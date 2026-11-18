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Kurz vor dem Glockenschlag an der Nasdaq bekommt Anthropic Post von jenen, deren Pensionsgelder bald in der Aktie stecken könnten. Sechs Finanzchef:innen von US-Bundesstaaten fordern den Claude-Hersteller in einem Brief an CEO Dario Amodei und den Verwaltungsrat auf, vor dem Börsengang drei Fragen öffentlich zu beantworten: wie das Unternehmen die Sicherheitsrisiken seiner KI in den Griff bekommen will, warum Aktionär:innen kaum mitreden dürfen und was passiert, wenn Sicherheitsbedenken die Entwicklung bremsen. Können diese Punkte im geplanten Zeitplan nicht ausreichend geklärt werden, „wäre eine Verschiebung des Börsengangs angemessen“, heißt es in dem Schreiben.

Risiken, die der Markt noch nie bepreisen musste

Ausgangspunkt ist Anthropics eigener Börsenprospekt. Darin räumt das Unternehmen Risiken ein, „die öffentliche Märkte noch nie bepreisen mussten“, schreiben die Absender:innen. Dazu zählt die Möglichkeit, dass immer leistungsfähigere KI-Systeme sich unvorhersehbar verhalten oder sich schneller entwickeln, als Menschen sie überwachen können. Ein katastrophaler KI-Vorfall könnte laut Prospekt so großen Schaden anrichten, dass womöglich die gesamte Versicherungsbranche nicht genug Kapazität hätte, ihn abzudecken.

Offenlegen allein reiche bei solchen Risiken nicht, Anthropic brauche einen glaubwürdigen Plan, wie es sie bewältigen will. Investor:innen müssten verstehen, wie sich ein schwerer Sicherheitsvorfall, ein Stopp beim Einsatz eines Modells, neue Regulierung oder hohe Haftungsansprüche auf Betrieb, Verträge, Liquidität und Zugang zu Kapital auswirken könnten. Offen sei auch, wer im Ernstfall entscheidet, ob Entwicklung oder Einsatz eines Modells pausiert werden muss: der Verwaltungsrat, der Long-Term Benefit Trust oder eine unabhängige Sicherheitsaufsicht.

10 Prozent der Anteile, 50,1 Prozent der Stimmen

Der zweite Kritikpunkt ist die Machtverteilung. Der Long-Term Benefit Trust wählt laut Prospekt vier der sieben Mitglieder des Verwaltungsrats, die sieben Mitgründer:innen halten zusammen 50,1 Prozent der Stimmrechte, besitzen voll verwässert aber nur rund 10 Prozent der Anteile. Gemeinsam können Trust und Gründer:innen den gesamten Verwaltungsrat bestimmen, öffentliche Aktionär:innen hätten damit „im Grunde nichts zu sagen“.

Die Absender:innen erkennen ausdrücklich an, dass diese Konstruktion die Sicherheitsmission vor kurzfristigem kommerziellem Druck schützen soll. Sie verlangen aber eine zeitliche Befristung der Sonderstimmrechte für die Gründer:innen, echte Mitsprache der Aktionär:innen bei der Wahl der Direktor:innen und deutlich mehr Transparenz darüber, wie der Trust arbeitet. Selbst der Prospekt räume ein, dass Anthropic „keine Gewähr“ dafür geben könne, seinen Gemeinwohlzweck als Public Benefit Corporation auch zu erreichen.

Was, wenn Sicherheit die Entwicklung bremst?

Der dritte Punkt zielt auf einen Widerspruch im Geschäftsmodell. Amodei selbst hat in seinem Essay „We Must Pace the Frontier“ erklärt, dass die Entwicklung der KI-Spitzenmodelle womöglich langsamer werden müsse, damit die Sicherheit Schritt halten kann. Der Prospekt knüpft das Wachstum aber ausdrücklich an die Fähigkeit, vor der Konkurrenz die fortschrittlichsten Modelle zu entwickeln. Dazu kommen Verpflichtungen für Rechenleistung von rund 900 Milliarden Dollar (rund 809 Milliarden Euro), die zum großen Teil vertraglich fixiert sind.

Die Finanzchef:innen fordern deshalb Sensitivitätsanalysen für Verzögerungen bei Entwicklung oder Einsatz neuer Modelle von sechs, zwölf und 24 Monaten. Darin soll Anthropic zeigen, wie sich solche Verzögerungen auf Umsatz, Cashflow, Liquidität, Schuldendienst und Profitabilität auswirken würden. Dabei sollen Investitionen, die sich aufschieben lassen, von vertraglichen Verpflichtungen getrennt werden, für die Anthropic in jedem Fall geradestehen muss.

Wer hinter dem Brief steckt

Unterschrieben haben Brooke Lierman, Comptroller von Maryland, sowie die State Treasurers Michael Frerichs (Illinois), Erick Russell (Connecticut), David Young (Colorado), Laura Montoya (New Mexico) und Mike Pieciak (Vermont), alle sechs Demokrat:innen. Sie betonen, als gewählte Amtsträger:innen zu schreiben. Für die Pensionsfonds ihrer Bundesstaaten, die nach dem Börsengang womöglich Anthropic-Aktionär:innen werden, sprechen sie nach eigenen Angaben nicht. Ihre Sorge: Wird die Aktie in große Indizes aufgenommen, landet sie automatisch in Pensionsfonds, Altersvorsorgekonten und anderen Anlageprodukten.

Es ist nicht der erste Brief dieser Art. Bereits im Oktober hatte New Yorks Finanzkontrolleur Mark Levine Anthropic aufgefordert, den Börsengang aus Sicherheitsgründen zu pausieren. Er verwaltet die Pensionsfonds der Stadt mit mehr als 325 Milliarden Dollar (rund 292 Milliarden Euro) Vermögen. Dazu kommen Gewerkschaften und die Kampagne „Block the IPO“, die vor einer überbewerteten Aktie in den Depots von Sparer:innen warnen.

Was Anthropic dagegenhält

Anthropic verteidigt seine Konstruktion im Prospekt als Schutz der Sicherheitsmission: Gründer:innen und Trust sollen verhindern, dass kurzfristige Renditeinteressen den Kurs bestimmen. Seine Risiken legt das Unternehmen im Prospekt auf knapp hundert Seiten offen, von der KI-Sicherheit bis zur Machtkonzentration. Bremsen lassen sich die Investor:innen davon bisher nicht: Das Orderbuch ist laut Bloomberg rund siebenfach überzeichnet, noch heute soll der Ausgabepreis feststehen, der erste Handelstag ist am Donnerstag.