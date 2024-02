Atlas: FFG fördert Wiener AI-Gaming-Startup mit satten 4,2 Mio. Euro

Die Gaming-Industrie war schon immer ein Vorreiter bei neuen Technologien, und auch im AI-Bereich ist das wieder so. Mit dabei an vorderster Front: Das Wiener AI-Startup Atlas, das auf Basis von Referenzbildern und Texteingaben ganze 3D-Welten entstehen lassen kann – und damit drauf und dran ist, die Art, wie Videogames entwickelt werden, zu verändern. Bereits jetzt könne die Software die Entwicklung von Assets um das Zweihundertfache beschleunigen und gleichzeitig die Produktionszeiten um die Hälfte zu verkürzen, heißt es. Das große Ziel ist es, Atlas als Self-Service-Plattform für 3D-AI-Creators anzubieten.

Nun bekommt das Unternehmen rund um CEO Ben James und CTO Michal Busta noch einen zusätzlichen Push. Denn die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), also die nationale Förderagentur für unternehmensnahe Forschung und Entwicklung, hat Atlas eine Förderung von in Summe 4,5 Millionen Euro zugesprochen, damit das Startup seine AI-Technologien im 3D-Bereich schnell weiter entwickeln kann.

„Wir planen, die Mittel für die Erforschung, Entwicklung und Einführung neuer Technologien, bahnbrechender Projekte und strategischer Partnerschaften im Jahr 2024 und darüber hinaus zu nutzen. Angesichts der rasanten Entwicklung von Spielen sind wir führend, indem wir Partnern die Möglichkeit geben, maßgeschneiderte virtuelle Erlebnisse zu schaffen, die sich in Echtzeit anpassen können. Indem wir ethischen KI-Praktiken in jeder Hinsicht Vorrang einräumen, gewährleisten wir gleichzeitig die Datenintegrität unserer Partner, erschließen neue Effizienzen und erweitern die Horizonte der generativen 3D-KI“, heißt es seitens CEO Ben James.

FFG-Förderung kommt kurz nach Finanzierungsrunde

Die 4,2 Mio. Euro werden über eine Laufzeit von drei Jahren vergeben: 565.000 Euro im Jahr 2024, gefolgt von bis zu 2,1 Mio. Euro im Jahr 2025 und dann noch einmal 1,5 Mio. Euro im Jahr 2026, wobei diese Summen an erreichte Meilensteine gekoppelt sind. Aktuell bringt Apple mit dem Launch der VR-Brille Vision Pro neue Bewegung in den Themenkomplex Metaverse und 3D-Welten.

Dieses F&E-Kapital kommt zusätzlich zu jenen 6 Millionen Dollar, die Atlas Ende 2023 von den Investoren 6th Man Ventures, Collab+Currency, a16z Scouting Fund via Shrapnel, Contango, Gaingels, GFR Fund, New Renaissance Ventures, Square Enix und Wagmi Ventures aufgenommen hat. Man hätte bereits Partnerschaften mit den Spieleentwicklern von Consortium9, Shrapnel (ein 3D-Shooter) und Square Enix ( japanischer Hersteller von Videospielen und Mangas) geschlossen. Das verspricht, dass die in Wien entwickelte Technologie bald für neue Games eingesetzt werden könnte.