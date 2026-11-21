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Der Ausverkauf hat sich über Nacht beschleunigt: Bitcoin ist in der Nacht auf Samstag bis auf rund 55.300 Dollar gefallen, so tief wie seit September 2024 nicht mehr. Erst am Freitag war die größte Kryptowährung unter 60.000 Dollar gerutscht, damit ist nun auch das bisherige Jahrestief von rund 57.700 Dollar aus dem Juli gefallen. Am Samstagmorgen notiert Bitcoin laut CoinGecko bei rund 57.400 Dollar (rund 52.300 Euro), ein Minus von gut 7 Prozent in 24 Stunden und 14 Prozent auf Wochensicht.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Samstag, 9:35 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 57.399,00 Dollar -7,38 % -14,01 % Ethereum (ETH) 1.619,01 Dollar -7,75 % -14,49 % BNB (BNB) 519,15 Dollar -9,38 % -15,32 % XRP (XRP) 0,8817 Dollar -8,72 % -10,39 % Solana (SOL) 66,74 Dollar -8,22 % -10,96 % Tron (TRX) 0,3021 Dollar -2,17 % -3,24 % Hyperliquid (HYPE) 57,45 Dollar -12,89 % -16,72 % Zcash (ZEC) 716,58 Dollar -15,80 % -20,70 % UNUS SED LEO (LEO) 9,12 Dollar -0,99 % -2,11 % Monero (XMR) 444,02 Dollar -8,00 % -16,20 % Dogecoin (DOGE) 0,05242 Dollar -8,97 % -16,08 % Chainlink (LINK) 8,26 Dollar -7,25 % -13,61 % Cardano (ADA) 0,1372 Dollar -8,66 % -15,47 % Stellar (XLM) 0,1224 Dollar -8,86 % -14,06 % Bitcoin Cash (BCH) 185,98 Dollar -8,50 % -13,20 %

Der Abverkauf zieht sich durch den gesamten Markt. Zcash bricht binnen 24 Stunden um fast 16 Prozent ein, Hyperliquid und NEAR verlieren jeweils fast 13 Prozent. Ethereum fiel zeitweise bis auf rund 1.540 Dollar, BNB sackte auf rund 500 Dollar ab, XRP ist unter 0,90 Dollar gerutscht. Der gesamte Kryptomarkt hat laut CoinGecko binnen eines Tages 8,6 Prozent verloren und ist noch rund 2,01 Billionen Dollar (rund 1,81 Billionen Euro) wert.

Wall Street als Auslöser

Den Auslöser lieferte einmal mehr die Wall Street. Am Freitag hatte die Tech-Börse Nasdaq ihr gesamtes Jahresplus ausradiert, S&P 500 und Dow Jones rutschten in die Korrektur. Dazu kommen anhaltende Abflüsse aus den Bitcoin-ETFs und die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen erhöht.

CoinShares: „Fortgeschrittene Kapitulation“

Beim Vermögensverwalter CoinShares sieht man in der Panik auch ein Signal. Der hauseigene Crypto Sentiment Index sei in der vergangenen Woche deutlich gefallen und habe ein Angstniveau erreicht, „das mit dem zollbedingten Ausverkauf im März 2025 vergleichbar ist“, schreibt Marc des Ligneris, Senior Portfolio Manager bei CoinShares, in einem Marktkommentar. Weniger extrem als bei der Liquidationswelle im Februar sei der Ausschlag nur, weil sich einige Komponenten wie die Finanzierungsraten (Funding Rates) robuster zeigten.

Andere Indikatoren haben laut des Ligneris dagegen Extremwerte erreicht, etwa der Options-Skew, der zeigt, wie viel mehr Anleger:innen für die Absicherung gegen Kursverluste zahlen als für die Teilhabe an Gewinnen. Auch der Fear & Greed Index steht mit 12 von 100 Punkten im Bereich „extremer Angst“. Für des Ligneris hat das Bild zwei Seiten: Solche Werte seien in einem gesunden Bullenmarkt ungewöhnlich, die Rally im August erscheine „zunehmend als Fehlstart“. Gleichzeitig deute die Stimmung „bereits auf eine weit fortgeschrittene Kapitulationsphase hin“. Sofern es nicht zu einer breiteren Flucht aus Risikoanlagen komme, etwa durch eine scharfe Korrektur an den Aktienmärkten, erscheine das verbleibende Abwärtspotenzial „zunehmend begrenzt“.

Hoffnung auf die Fed

Die größte Chance für Bitcoin sieht CoinShares ausgerechnet im Ende des KI-Booms. Bitcoin reagiere derzeit sehr empfindlich auf die Geldpolitik und den US-Dollar, die jüngsten Inflationsdaten hätten das Umfeld nicht verbessert. „Allerdings könnte sich im Rückblick zeigen, dass die Turbulenzen um Nvidia und der Börsengang von Anthropic den Höhepunkt der KI-Blase markiert haben“, schreibt des Ligneris. Verliere diese Blase an Luft, würden die Wachstumserwartungen rasch unter Druck geraten. Das könnte die Fed zu einer geldpolitischen Kehrtwende bewegen „und damit ein deutlich günstigeres Umfeld für Bitcoin schaffen“.