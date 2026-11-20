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Die 60.000-Dollar-Marke ist gefallen: Bitcoin ist am Freitagnachmittag bis auf rund 58.800 Dollar abgerutscht, so tief wie zuletzt Anfang Juli. Am Abend notiert die größte Kryptowährung laut CoinGecko bei rund 59.300 Dollar (rund 54.000 Euro), ein Minus von knapp 5 Prozent in 24 Stunden und fast 14 Prozent auf Wochensicht. Erst am Morgen hatten wir über das Vier-Monats-Tief bei 61.000 Dollar berichtet. Vom Rekordhoch bei mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat Bitcoin damit mehr als die Hälfte seines Werts verloren.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Freitag, 18:15 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 59.263,00 Dollar -4,90 % -13,64 % Ethereum (ETH) 1.630,17 Dollar -7,07 % -15,01 % BNB (BNB) 542,83 Dollar -6,58 % -13,69 % XRP (XRP) 0,9017 Dollar -6,27 % -10,76 % Solana (SOL) 68,92 Dollar -5,50 % -13,18 % Tron (TRX) 0,3024 Dollar -2,25 % -3,45 % Hyperliquid (HYPE) 61,03 Dollar -8,81 % -15,57 % Zcash (ZEC) 752,10 Dollar -16,83 % -20,04 % UNUS SED LEO (LEO) 9,17 Dollar -1,44 % -1,22 % Dogecoin (DOGE) 0,05344 Dollar -7,85 % -17,18 % Monero (XMR) 442,30 Dollar -8,14 % -16,95 % Chainlink (LINK) 8,34 Dollar -6,70 % -15,41 % Cardano (ADA) 0,1394 Dollar -7,82 % -18,19 % Stellar (XLM) 0,1268 Dollar -4,30 % -13,79 % Bitcoin Cash (BCH) 190,08 Dollar -6,97 % -15,14 %

Die Altcoins trifft es noch härter als Bitcoin. Zcash bricht binnen 24 Stunden um fast 17 Prozent ein, NEAR um mehr als 13 Prozent, Hyperliquid und Monero verlieren jeweils mehr als 8 Prozent. Ethereum ist mit einem Minus von 7 Prozent auf rund 1.630 Dollar gefallen. Auf Wochensicht liegen Cardano und Dogecoin mit 17 bis 18 Prozent am tiefsten im Minus. Der gesamte Kryptomarkt hat laut CoinGecko binnen eines Tages fast 8 Prozent verloren und ist noch rund 2,05 Billionen Dollar (rund 1,84 Billionen Euro) wert.

Wall Street zieht Bitcoin nach unten

Den entscheidenden Stoß bekam Bitcoin mit der Eröffnung der US-Börsen. Um 9:40 Uhr New Yorker Zeit notierte Bitcoin noch bei rund 61.400 Dollar, gut eine Stunde später waren es nur noch 59.600 Dollar, wie Bitcoin Magazine berichtet. Zur selben Zeit fiel der Nasdaq 100 um mehr als 2 Prozent, und selbst die Anthropic-Aktie hat am zweiten Handelstag den Großteil ihres Debüt-Gewinns wieder abgegeben. Die Zweifel, ob sich die Milliarden für KI-Infrastruktur rechnen, erfassen damit auch den Kryptomarkt.

Dazu kommt die Zinsangst. Laut CME FedWatch rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 94 Prozent damit, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen erhöht. Bereits in den 24 Stunden vor dem jüngsten Absturz wurden laut Bitcoin Magazine Positionen im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar liquidiert, rund 86 Prozent davon waren Wetten auf steigende Kurse.

ETF-Anleger:innen ziehen weiter ab

Der Druck aus den Bitcoin-ETFs hält an. Am Donnerstag flossen aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs laut Farside Investors rund 582 Millionen Dollar (rund 523 Millionen Euro) ab, allein BlackRocks IBIT verlor 541 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss seiner Geschichte. Seit Monatsbeginn summieren sich die Abflüsse auf rund 3,5 Milliarden Dollar. Auch die Ether-ETFs verloren am Donnerstag 131 Millionen Dollar.

Mit Bitcoin fallen auch die Aktien der Krypto-Unternehmen. Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor mit dem größten Bitcoin-Bestand aller börsennotierten Firmen, verlor rund 7 Prozent und damit den sechsten Handelstag in Folge. Die Bitcoin-Miner MARA, Riot, CleanSpark und IREN gaben jeweils 11 bis 12 Prozent nach, Cipher Mining sogar 14 Prozent.

Bodenbildung bei 60.000 Dollar?

Ob die Talfahrt weitergeht, ist unter Analyst:innen umstritten. Katie Stockton von Fairlead Strategies sieht den Boden der aktuellen Handelsspanne knapp unter 60.000 Dollar, Bitcoin versuche gerade, „Halt zu finden“, sagte sie gegenüber CNBC. Auch James Butterfill, Research-Chef beim Vermögensverwalter CoinShares, rechnet in seinem Basisszenario mit einer Seitwärtsbewegung zwischen 60.000 und 90.000 Dollar bis weit ins Jahr 2027. Den aktuellen Rückgang bezeichnet er allerdings als „Fortsetzung des bestehenden Bärenmarkts“. Die nächste Marke nach unten ist das Juli-Tief bei rund 57.800 Dollar, vor dem die Krypto-Börse Bitfinex bereits gewarnt hatte.