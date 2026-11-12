Anthropic-IPO: Trade Republic, Revolut und Scalable haben Zugang zu Aktien

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Die Anthropic-Aktie gibt es bald bei Trade Republic, Scalable Capital, Revolut und Flatex, doch wer zeichnet, bekommt womöglich nur einen Bruchteil davon, und in Österreich gibt es sie zum Ausgabepreis gar nicht. Der Claude-Entwickler holt für seinen Börsengang gezielt Privatanleger:innen in Europa an Bord. Auf seiner IPO-Seite listet Anthropic die Broker, über die man sich Aktien reservieren kann. Eine Garantie auf Zuteilung gibt es dort ausdrücklich nicht.

Die Eckdaten des Börsengangs

Anthropic-IPO Börse und Ticker Nasdaq, „ANT“ Angebot 825 Millionen Class-A-Aktien, plus Mehrzuteilungsoption Preisspanne 70 bis 78 Dollar (62,90 bis 70,10 Euro) pro Aktie Volumen 57,8 bis 64,4 Mrd. Dollar (51,9 bis 57,9 Mrd. Euro), mit Mehrzuteilung bis zu rund 74 Mrd. Dollar Zusätzlich rund 26 Mrd. Dollar (23,4 Mrd. Euro) von Nvidia, Google, Microsoft und Co. in einer Privatplatzierung Preisfestsetzung voraussichtlich Mittwoch, 18. November Erster Handelstag voraussichtlich Donnerstag, 19. November

Welche Broker mitmachen

Nur Plattformen auf der offiziellen Liste von Anthropic dürfen Aktien aus dem Angebot vergeben. Neben Trade Republic, Scalable Capital, Revolut und flatexDEGIRO stehen dort auch Deutsche Bank, ING, BNP Paribas, eToro, Interactive Brokers, Saxo und UBS. Teilnehmen können Kund:innen aus Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und der Schweiz.

Österreich fehlt auf der Liste, ebenso Italien. Wer hierzulande Anthropic-Aktien will, muss bis zum ersten Handelstag warten und dann zum Marktpreis an der Nasdaq kaufen, wie jede andere US-Aktie auch. Smartbroker+, Bitpanda und DKB haben laut WirtschaftsWoche angekündigt, keinen Zugang zum Angebot anzubieten.

Was man wirklich bekommt

Wer zeichnet, kauft echte Class-A-Aktien zum Ausgabepreis, keine Derivate und keine Token. Die Order wird in Euro aufgegeben, wie viele Aktien das ergibt, steht aber erst nach der Preisfestsetzung fest. Dazu kommt das Währungsrisiko, denn gehandelt wird in Dollar.

Die große Unbekannte ist die Zuteilung. Laut Prospekt geht nur eine Minderheit der Aktien an Privatanleger:innen. Laut der Financial Times ist das Angebot bereits mehrfach überzeichnet, die Preisspanne könnte also noch steigen. Wer 1.000 Euro zeichnet, sollte daher eher mit einem Bruchteil davon rechnen. Fachportale rechnen mit einer Quote im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Auch mit den Aktien bekommt man wenig Mitsprache. Class-A-Aktionär:innen halten höchstens 49,9 Prozent der Stimmrechte, den Verwaltungsrat kontrollieren der Long-Term Benefit Trust und die Gründer, was Kritiker:innen als Machtgriff werten.

Und Vorsicht vor Angeboten außerhalb dieser Liste: Wer per Mail oder Messenger angeblich vorbörsliche Anthropic-Aktien angeboten bekommt, hat es nicht mit Anthropic oder einem der gelisteten Broker zu tun. Auch tokenisierte Aktien sind keine echten Anteile.

Die SpaceX-Blaupause

Das Vorbild ist SpaceX. Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk hat im Juni bei seinem Börsengang 85,7 Milliarden Dollar (77 Mrd. Euro) inklusive Mehrzuteilung eingesammelt, so viel wie noch kein Unternehmen davor. Rund 20 Prozent der Aktien gingen an Privatanleger:innen, üblich sind 5 bis 10 Prozent. Wer so viel Geld auf einmal einsammeln will, braucht jede verfügbare Nachfrage, auch die von Kleinanleger:innen. Deren Orders sollen laut Yahoo Finance mehr als 70 Milliarden Dollar betragen haben.

Bekommen haben sie davon nur einen Teil. Trade-Republic-Kund:innen erhielten laut WirtschaftsWoche rund 13 Prozent dessen, was sie gezeichnet hatten. Bei SpaceX mussten viele zudem einige Tage warten, bis die Aktien überhaupt im Depot lagen.

Der Rest ist eine Achterbahnfahrt. Ausgegeben wurde die Aktie zu 135 Dollar, am ersten Handelstag schloss sie fast 20 Prozent höher. Vier Tage später erreichte sie mit rund 226 Dollar ihr bisheriges Hoch, der Börsenwert stieg zeitweise auf mehr als 2,5 Billionen Dollar. Dann ging es abwärts, im Juli fiel die Aktie unter den Ausgabepreis. Zuletzt notierte sie bei rund 140 Dollar, also nur knapp über dem Ausgabepreis und fast 40 Prozent unter dem Hoch.

Hype oder Chance?

Für einen Einstieg zum Ausgabepreis spricht die Nachfrage. Das Angebot ist überzeichnet, Nvidia, Google und Microsoft beteiligen sich parallel mit Milliarden, und Anthropic hat zuletzt im Quartal 17 Milliarden Dollar Umsatz gemeldet. Wer zum Ausgabepreis zum Zug kommt, kauft vor dem Markt.

Dagegen stehen die Risiken. Im selben Quartal stand ein Verlust von 23 Milliarden Dollar, und Börse Online weist auf ungewöhnlich lockere Lock-up-Fristen hin: Schon in den ersten Wochen nach dem Börsenstart könnten Hunderte Millionen weitere Aktien frei handelbar werden. Und wer nicht selbst kauft, bekommt die Aktie womöglich trotzdem. Gegner:innen des Börsengangs warnen davor, dass Anthropic über Indexfonds rasch in den Depots von Millionen Sparer:innen landen könnte.