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Anthropic kann sich ab heute fast alles leisten: Mit dem Geld aus dem Börsengang und der parallelen Privatplatzierung kommt der Claude-Hersteller auf rund 237 Milliarden Dollar (rund 213 Milliarden Euro) an liquiden Mitteln. Dazu hat Anthropic ab sofort etwas, das es vorher nur eingeschränkt hatte: eine börsennotierte Aktie, mit der sich Übernahmen bezahlen lassen. Offen ist vor allem, wo der Konzern einkaufen geht.

Die Kriegskasse

Laut Börsenprospekt hatte Anthropic Ende September 131,8 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Aus dem Börsengang zum Preis von 83 Dollar je Aktie fließen dem Unternehmen rund 79,4 Milliarden Dollar zu, dazu kommen 26 Milliarden aus der Privatplatzierung an Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC.

Posten Betrag Barmittel und kurzfristige Anlagen (30. September) 131,8 Mrd. Dollar (118,4 Mrd. Euro) Erlös aus neuen Aktien beim Börsengang rund 79,4 Mrd. Dollar (71,3 Mrd. Euro) Privatplatzierung an Tech-Konzerne 26 Mrd. Dollar (23,4 Mrd. Euro) Summe vor Gebühren rund 237 Mrd. Dollar (213 Mrd. Euro) Möglich durch Mehrzuteilung weitere rund 12,2 Mrd. Dollar (11 Mrd. Euro) Börsenwert zum Ausgabepreis (voll verwässert) rund 1,5 Bio. Dollar (1,35 Bio. Euro)

Im Prospekt hält sich Anthropic alle Optionen offen. Das Geld soll unter anderem in Rechenkapazität, Infrastruktur und Personal fließen, außerdem könne man damit Unternehmen, Produkte und Technologien kaufen oder in sie investieren. Konkrete Vereinbarungen für größere Übernahmen gebe es derzeit keine.

Die Aktie als Währung

Spannender als das Bargeld ist die Aktie. Bisher konnte Anthropic Zukäufe nur mit Geld oder schwer handelbaren privaten Anteilen bezahlen. Laut Prospekt hat das Unternehmen auch nach Ende September noch Aktien für Übernahmen nicht börsennotierter Firmen ausgegeben. Ab heute sind die Papiere an der Nasdaq handelbar, was sie für Verkäufer:innen deutlich attraktiver macht. Wie das im großen Stil aussehen kann, hat SpaceX vorgemacht: Elon Musks Konzern hat für den Cursor-Betreiber Anysphere 60 Milliarden Dollar in Aktien bezahlt.

Bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar wären selbst Milliarden-Deals für Anthropic Kleingeld. Bisher hat der Konzern allerdings vor allem klein eingekauft: die JavaScript-Laufzeitumgebung Bun, das Computer-Use-Startup Vercept, den SDK-Spezialisten Stainless, für den laut The Information mehr als 300 Millionen Dollar im Gespräch waren, und zuletzt das Ein-Personen-Biotech Mithril Medicine. Das waren vor allem Zukäufe für Technologie und Talente.

Kandidat 1: Vertical AI wie Legora

Ein naheliegendes Ziel sind die sogenannten Vertical-AI-Firmen, die auf Claude spezialisierte Software für einzelne Branchen bauen. Eine davon steht sogar im Börsenprospekt: Das schwedische Legal-AI-Startup Legora wird dort als Fallstudie geführt. Es hat auf Basis von Claude ein agentisches Betriebssystem für Jurist:innen gebaut und bedient laut Prospekt mehr als 1.500 Kanzleien und Rechtsabteilungen. Erst im Oktober hat Legora 550 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 8,8 Milliarden Dollar eingesammelt, der wiederkehrende Jahresumsatz liegt bei mehr als 200 Millionen Dollar. Konkurrent Harvey ist zuletzt mit 15,5 Milliarden Dollar bewertet worden.

Gemessen am Börsenwert von Anthropic entspräche Legora gerade einmal rund 0,6 Prozent. Anthropic ist allerdings längst selbst im Rechtsmarkt aktiv: Im Mai hat der Konzern mit Claude Legal Solutions eine eigene Plattform für Kanzleien gestartet und damit Startups wie Legora, die selbst auf Claude setzen, direkte Konkurrenz gemacht. Ein Kauf würde Anthropic auf einen Schlag die Kundenbeziehungen von Legora bringen. Ähnliche Logik gilt für die anderen Branchen, die Anthropic im Prospekt als Fokus nennt, etwa Finanzdienstleistungen, Gesundheit und Life Sciences. Der Kauf von Mithril Medicine deutet bereits auf Ambitionen in der Medikamentenentwicklung hin.

Kandidat 2: Neoclouds im Ausverkauf

Die zweite Option liegt bei der Infrastruktur. Die sogenannten Neoclouds, spezialisierte Anbieter von KI-Rechenzentren, sind an der Börse zuletzt kräftig unter Druck geraten. CoreWeave und Nebius haben seit Anfang Oktober jeweils mehr als 35 Prozent verloren, wie The Motley Fool vorrechnet. CoreWeave war am Mittwoch nur noch rund 27,4 Milliarden Dollar wert, die Aktie notiert bei rund einem Drittel ihres Jahreshochs. Microsoft, das im zweiten Quartal 36 Prozent des CoreWeave-Umsatzes ausmachte, prüft seine Neocloud-Verträge neu. Nebius brach vergangene Woche um 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Investitionspläne für 2027 auf 40 bis 45 Milliarden Dollar hochgeschraubt hatte.

Für Anthropic wäre eine Neocloud ein Weg, schneller an eigene Rechenzentren zu kommen. Im Prospekt kündigt das Unternehmen an, seine eigene Rechenzentrumsbasis ausbauen zu wollen, und hat dafür bereits gemeinsam mit Fluidstack 50 Milliarden Dollar für Standorte in Texas und New York angekündigt. Zuletzt sicherte sich Anthropic sogar Gasgeneratoren um 3,4 Milliarden Dollar für die Stromversorgung. Mit CoreWeave käme auf einen Schlag eine fertige Plattform samt Personal und Verträgen dazu, zu einem Preis, der im Vergleich zu den Rechenkosten von Anthropic überschaubar ist.

Was gegen die Einkaufstour spricht

Ganz so frei ist Anthropic mit dem Geld aber nicht. Laut Prospekt hat sich das Unternehmen zu Ausgaben von rund 900,9 Milliarden Dollar (rund 809 Milliarden Euro) verpflichtet, fast ausschließlich für Rechenkapazität und Infrastruktur. Rund 70,7 Milliarden Dollar davon werden in den nächsten zwölf Monaten fällig, rund 451,6 Milliarden bis Ende 2030. Ein großer Teil der neuen Milliarden ist damit bereits verplant.

Dazu kommen die Risiken einzelner Ziele. Neoclouds bringen hohe Schulden und Investitionspflichten mit: Einige CoreWeave-Anleihen rentieren laut The Motley Fool mit mehr als 16 Prozent, Nvidia musste bei vielen KI-Kunden zuletzt mit Garantien einspringen. Bei Vertical-AI-Firmen droht ein anderes Problem: Kauft Anthropic einen Kunden, konkurriert es noch direkter mit all jenen, die ebenfalls auf Claude bauen. Und der Preisdruck im Kerngeschäft wächst: Rabatte und Preissenkungen kosteten Anthropic im dritten Quartal laut Renaissance Capital rund 600 Millionen Dollar Umsatz, OpenAI lockt Unternehmenskund:innen mit Nachlässen von mehr als 30 Prozent.

Wie Anthropic die Milliarden einsetzen könnte, haben wir auch im Podcast zum IPO mit Clemens Wasner und Stefan Köppl diskutiert.