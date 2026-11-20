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Während E-Autos weiter Fahrt aufnehmen und aus vielen Firmenfuhrparks nicht mehr wegzudenken sind, liegen elektrische leichte Nutzfahrzeuge oftmals noch hinter den Erwartungen. Warum sich da eine Trendwende abzeichnet und wie wichtig ein Partner mit entsprechendem Know-how ist.

Sieht man sich die Zulassungsstatistik des Jahres 2026 an, so kennt die E-Mobilität nur eine Richtung, steil nach oben. Die Vorteile liegen gerade für Unternehmen auf der Hand, niedrigere Gesamtkosten (TCO) sind ein mehr als starkes Argument. Man sollte meinen, dass das bei den leichten elektrischen Nutzfahrzeugen nicht anders wäre, und doch ist die Kaufzurückhaltung in diesem Segment deutlich höher als bei den Pkw. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Preis und Nutzlast drücken Nachfrage

Während bei der Anschaffung eines Pkw im Hinblick auf den Preis eine gewisse Flexibilität besteht und der Vorteil von Verbrennern in vielen Segmenten in Richtung Null schrumpft, ist der Unterschied zwischen zumeist dieselbetriebenen Transportern und dem elektrischen Pendant nach wie vor vielfach groß. Aber selbst bei Preisparität bleibt die Kaufzurückhaltung groß, wie Aktionen großer Hersteller zeigen.

Ein mindestens genauso wichtiges Argument beim Kauf eines Nutzfahrzeuges ist die Nutzlast. Denn es hilft der beste E-Transporter wenig, wenn er nicht zumindest genauso viel Gewicht aufnehmen kann wie das zu ersetzende Fahrzeug. Zwar gibt es seit geraumer Zeit eine Ausnahmeregelung, dank der das höchstzulässige Gesamtgewicht eines vollelektrischen Transporters auch mit B-Führerschein bis zu 4,25 Tonnen gehen darf und nicht bei den bekannten 3,5 Tonnen enden muss. Dies aber nur mit großen Einschränkungen, u. a. gehört eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h auf Autobahnen und 70 km/h auf Landstraßen ebenso dazu wie ein Fahrtenschreiber. Die gute Nachricht: Diese Hemmnisse sollen nach einem neuen Vorschlag der EU-Kommission in absehbarer Zeit fallen, sofern Österreich dies auch national umsetzt. Die Zuladung läge dann jedenfalls trotz schwerer Batterie ohne Auflagen in etwa bei jener eines vergleichbaren Verbrenners.

Reichweiten und Ladegeschwindigkeiten steigen

Wer hauptsächlich im urbanen Bereich unterwegs ist, kommt mit aktuellen Reichweiten und Ladegeschwindigkeiten gut über die Runden, wie etwa die Österreichische Post seit Jahren tagtäglich unter Beweis stellt. Aber viele Transporter müssen regelmäßig auch weitere Strecken überwinden, vollelektrisch in vielen Fällen schlichtweg nicht darstellbar, da die verbauten Batterien das nicht immer hergeben. Und last but not least ein Thema, das ebenfalls auf längeren Strecken zum Ausschlusskriterium für viele potenzielle Kund:innen wird: die Ladegeschwindigkeit. Wer lange an der Ladesäule stehen muss, verliert Zeit, und die ist bekanntlich Geld.

Aber auch hier gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die ersten E-Transporter mit einer sogenannten 800-Volt-Technik sind seit kurzem auf dem Markt oder starten in Kürze, wie etwa der frischgebackene Van of the Year 2027, der Renault Trafic E-Tech. Der schafft nicht nur bis zu 470 Kilometer Reichweite nach WLTP, sondern lädt auch mit bis zu 190 kW und somit in nur 22 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Auch andere Hersteller haben entsprechende Modelle in der Pipeline und nehmen dem Argument der mangelnden Reichweite und des langsamen Ladens den Wind aus den Segeln.

Das oftmals unterschätzte Restwertrisiko

Ein großes Fragezeichen schwebt aber nicht nur über elektrischen Pkw-Modellen, sondern eben auch über den elektrischen Nutzfahrzeugen, eines, das ganz massiven Einfluss auf die Total Cost of Ownership (TCO) hat: der Restwert. Aufgrund der raschen technischen Weiterentwicklung ist es heute nicht absehbar, wie der Restwert in vier oder mehr Jahren aussehen wird. Die allerneuesten Pkw-Modelle schaffen heute bereits Ladeleistungen von 1.000 (!) kW, während andere auf nicht einmal 100 kW kommen. Auch bei den Nutzfahrzeugen gibt es Unterschiede, wenngleich auch nicht so groß.

Mit einem Full-Service-Leasing, wie es etwa Fuhrparkprofi Ayvens anbietet, ist man auf der sicheren Seite. In der über die gesamte Laufzeit fixen und somit planbaren Monatsrate ist das Restwertrisiko bereits eingepreist. Und nicht nur das, auch Wartung, saisonale Bereifung und das komplette Fuhrparkmanagement sind inkludiert.

Ladeinfrastruktur und Ladekarte im Gesamtpaket

Die Unterstützung von Ayvens beginnt aber nicht erst bei der Übernahme des neuen Transporters, sondern bereits weit davor. Expert:innen unterstützen bereits bei der Auswahl des richtigen Fahrzeuges, die im Transportersegment doppelt und dreifach wichtig ist. Schließlich ist ein solches Fahrzeug ein unmittelbares Arbeitsgerät, das im wahrsten Sinne des Wortes vor allem eines können muss: Liefern! Und da es im Falle eines E-Transporters mit der Anschaffung alleine nicht getan ist, steht Ayvens auch rund um Ladeinfrastruktur und die passende Ladekarte mit Rat und Tat zur Seite. Damit Sie vor allem eines machen können: sich um Ihr eigentliches Business kümmern.

Mehr Infos unter www.ayvens.com.