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Locken sind ein Milliardengeschäft, zumindest fast: Der börsennotierte US-Konsumgüterkonzern Church & Dwight kauft 45 Prozent am Wiener Beauty-Unternehmen Bali Care und bewertet die vier Jahre alte Firma damit mit rund einer halben Milliarde Dollar. Heuer soll Bali Care bereits einen Nettoumsatz von rund 100 Millionen Euro erzielen.

Bali Care (BALI Treatment GmbH) steht hinter den Marken Bali Curls und Bali Gents. Laut einer Mitteilung von Church & Dwight an die Anleger:innen zahlt der Konzern für das Paket rund 225 Millionen Dollar (rund 202 Millionen Euro). Ab zwei Jahren nach dem Closing kann Church & Dwight auch die übrigen 55 Prozent übernehmen. Abgeschlossen werden soll der Deal im ersten Quartal 2027, vorbehaltlich der behördlichen Freigaben. Bali Care selbst nennt in seiner Aussendung keine finanziellen Details.

Was Bali Care ist

Bali Care entstand 2022 aus der persönlichen Suche nach der richtigen Pflege für lockiges Haar. Laut eigenen Angaben ist daraus eines der wachstumsstärksten Beauty-Unternehmen Europas geworden. Die Produkte sind vegan und vergleichsweise günstig, verkauft werden sie vor allem in Drogerien. Neben der Lockenpflege-Marke Bali Curls gibt es mit Bali Gents inzwischen auch eine Pflegelinie für Männer. Die Zahlen:

Verkaufsstellen: Die Produkte sind in rund 15.000 Geschäften in Europa erhältlich.

Die Produkte sind in rund 15.000 Geschäften in Europa erhältlich. Umsatz: Für das laufende Jahr erwartet Bali Care einen Nettoumsatz von rund 100 Millionen Euro. Church & Dwight nennt für die zwölf Monate bis Ende Oktober rund 100 Millionen Dollar.

Für das laufende Jahr erwartet Bali Care einen Nettoumsatz von rund 100 Millionen Euro. Church & Dwight nennt für die zwölf Monate bis Ende Oktober rund 100 Millionen Dollar. Märkte: In Deutschland und Österreich zählt Bali Care laut Church & Dwight zu den führenden Anbietern für Lockenpflege, die Expansion in weitere europäische Länder läuft.

In Deutschland und Österreich zählt Bali Care laut Church & Dwight zu den führenden Anbietern für Lockenpflege, die Expansion in weitere europäische Länder läuft. Bilanz: Laut Firmenbuch hatte die BALI Treatment GmbH Ende 2025 eine Bilanzsumme von rund 19,5 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von rund 72 Prozent.

Laut Firmenbuch hatte die BALI Treatment GmbH Ende 2025 eine Bilanzsumme von rund 19,5 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von rund 72 Prozent. Gewinn: Der Bilanzgewinn 2025 lag bei rund 13,5 Millionen Euro. Davon stammen 774.000 Euro aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre, rund 12,7 Millionen Euro hat Bali Care also allein 2025 verdient.

Für Church & Dwight erfüllt Bali Care alle Kaufkriterien: Nummer eins oder zwei in der Kategorie, schlankes Geschäftsmodell ohne eigene Fabriken und mehr Wachstum sowie höhere Margen als der Rest des Konzerns. Der Deal soll schon 2027 zum Gewinn beitragen. „Bali Care hat eigenständige Marken mit einer hohen Kundenbindung und erheblichem Wachstumspotenzial aufgebaut“, sagt Church-&-Dwight-CEO Rick Dierker. Bisher konzentriere sich der Vertrieb auf ausgewählte europäische Märkte, mit der globalen Plattform des Konzerns wolle man die Reichweite der Marken deutlich ausbauen und sie über Europa hinaus bekannt machen. Zum Portfolio des 1846 gegründeten Konzerns gehören unter anderem Arm & Hammer, das Trockenshampoo Batiste, die Pickelpflaster von Hero, Waterpik und die Handdesinfektion Touchland.

Ein Influencer und ein Wiener Investor:innen-Team

Gegründet hat Bali Care Hendrik Genotte, besser bekannt als Hank Ge. Der gebürtige Kölner kam für das Studium an die WU nach Wien, arbeitete als Model und Influencer mit Hunderttausenden Follower:innen auf Instagram und betrieb in Wien das Lokal Oio Poke mit seinem Bali-Brunch, von dem die Marke ihren Namen hat. „Was mit einer einfachen Idee und viel Leidenschaft begann, ist zu einer internationalen Erfolgsgeschichte geworden“, sagt Genotte. Mit Church & Dwight habe man einen Partner gefunden, der die Vision teile und helfe, „noch mehr Menschen weltweit zu erreichen“. Seit Anfang 2025 führt Robert Karacic als alleiniger Geschäftsführer das Unternehmen, Genotte bleibt als Gründer an Bord. Das bisherige Management soll Bali Care auch nach dem Einstieg von Church & Dwight leiten und das Unternehmen gemeinsam mit dem bestehenden Team an den Standorten Innsbruck und Wien weiterentwickeln.

Wer wie viel verkauft, nennen weder Bali Care noch Church & Dwight. Das Firmenbuch zeigt aber, wem Bali Care bisher gehört:

Hendrik Genotte: Der Gründer hält 53 Prozent und ist damit Mehrheitseigentümer. Er lebt inzwischen im steuerfreundlichen Zypern.

Der Gründer hält 53 Prozent und ist damit Mehrheitseigentümer. Er lebt inzwischen im steuerfreundlichen Zypern. ROI Capital Privatstiftung: Sie hält 27 Prozent. Dahinter steht das Umfeld von ROI Ventures, einem Investor:innen-Team rund um Laura Raggl, die früher Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association war, und Marco Raggl, ROI Ventures führt Bali Curls als Pre-Seed-Investment und als Marke, die man selbst mit aufgebaut habe.

Sie hält 27 Prozent. Dahinter steht das Umfeld von ROI Ventures, einem Investor:innen-Team rund um Laura Raggl, die früher Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association war, und Marco Raggl, ROI Ventures führt Bali Curls als Pre-Seed-Investment und als Marke, die man selbst mit aufgebaut habe. Zwei weitere Gesellschafter:innen: Sie teilen sich die restlichen 20 Prozent. Das Stammkapital wurde 2023 und 2025 erhöht, von ursprünglich 35.000 Euro auf zuletzt rund 41.800 Euro.

Rechnet man die Bewertung von rund 500 Millionen Dollar auf die Anteile um, steckt in Genottes Paket ein Wert von rund 265 Millionen Dollar (rund 238 Millionen Euro).

Auch beim Verkauf hatte ROI die Fäden in der Hand: Geleitet wurde die Transaktion auf Seiten von Bali Care von Laura Raggl, beraten von der M&A-Boutique Carlsquare und der Kanzlei Saxinger.

Lockenpflege im Drogerieregal

Ganz allein ist Bali Care im Regal nicht. In den Drogerien konkurrieren die Wiener:innen mit den Eigenmarken von dm (Balea) und Rossmann (Isana), die längst eigene Produkte für Locken anbieten, sowie mit internationalen Marken wie Cantu oder Garnier. Mit der Option auf die übrigen 55 Prozent zeichnet sich zudem ab, dass die Marke langfristig ganz in US-Hand wandern könnte, auch wenn Bali Care betont, seinen österreichischen Wurzeln treu zu bleiben.