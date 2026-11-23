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Erst testen, dann liefern: Das Warschauer Space-Tech-Startup Asynchronics hat in einer Seed-Runde 3,1 Millionen Dollar (rund 2,8 Millionen Euro) eingesammelt. Angeführt wurde die Runde vom Investor b2venture, außerdem beteiligten sich Movens Capital, Heartfelt und Hard2beat. Mit dem Geld will Asynchronics einen Marktplatz für digitale Abbilder von Raumfahrt-Hardware aufbauen.

Startup Asynchronics Sitz Warschau, Polen Gründung 2023 Gründer Serge Barral, Adam Chikha (CEO) Finanzierungsphase Seed Summe 3,1 Mio. Dollar (rund 2,8 Mio. Euro) Lead-Investor b2venture Weitere Investoren Movens Capital, Heartfelt, Hard2beat Bewertung nicht bekannt

Testen, bevor die Hardware da ist

Das Problem, das Asynchronics lösen will: Satellitenhersteller kaufen immer öfter Standardkomponenten zu, etwa Reaktionsräder oder Sonnensensoren. Wie diese Bauteile mit der Flugsoftware und dem Rest des Satelliten zusammenspielen, lässt sich aber meist erst testen, wenn die Hardware geliefert ist. Simulationsmodelle aus der Dokumentation selbst zu bauen, kostet viel Entwicklungszeit.

Asynchronics will diese Modelle als fertige Produkte verkaufen. Auf dem Marktplatz NeXosim.io sollen Ingenieur:innen digitale Zwillinge konkreter Bauteile herunterladen können, die etwa Befehle empfangen, Daten senden und zwischen Betriebszuständen wechseln, auch im Fehlerfall. Die Modelle laufen auf NeXosim, einer in der Programmiersprache Rust geschriebenen Open-Source-Simulationsengine des Startups. Geld verdienen will Asynchronics mit Modelllizenzen, Lösungen für Unternehmenskund:innen und Engineering-Dienstleistungen.

„Ein digitaler Zwilling sollte so selbstverständlich werden wie die Dokumentation, die einer Raumfahrzeugkomponente beiliegt“, sagt CEO Adam Chikha. Für den Hersteller NewSpace Systems hat Asynchronics bereits vier digitale Zwillinge gebaut, darunter ein Reaktionsrad und einen GPS-Empfänger. Laut den Gründern stimmten die Messwerte des Modells bei standardisierten Tests exakt mit jenen der echten Hardware überein. Für die Missionen Endurance und Orbit Guard 3 des Satellitenbetreibers Infinite Orbits entwickelt Asynchronics komplette virtuelle Testumgebungen. Auf das Startup aufmerksam wurde Infinite Orbits übrigens über technische Reddit-Beiträge von Mitgründer Serge Barral.

50 digitale Zwillinge in zwei Jahren

In den nächsten 24 Monaten will Asynchronics mindestens 50 digitale Zwillinge anbieten, unter anderem für die Lageregelung und die Stromversorgung von Satelliten. Dazu kommen eine grafische Oberfläche, mit der sich Modelle zu Testumgebungen zusammenstellen lassen, und ein KI-Werkzeug, das aus vorhandenen Daten erste Modelle erstellen soll. „In missionskritischen technischen Anwendungen muss Vertrauen in Simulationsergebnisse erst verdient werden“, sagt Andreas Goeldi, Partner bei b2venture. Die offene Engine erlaube es Ingenieur:innen, die Software selbst zu prüfen.

Verstärkung holt sich das Startup aus dem polnischen KI-Ökosystem: Paulina Prachnio-Janušauskas, Mitgründerin des von OpenAI übernommenen Entwicklertool-Startups neptune.ai, steigt bei Asynchronics ein und soll das kommerzielle Wachstum vorantreiben. Die beiden Gründer bringen zusammen mehr als 30 Jahre Erfahrung aus der Raumfahrt mit. Asynchronics ist zudem Alumnus des ESA-Inkubators ESA BIC Poland und Teil des EU-Forschungsprojekts INVICTUS unter Leitung von Safran Spacecraft Propulsion, an dem auch Airbus Defence and Space beteiligt ist.

Konkurrenz für etablierte Simulationssoftware

Asynchronics tritt in einem Markt an, in dem etablierte Simulationssoftware wie das Systems Tool Kit von Ansys und Open-Source-Frameworks wie Basilisk aus den USA bereits verbreitet sind. Der Unterschied liegt im Ansatz: Asynchronics setzt auf einen Katalog von Modellen realer, kaufbarer Bauteile, die Hersteller gleich zur Hardware mitliefern können. Ob sich Komponentenhersteller darauf einlassen, wird entscheiden, ob aus dem Marktplatz ein Standard wird.