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Die Slush ist geschlagen, und Österreich war im finnischen Spätherbst kaum zu übersehen: Rund 300 Teilnehmer:innen aus Österreich waren laut Aussendung der WKÖ beim Startup-Festival in Helsinki dabei. Wie sich die heimische Delegation vorbereitet hat und was bei der Slush heuer neu war, haben wir im Vorbericht zusammengefasst. Jetzt liegt die Bilanz der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vor.

Prominenter Besuch am Österreich-Stand

Höhepunkt am Gemeinschaftsstand war laut WKÖ der Besuch von EU-Startup-Kommissarin Ekaterina Zaharieva. Heimische Startups pitchten dort vor internationalen Investor:innen, Partnern und Branchenexpert:innen, ein Schwerpunkt lag auf neuen Technologien für den Tourismus.

Beim Networking-Abend „ACH-SO!“, den die Österreicher:innen gemeinsam mit Schweizer Partnern ausrichteten, kamen rund 250 Gründer:innen, Investor:innen und Innovationsverantwortliche aus beiden Ländern zusammen.

Der Norden sucht Partner

WKÖ-Vizepräsident Bernd Hinteregger zeigt sich begeistert über Österreichs Slush-Auftritt. „Unsere Startups haben in Helsinki eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft und unternehmerisches Potenzial in Österreich steckt. Gerade für junge Technologieunternehmen ist der Zugang zu internationalen Märkten, Investoren und Partnern entscheidend. Mit unserem weltweiten Netzwerk und Auftritten bei internationalen Leitveranstaltungen wie der Slush unterstützen wir sie dabei, aus innovativen Ideen internationale Erfolgsgeschichten zu machen“, so Hinteregger.

„Für österreichische Unternehmen eröffnen sich in Finnland vielfältige Chancen: Die nordische Tech-Szene ist international ausgerichtet, innovationsfreudig und sucht gezielt nach Partnern in Forschung, Digitalisierung und nachhaltiger Technologie“, erklärte Mikolaj Norek, Innovation Director Nordics der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Der Blick über die Grenze gehört für viele heimische Startups längst zum Geschäft. Laut dem Austrian Startup Monitor 2025 stieg der Anteil der Auslandsumsätze auf 42 Prozent, 82 Prozent der Startups planen oder bereiten eine Expansion in weitere Märkte vor. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA will dabei mit Marktexpertise, Netzwerken und Programmen wie dem Born Global Launchpad unterstützen. Der Slush-Auftritt lief im Rahmen von go-international, der gemeinsamen Initiative von Wirtschaftsministerium und WKÖ.