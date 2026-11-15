US-Finanzminister Bessent stellt Nvidia ein 10-Tage-Ultimatum zu China-Deals

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Washington verliert die Geduld mit dem wertvollsten Chipkonzern der Welt: US-Finanzminister Scott Bessent fordert nach dem Abgang von Jensen Huang einen radikalen Neustart an der Spitze von Nvidia. Das Unternehmen brauche einen „dramatischen Umbruch“ und solle sich einen neuen Chef von außen holen, sagte Bessent am Sonntag im Interview mit Fox News, wie Bloomberg berichtet. Hintergrund sind die Vorwürfe, Nvidia habe Verkäufe seiner modernsten KI-Chips an chinesische Abnehmer:innen begünstigt.

Was Bessent von Nvidia verlangt

Bessent stellt die Unternehmenskultur unter Huang grundsätzlich in Frage. Er will wissen, ob Nvidia mutmaßlich illegale Verkäufe vorangetrieben habe, um Umsatz und Gewinn aufzublähen. Dazu kommen seine Forderungen:

Neue Führung: Der Verwaltungsrat solle bei der Suche nach einem dauerhaften CEO außerhalb des Konzerns suchen.

Der Verwaltungsrat solle bei der Suche nach einem dauerhaften CEO außerhalb des Konzerns suchen. Antworten binnen zehn Tagen: Verwaltungsrat und die externen Anwält:innen sollen laut Bessent innerhalb von zehn Tagen erklären, was passiert ist. Nvidia hat bereits eine interne Untersuchung gestartet und dafür die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz engagiert.

Verwaltungsrat und die externen Anwält:innen sollen laut Bessent innerhalb von zehn Tagen erklären, was passiert ist. Nvidia hat bereits eine interne Untersuchung gestartet und dafür die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz engagiert. Aufklärung zu Singapur: Bessent will wissen, ob Nvidia Warnsignale zu Briefkastenfirmen übersehen hat, viele davon in Singapur, über die Chips nach China gelangt sein sollen. Offen sei, ob das ein Versagen auf unterer Ebene war oder bis in die Chefetage reichte.

Wäre Nvidia eine Bank, die sich so verhalten habe, wäre die Bankenaufsicht des Finanzministeriums längst im Haus und viele der Verantwortlichen wären ihre Posten los, so Bessent.

Wer Nvidia führen könnte

Die Suche nach einem neuen Chef läuft bereits. Laut der Financial Times hat Nvidia Rene Haas angesprochen, den Chef des britischen Chipdesigners Arm. Haas und AMD-Chefin Lisa Su gelten als die wenigen Externen, die Nvidia führen könnten. US-Präsident Donald Trump brachte den früheren Apple-Chef Tim Cook ins Spiel. Intern gelten Interimschefin Colette Kress und Ian Buck, der das Rechenzentrumsgeschäft leitet, als Kandidat:innen.

Von der Affäre zum Exportskandal

Huang war am Donnerstag nach 33 Jahren an der Spitze als Nvidia-Chef zurückgetreten. Auslöser waren außereheliche Affären, unter anderem mit einer hochrangigen Kollegin im Konzern und mit Alice Huang, einer früheren Managerin des Unternehmens Megaspeed, die US-Geheimdienste für eine chinesische Agentin halten. Megaspeed mit Sitz in Singapur steht im Verdacht, exportbeschränkte KI-Chips im Wert von 2 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) nach China geschmuggelt zu haben. Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia seither interimistisch.

Wie weit die verbotenen Chips in China verbreitet sind, legt eine forensische Analyse nahe: Sechs der neuesten Modelle von DeepSeek, Moonshot, MiniMax und der Ant Group tragen laut dem früheren OpenAI-Forscher Will DePue die Fingerabdrücke von Nvidias Blackwell-Chips, die gar nicht nach China exportiert werden dürfen.

Bessent gegen Lutnick

Bessents Kritik zielt auch auf die eigene Regierung. Bereits am Freitag hatte er Handelsminister Howard Lutnick vorgeworfen, sich gegen ein härteres Vorgehen gegen Megaspeed gesperrt zu haben. Finanz-, Außen- und Verteidigungsministerium hätten monatelang darauf gedrängt, Megaspeed auf die schwarze Liste für Exporte zu setzen, doch das Handelsministerium habe dafür die Zuständigkeit, so Bessent. Auch der Kongress verlangt von Lutnick Erklärungen, wie Chips an eine Firma mit Verbindungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin geliefert werden konnten.

Schärfere Gesetze hält Bessent trotzdem für unnötig. Die nötigen Regeln gebe es längst, sie müssten nur durchgesetzt werden, sagte er. Senator:innen beider Parteien, darunter der Republikaner Jim Banks und die Demokratin Elizabeth Warren, wollen dagegen laut Politico Schlupflöcher für chinesische Firmen per Gesetz schließen, etwa mit Ortungstechnik in Hochleistungschips.

Rückendeckung für Huang

Nicht alle in Trumps Umfeld sehen Huang als Problem. Trump lobte ihn laut Cybernews als ehrenwerten Mann, der einen unglaublichen Job gemacht habe. Elon Musk teilte zustimmend einen Beitrag von Sequoia-Partner Shaun Maguire, wonach Huang für Amerikas Führungsrolle bei KI unersetzlich sei, auch wenn er etwas sehr Dummes getan habe. Huang selbst hatte jahrelang gegen Exportbeschränkungen lobbyiert, mit dem Argument, dass sie vor allem chinesischen Konkurrenten wie Huawei in die Hände spielen.

Für Nvidia geht es um viel. Der Konzern hat binnen einer Woche rund 1 Billion Dollar an Börsenwert verloren, und mit Huang fehlt ihm auch sein wichtigster Lobbyist in Washington.