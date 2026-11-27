Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Digitale Souveränität ist in Sonntagsreden beliebt, bezahlt wird aber weiter Microsoft: Die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) sucht für den Bund und weitere öffentliche Auftraggeber einen neuen Rahmenvertrag für Microsoft-Produkte, und der darf bis zu 1,698 Mrd. Euro schwer werden. Das zeigt die Bekanntmachung im Vergabeportal der BBG. Gegenstand sind Softwarelizenzen, Abos, Wartung, Cloud-Produkte und die dazugehörigen Dienstleistungen des US-Konzerns. Die Angebotsfrist endet am kommenden Montag, sie wurde kürzlich um knapp drei Wochen verlängert.

Drei Lose, ein Gewinner pro Los

Die Ausschreibung „Microsoft Enterprise & Select“ ist in drei Lose geteilt, je nach Lizenzmodell:

Los Lizenzmodell Höchstwert Laufzeit 1 Enterprise 1,576 Mrd. Euro 4 Jahre 2 Select Plus 62 Mio. Euro 3 Jahre 3 CSP (Cloud Solution Provider) 62 Mio. Euro 4 Jahre

Mehr als 90 Prozent des Volumens entfallen also auf den Enterprise-Vertrag, über den große Organisationen ihre Microsoft-Lizenzen beziehen. Der neue Vertrag soll Mitte Februar 2027 starten. Pro Los wird genau ein Unternehmen zum Zug kommen, Behörden rufen danach ohne weiteren Wettbewerb direkt bei diesem ab.

Microsoft selbst bietet dabei nicht mit. Die Ausschreibung richtet sich an Händler, die Microsoft als Lizenzpartner für Großverträge zugelassen hat. Sie konkurrieren vor allem über ihren Aufschlag und ihren Service, die Produkte und Listenpreise bestimmt der Hersteller.

Fast dreimal so viel wie beim letzten Mal

Der bisherige Rahmenvertrag mit dem gleichen Namen wurde im Jänner 2024 abgeschlossen, mit einem Auftragswert von 470 Mio. Euro für knapp drei Jahre. Den Zuschlag bekam laut den offenen Vergabedaten ACP IT Solutions, es gab drei Angebote. Beim Vertrag davor aus dem Jahr 2021 war ACP laut BBG sogar die einzige Bieterin. Die ACP Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025/26 nach eigenen Angaben 1,12 Mrd. Euro umgesetzt, ein Plus von 7 Prozent, und beschäftigt mehr als 2.700 Mitarbeiter:innen in Österreich und Deutschland. Über den laufenden Vertrag rufen Behörden regelmäßig Millionenbeträge ab, allein die IT-Services der Sozialversicherung bestellten heuer einmal Lizenzen um gut 7 Mio. Euro.

Rechnet man die Höchstwerte auf ein Jahr um, steigt der Rahmen von rund 157 Mio. Euro auf rund 430 Mio. Euro pro Jahr, also auf fast das Dreifache. Höchstwerte sind allerdings Obergrenzen, die oft nicht ausgeschöpft werden. Warum der Spielraum so stark wächst, geht aus der Bekanntmachung nicht hervor. Infrage kommen höhere Preise von Microsoft, mehr Cloud-Dienste und KI-Funktionen wie Copilot, mehr teilnehmende Stellen oder einfach ein größerer Puffer.

Microsoft ist dabei nicht der einzige Softwarehersteller mit einem großen Bundesvertrag. Für SAP aus Deutschland läuft ein Rahmenvertrag mit bis zu 410 Mio. Euro. Bei den US-Anbietern VMware und IBM liegen die Obergrenzen bei 160 Mio. und 50 Mio. Euro.

Europa sucht den Ausstieg

Die Ausschreibung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Erst kürzlich legte ein 30-stündiger Ausfall von Microsoft 365 Behörden und Konzerne in Dutzenden Ländern lahm. Mehrere europäische Verwaltungen arbeiten daran, sich von Microsoft unabhängiger zu machen: Die Niederlande entwickeln mit DAWO einen eigenen digitalen Arbeitsplatz auf Linux-Basis, Schleswig-Holstein und Dänemark stellen Teile ihrer Verwaltung auf Open Source um.

Auch in Österreich gibt es Beispiele. Das Bundesheer hat seine rund 16.000 Arbeitsplätze von Microsoft Office auf LibreOffice umgestellt, um Daten im eigenen Haus und ohne externe Abhängigkeiten zu verarbeiten. Die Bundesregierung hat im Vorjahr angekündigt, im öffentlichen Dienst stärker auf Open-Source-Alternativen zu setzen, und Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) brachte laut ORF digitale Souveränität als verpflichtendes Kriterium bei öffentlichen Vergaben ins Spiel. „Digitale Souveränität ist keine Frage der Bequemlichkeit, sondern eine Frage der Handlungsfähigkeit“, sagte Pröll heuer im Mai. In der aktuellen Ausschreibung findet sich ein solches Kriterium nicht.

Warum der Abschied von Microsoft so schwer ist

Dass der Bund trotzdem weiter in großem Stil auf Microsoft setzt, hat Gründe. Ein Wechsel betrifft nicht nur Word und Excel, sondern auch E-Mail, Benutzerverwaltung, Fachanwendungen und Tausende Dokumentvorlagen, dazu Schulungen für Zehntausende Mitarbeiter:innen. Wie schwierig das ist, zeigt München: Die Stadt hatte ihre Verwaltung über Jahre auf Linux umgestellt und kehrte 2017 nach politischem Streit und Klagen über Kompatibilitätsprobleme zu Microsoft zurück. Microsoft wiederum wirbt in Europa mit eigenen Souveränitätsangeboten, etwa einer Datengrenze, die Kundendaten innerhalb der EU halten soll, und mit Cloud-Varianten, die von europäischen Partnern betrieben werden.