Startgewicht bei rund 0,1 Prozent, wer 50.000 Dollar im Fonds hatte, hielt rund 57 Dollar SpaceX. Auch die Kaufwelle blieb aus: JPMorgan bezifferte die passiven Zuflüsse nach der Nasdaq-100-Aufnahme auf rund 4,3 Milliarden Dollar, erwartet worden waren 22 bis 27 Milliarden.

Zwischen Jenga und Kurzzeiteffekt

Die Einschätzungen gehen entsprechend auseinander. „Das bedeutet, dass Anthropic-Aktien in den meisten Pensionsfonds und Aktiendepots landen könnten“, warnt Elizabeth Parisian, eine der Köpfe hinter Stop Funding Billionaires. Kampagnen-Organisator Jonathan Westin vergleicht die Lage laut Business Insider mit einem Jenga-Turm, bei dem das ganze System falle, wenn ein Teil wegbricht. Der Finanzplaner und Motley-Fool-Analyst Matt Frankel hält die Indexregeln dagegen für einen „kurzfristigen Effekt“, die Indexkäufe seien „kein Grund“, eine Firma langfristig zu besitzen. Wie volatil Mega-Börsengänge sein können, zeigt wieder SpaceX: Die Aktie startete im Juni bei 135 Dollar, stieg binnen vier Handelstagen auf 211 Dollar, fiel im August auf 108 Dollar und lag zuletzt bei rund 141 Dollar.

Anthropic selbst hat sich zu den Protesten bisher nicht öffentlich geäußert. Kritik am Börsengang kommt auch aus der Politik: Sechs Finanzchef:innen von US-Bundesstaaten haben Anthropic kürzlich Fragen zu KI-Risiken und Mitspracherechten gestellt, New Yorks Finanzkontrolleur Mark Levine hatte eine Verschiebung des Börsengangs gefordert.