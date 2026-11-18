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Ganz Europa feiert das zweitbeste Startup-Jahr der Geschichte, und Österreich feiert vor allem eines: dass es noch schlechter sein könnte.

Das ist, nüchtern zusammengefasst, das Bild, das der neue State of European Tech 2026 des Londoner VCs Atomico von Österreich zeichnet. Der Report, dessen 10 wichtigste Erkenntnisse Trending Topics bereits zusammengefasst hat, erwähnt Österreich nur an wenigen Stellen. Doch die haben es in sich.

465 Millionen Dollar, Platz 15 in Europa

Hochgerechnet auf das Gesamtjahr fließen 2026 rund 465 Millionen Dollar (rund 417 Millionen Euro) in österreichische Tech-Startups. Laut der Grafik im Report waren es 2025 noch weniger als 200 Millionen Dollar, das Volumen hat sich also mehr als verdoppelt. Damit landet Österreich auf Platz 15 der 20 am besten finanzierten Länder Europas, hinter Irland (870 Millionen Dollar), Dänemark (689 Millionen Dollar), Belgien (684 Millionen Dollar) und Norwegen (490 Millionen Dollar), aber vor Bulgarien, Polen, Litauen, Zypern und Estland.

Zum Vergleich: Die Schweiz kommt auf 2 Milliarden Dollar, Deutschland auf 13 Milliarden Dollar und Großbritannien auf 31 Milliarden Dollar.

Nur 0,08 Prozent der Wirtschaftsleistung

Richtig unangenehm wird es, wenn man die Investments in Relation zur Größe der Volkswirtschaft setzt. Atomico hat berechnet, welchen Anteil am BIP das investierte Risikokapital in den 20 am besten finanzierten Ländern ausmacht. Österreich kommt auf 0,08 Prozent, gleichauf mit Norwegen. Nur Italien (0,06 Prozent) und Polen (0,03 Prozent) liegen dahinter.

Spitzenreiter Schweden investiert mit 0,78 Prozent fast zehnmal so viel, Großbritannien kommt auf 0,73 Prozent, Finnland auf 0,72 Prozent. Selbst Zypern (0,43 Prozent), Estland (0,33 Prozent) und Litauen (0,26 Prozent) liegen weit vor Österreich, ebenso wie Deutschland mit 0,24 Prozent, also dem Dreifachen. Atomico schreibt dazu, dass einige der großen europäischen Volkswirtschaften „nach wie vor zu denjenigen mit den geringsten Investitionen in Technologie“ zählen.

Hinter Litauen beim Ökosystem-Wert

Auch beim Wert des privaten Tech-Ökosystems spielt Österreich eine Nebenrolle. In der Dealroom-Auswertung nach Ländern liegt Österreich hinter Ländern wie Irland, Belgien, Dänemark, Norwegen und Litauen. Der baltische Kleinstaat profitiert von Vilnius, wo Firmen wie Vinted, Oxylabs und Nord Security sitzen. Vilnius zählt laut Report zu den 13 Städten Europas, deren Tech-Ökosystem mehr als 21 Milliarden Dollar wert ist. Wien taucht in dieser Liste nicht auf.

Bei den Gründungen sieht es ähnlich aus: In der Atomico-Auswertung der Länder mit den meisten neuen Tech-Gründer:innen fällt Österreich unter „Restliches Europa“.

Pensionsgeld bleibt im DACH-Raum liegen

Ein zentrales Thema des Reports ist das Geld von Pensionskassen und Versicherungen, das in Europa kaum in Startups fließt. Im Schnitt legen europäische Pensionskassen jährlich 0,006 Prozent ihres Vermögens in Venture Capital an, in den USA sind es 0,028 Prozent. Die DACH-Region, zu der Österreich gehört, ist dabei das Schlusslicht: Pensionskassen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investieren nur 0,001 Prozent ihres Vermögens in VC, ebenso wie die Versicherer der Region. In Südeuropa sind es bei den Pensionskassen 0,017 Prozent, in Mittel- und Osteuropa 0,010 Prozent.

Atomico listet deshalb nationale Initiativen auf, mit denen Länder mehr institutionelles Kapital mobilisieren wollen. Österreich ist mit dem geplanten Dachfonds für Start-ups und Scale-ups vertreten, laut Report allerdings nur in der Kategorie „in Diskussion“. In Österreich soll der Dachfonds erst 2027 starten, wie Trending Topics kürzlich berichtete. Große institutionelle Anleger wie die Erste Group und die Uniqa sehen beim heimischen Dachfonds noch große Fragezeichen. Und bei der 10-Milliarden-Euro-Initiative der EIB für Europas Scaleups war Österreich als Staat beim ersten Closing nicht dabei.

Wo Österreich aufholt

Ganz düster ist das Bild trotzdem nicht. Mit einem Plus von mehr als 100 Prozent gegenüber 2025 gehört Österreich zu den Ländern mit dem stärksten Investmentwachstum unter den Top 20. Laut der Grafik im Report legen nur Portugal und Litauen noch stärker zu. Und die DACH-Region insgesamt zählt laut Atomico zu den etablierten Zentren Europas: Sie vereint 22 Prozent des in Europa investierten Kapitals, 19 Prozent des Werts der privaten Tech-Ökosysteme und 22 Prozent aller Neugründungen von Unternehmen, die später mehr als 1 Milliarde Dollar wert sind.

Außerdem betont Atomico, dass Unternehmen „in allen Hubs Kapital vergleichbar effizient in herausragende Ergebnisse umwandeln“. Kleinere Ökosysteme liefern also pro investiertem Dollar ähnlich gute Resultate, ihnen fehlt vor allem das Kapital. Die Erschließung der unterfinanzierten Regionen sei deshalb „entscheidend für das Wachstum des gesamten Ökosystems“.