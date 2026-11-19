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Tausende neue Millionär:innen in einer einzigen Firma: Wenn Anthropic heute an der Nasdaq startet, wird der Claude-Hersteller mit rund 1,5 Billionen Dollar etwa so viel wert sein wie Tesla. Es ist der erste große Börsengang der aktuellen KI-Welle, und er dürfte vorgeben, wie die Märkte künftig auf die ganze Branche blicken. Die wichtigsten Fakten zum IPO gibt es in unserem großen FAQ.

In der Special Edition zum Anthropic-IPO sezieren Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria, gemeinsam mit Stefan Köppl, Managing Partner von Samira Advisors, den Börsengang des Jahres.

Die Themen der Folge

Der erste echte KI-IPO: Warum der Börsengang so wichtig ist wie jener von Amazon, Google oder Facebook für ihre jeweilige Internet-Ära.

Warum der Börsengang so wichtig ist wie jener von Amazon, Google oder Facebook für ihre jeweilige Internet-Ära. Das Apple der KI-Welt: Wie Anthropic mit Premium-Kund:innen, B2B, Claude Code und Claude Cowork OpenAI beim Umsatz überholt hat.

Wie Anthropic mit Premium-Kund:innen, B2B, Claude Code und Claude Cowork OpenAI beim Umsatz überholt hat. Bestes Modell, höchster Preis: Warum Claude Fable 5.2 zwar die Rankings anführt, aber pro Aufgabe fast 27 Dollar kostet und am langsamsten ist.

Warum Claude Fable 5.2 zwar die Rankings anführt, aber pro Aufgabe fast 27 Dollar kostet und am langsamsten ist. Ist die Bewertung fair: Was das 30-fache des Umsatzes im Vergleich zu SpaceX, Nvidia und Big Tech bedeutet und warum aus 2 Billionen nur 1,5 Billionen Dollar wurden.

Was das 30-fache des Umsatzes im Vergleich zu SpaceX, Nvidia und Big Tech bedeutet und warum aus 2 Billionen nur 1,5 Billionen Dollar wurden. Industriebetrieb statt SaaS: Warum sich Anthropic eher mit einer Autofabrik vergleichen lässt und die Profitabilität pro Modellgeneration gerechnet werden muss.

Warum sich Anthropic eher mit einer Autofabrik vergleichen lässt und die Profitabilität pro Modellgeneration gerechnet werden muss. Druck auf OpenAI: Wie OpenAI mit Rabatten seine Unit Economics ruiniert und warum eigene Hardware jetzt zum Risiko wird.

Wie OpenAI mit Rabatten seine Unit Economics ruiniert und warum eigene Hardware jetzt zum Risiko wird. Wer abkassiert: Was Amazon, Google, die sieben Gründer:innen, Ashton Kutcher und Eric Schmidt verdienen und warum Mitarbeitende aus dem Jahr 2023 bis zu 400 Millionen Dollar bekommen.

Was Amazon, Google, die sieben Gründer:innen, Ashton Kutcher und Eric Schmidt verdienen und warum Mitarbeitende aus dem Jahr 2023 bis zu 400 Millionen Dollar bekommen. Wem Anthropic gehört: Warum die Gründer:innen nur 12,8 Prozent halten, aber über 50,1 Prozent der Stimmrechte verfügen.

Warum die Gründer:innen nur 12,8 Prozent halten, aber über 50,1 Prozent der Stimmrechte verfügen. 100 Milliarden Dollar ausgeben: Ob Anthropic Rechenzentren baut, eine Neocloud kauft oder auf Einkaufstour im Application Layer geht, und warum Mistral nicht ins Portfolio passt.

Ob Anthropic Rechenzentren baut, eine Neocloud kauft oder auf Einkaufstour im Application Layer geht, und warum Mistral nicht ins Portfolio passt. Boom oder Doom: Ob nach dem IPO ein Absturz wie bei Facebook 2012 droht und warum Anthropic eher das nächste AWS als das nächste Nvidia werden könnte.