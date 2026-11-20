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Der Software-Sammler aus Mailand hat sich den nächsten Klassiker geschnappt, und das zum Schnäppchenpreis: Bending Spoons übernimmt den E-Mail-Marketing-Dienst Mailchimp vom US-Konzern Intuit. Der Unternehmenswert liegt bei 3,68 Milliarden Dollar (rund 3,31 Milliarden Euro), wie Bending Spoons soeben mitteilte. Intuit hatte Mailchimp im Jahr 2021 noch um rund 12 Milliarden Dollar (rund 10,8 Milliarden Euro) gekauft. Das entspricht einem Wertverlust von rund 70 Prozent in fünf Jahren.

Deal Details Käufer Bending Spoons S.p.A. (Mailand, Nasdaq: BSP) Verkäufer Intuit (USA) Unternehmenswert 3,68 Mrd. Dollar (3,31 Mrd. Euro) Bezahlung in bar, Intuit investiert 368 Mio. Dollar (331 Mio. Euro) davon in neue Bending-Spoons-Aktien Kaufpreis von Intuit 2021 rund 12 Mrd. Dollar (10,8 Mrd. Euro) in bar und Aktien Abschluss erwartet Anfang 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

Vom 12-Milliarden-Deal zur Stagnation

Als Intuit, bekannt für die Steuersoftware TurboTax und die Buchhaltungssoftware QuickBooks, Mailchimp 2021 übernahm, war es einer der größten Software-Deals des Jahres. Rund die Hälfte zahlte Intuit damals in bar, den Rest in eigenen Aktien. Mailchimp kam zu diesem Zeitpunkt auf rund 13 Millionen Nutzer:innen und 800.000 zahlende Kund:innen. Inzwischen stagniert das Geschäft: Im ersten Quartal des Intuit-Geschäftsjahres 2027 sank der Mailchimp-Umsatz um 1 Prozent auf 313 Millionen Dollar (rund 281 Millionen Euro), für das Gesamtjahr erwartet Intuit rund 1,26 Milliarden Dollar (rund 1,13 Milliarden Euro), etwa so viel wie im Vorjahr. Profitabel ist der Dienst allerdings: Das Segmentergebnis lag zuletzt bei 202 Millionen Dollar, also bei 65 Prozent des Umsatzes.

Intuit hatte bereits im Frühjahr angekündigt, rund 17 Prozent der Stellen zu streichen und unter anderem bei Mailchimp weniger zu investieren. Mit dem Verkauf wolle sich der Konzern auf seine KI-getriebene Software für Unternehmen konzentrieren, heißt es nun. Den Erlös will Intuit nach Abschluss für Aktienrückkäufe verwenden.

„Mailchimp ist eine starke Marke, die in zwei Jahrzehnten die E-Mail-Marketing-Kategorie neu geprägt hat“, sagt Bending-Spoons-CEO und Mitgründer Luca Ferrari. Nach dem Abschluss wolle man „substanziell in das Geschäft investieren“. Intuit-Manager Jack Tam verspricht einen reibungslosen Übergang für Kund:innen, Partner und Mitarbeiter:innen.

Die Einkaufsliste von Bending Spoons

Mailchimp ist der bisher größte Zukauf von Bending Spoons. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Mailand ist seit dem Börsengang im Sommer an der Nasdaq notiert und hat seither die Schlagzahl erhöht. Zuletzt sicherte sich das Unternehmen Airtable und Miro, beide weit unter ihren einstigen Bewertungen. Aus Österreich hat Bending Spoons den Haustier-Tracker-Hersteller Tractive um 770 Millionen Euro gekauft.

Jahr Unternehmen Bereich Kaufpreis 2023 Evernote Notizen k. A. 2024 iTranslate, Robokiller, Clime (von IAC) Apps k. A. 2024 Meetup Events k. A. 2024 StreamYard (von Hopin) Livestreaming k. A. 2024 WeTransfer Dateiversand k. A. 2025 Brightcove Video-Hosting 233 Mio. Dollar (209 Mio. Euro) 2025 Komoot Outdoor-Navigation k. A. 2025 Harvest, MileIQ Zeiterfassung, Fahrtenbuch k. A. 2025 Vimeo Video-Plattform 1,38 Mrd. Dollar (1,24 Mrd. Euro) 2026 AOL Web-Portal, E-Mail rund 1,5 Mrd. Dollar (1,35 Mrd. Euro) 2026 Eventbrite Ticketing rund 500 Mio. Dollar (449 Mio. Euro) 2026 Tractive GPS-Tracker für Haustiere 770 Mio. Euro 2026 Airtable Datenbank-Software 1,285 Mrd. Dollar (1,15 Mrd. Euro) 2026 Miro Online-Whiteboard 1,355 Mrd. Dollar (1,22 Mrd. Euro) 2026 Mailchimp (von Intuit) E-Mail-Marketing 3,68 Mrd. Dollar (3,31 Mrd. Euro)

Das Geld für die Einkaufstour kommt zunehmend vom Kapitalmarkt. Parallel zum Mailchimp-Deal kündigte Bending Spoons eine Privatplatzierung über 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,17 Milliarden Euro) an, zuvor hatte Berkshire Hathaway weitere 330 Millionen Dollar investiert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz durch die Zukäufe um 125 Prozent auf 780 Millionen Dollar (rund 701 Millionen Euro), organisch waren es allerdings nur 3 Prozent. Die bereinigte operative Marge lag bei 54 Prozent.

Kahlschlag nach dem Kauf

Das Muster von Bending Spoons ist bekannt: Nach der Übernahme werden Teams umgebaut, Technik und Oberflächen erneuert, Preise angehoben. Bei Evernote verlor die gesamte bisherige Belegschaft ihre Jobs, bei WeTransfer sollten rund drei Viertel gehen, bei Vimeo traf es den Großteil der Mitarbeiter:innen. Auch bei Tractive in Pasching wurde mehr als die Hälfte der Stellen abgebaut. Bei der Zeiterfassung Harvest beschwerten sich langjährige Kund:innen über ein neues Preismodell mit teils massiv höheren Rechnungen. Bending-Spoons-Mitgründer Matteo Danieli hält dagegen, dass die Kundenbindung im gesamten Portfolio „bemerkenswert stabil“ geblieben sei.

Ob Mailchimp ein ähnliches Schicksal droht, ist offen. Im Markt für E-Mail-Marketing hat der Dienst jedenfalls starke Konkurrenz, etwa durch Klaviyo im E-Commerce, HubSpot im Mittelstand und den französischen Anbieter Brevo.