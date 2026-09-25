Ausbildex: Lehrlingsausbildungsplattform gewinnt Tech-Konzern Hainzl als Kunden

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Mehr Struktur für die Lehrlingsausbildung österreichischer Betriebe: So lautet das Konzept hinter der Plattform Ausbildex. Romik Hamzoyan hat die Jungfirma gemeinsam mit Samuel Hainzl entwickelt. Sein Ziel ist es, den administrativen Aufwand in der Lehrlingsausbildung zu reduzieren und Ausbildungsfortschritte digital zu erfassen. Hamzoyan arbeitet selbst täglich in der IT-Lehrlingsausbildung bei TGW Logistics in Marchtrenk. Ende September führt der Linzer Technologiekonzern Hainzl Industriesysteme das System als erster Anwender im Betrieb ein.

Das Problem kennt Hamzoyan aus eigener Erfahrung. „Lehrlinge verlieren Motivation, weil ihr eigener Fortschritt für sie unsichtbar bleibt – Kompetenzen und Rotationspläne stecken in Excel-Listen, Bewertungen in Ordnern. Ursprünglich wollte ich das nur für meine eigenen Lehrlinge lösen, bis ich gemerkt habe, wie viele Ausbildungsbetriebe dasselbe Problem haben“, erklärt der Mitgründer. In der betrieblichen Lehrlingsausbildung muss man zahlreiche Informationen strukturiert erfassen. Dazu gehören Ausbildungsfortschritte und Kompetenznachweise sowie Feedback und Dokumentation.

Digitale Lösung für analoge Prozesse

Ausbildex unterstützt diese Prozesse digital und verbessert die professionelle Begleitung von Lehrlingen. Die Plattform macht Fortschritte sichtbar und ersetzt die bisherige Zettelwirtschaft durch ein zentrales System. Hamzoyan, der am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich sein Studium in Mobile Computing 2024 mit Auszeichnung absolviert hat, treibt das Projekt auf selbständiger Basis voran. Er nutzt dabei Kompetenzen aus dem Studium: „Dort lernt man, eine Anwendung vollständig zu denken und so zu bauen, dass sie im Arbeitsalltag tatsächlich verwendet wird.“

Hainzl Industriesysteme setzt nun als erstes Unternehmen auf die neue Lösung. „Wir wollen nicht nur eine tolle Ausbildung für unsere 80 Lehrlinge in neun Lehrberufen garantieren, sondern auch den administrativen Aufwand für alle Beteiligten vereinfachen und reduzieren“, begründet Michaela Obermühlner, Leiterin des Personalmanagements bei Hainzl, die Entscheidung.

„Überzeugt hat uns bei Ausbildex, dass mit Romik Hamzoyan jemand aus der Praxis ein System für die Lehrlingsausbildung entwickelt hat“, so Obermühlner weiter. Die Plattform sei bedarfsgerecht, benutzerfreundlich und einfach in der Anwendung. Durch die Zusammenarbeit mit einem innovativen Startup wolle sich das Unternehmen selbst weiterentwickeln.

Von der Hochschule in die Praxis

Christoph Schaffer, Studiengangsleiter Mobile Computing an der FH Oberösterreich in Hagenberg, sieht in Ausbildex ein Paradebeispiel für angewandte Ausbildung: „Romiks Werdegang zeigt exemplarisch, was wir mit dem Mobile-Computing-Studium erreichen wollen: Unsere Absolvent:innen sollen Technologien nicht nur beherrschen, sondern damit reale Probleme lösen und eigene Ideen verwirklichen können. Ausbildex verbindet genau das – technisches Know-how, Praxiserfahrung und unternehmerisches Denken“, erklärt Schaffer.