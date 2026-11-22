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Bitcoin hat den Sturz unter 56.000 Dollar überlebt, von Entwarnung kann aber keine Rede sein.

Die größte Kryptowährung notiert am Sonntagabend laut CoinGecko bei rund 60.600 Dollar (rund 54.400 Euro), ein Plus von rund 1 Prozent in 24 Stunden. Auf Wochensicht steht aber immer noch ein Minus von 6 Prozent. Am Samstag in der Früh war Bitcoin bis auf rund 55.100 Dollar (rund 49.500 Euro) abgestürzt, den tiefsten Stand seit September 2024. Von dort ging es um mehr als 9 Prozent nach oben, wie CoinDesk berichtet.

Noch am Freitagmorgen hatte Bitcoin bei rund 61.600 Dollar gelegen, wie Trending Topics berichtete. Am Freitagabend brach der Kurs dann parallel zur Wall Street ein: Die Nasdaq verlor mehr als 4 Prozent und rutschte damit in die Nähe eines Bärenmarkts.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Sonntag, 19:45 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 60.625,00 Dollar +1,0 % -6,1 % Ethereum (ETH) 1.712,25 Dollar +1,9 % -5,6 % BNB (BNB) 557,45 Dollar +1,8 % -5,9 % XRP (XRP) 0,9279 Dollar -0,4 % -2,6 % Solana (SOL) 70,25 Dollar -0,6 % -1,6 % Tron (TRX) 0,3049 Dollar +0,1 % +0,1 % Hyperliquid (HYPE) 62,51 Dollar +2,6 % -5,6 % Zcash (ZEC) 788,80 Dollar -0,2 % -11,5 % Monero (XMR) 490,21 Dollar +1,1 % -1,0 % Dogecoin (DOGE) 0,05510 Dollar -0,2 % -5,7 % UNUS SED LEO (LEO) 9,16 Dollar +0,4 % +0,2 % Chainlink (LINK) 8,80 Dollar +2,4 % -4,1 % Cardano (ADA) 0,1441 Dollar -1,0 % -5,6 % Stellar (XLM) 0,1278 Dollar -0,9 % -7,8 %

Die Erholung fällt im Markt sehr unterschiedlich aus. Ethereum hat sich wieder über 1.700 Dollar geschoben, Hyperliquid und Chainlink legen in 24 Stunden mehr als 2 Prozent zu, NEAR sogar 5 Prozent. Auf Wochensicht bleiben aber fast alle großen Coins im Minus, Zcash und Litecoin verloren jeweils rund 11 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko knapp 2,1 Billionen Dollar (rund 1,86 Billionen Euro) wert.

Liquidationen in Milliardenhöhe

Den Absturz verstärkt haben Zwangsverkäufe an den Terminmärkten. Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von rund 1,8 Milliarden Dollar aufgelöst, davon rund 1,3 Milliarden Dollar Wetten auf steigende Kurse. Das Analysehaus Glassnode sieht darin auch etwas Gutes: Der Ausverkauf habe den größten Block geschätzter Liquidationen zwischen 59.000 und 62.000 Dollar abgeräumt und damit eine große Quelle für Zwangsverkäufe beseitigt.

CryptoQuant-Analyst Darkfost spricht von einer „extremen Kapitulation“. Bitcoin-Halter:innen haben demnach binnen sieben Tagen Verluste von mehr als 11,3 Milliarden Dollar realisiert, rund achtmal so viel wie die realisierten Gewinne im selben Zeitraum. Dazu kommen weiter Abflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs, die in der vergangenen Woche netto rund 1,1 Milliarden Dollar verloren.

Was CoinShares erwartet hatte

Der Vermögensverwalter CoinShares hatte in seinen Marktkommentaren der vergangenen Wochen mehrere Gründe für die Schwäche genannt, die sich jetzt bestätigen. Head of Research James Butterfill verwies auf die überraschend hohen US-Inflationsdaten, die eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte ins Spiel gebracht haben. Die Geldpolitik entwickle sich „in die falsche Richtung“, große Bitcoin-Halter (sogenannte Wale) hätten ihre Verkäufe nach einer kurzen Phase der Akkumulation wieder verstärkt, und die schwächere Stimmung im KI- und Technologiesektor lasse eine weitere Stütze der Risikobereitschaft wegbrechen. Sein Basisszenario war eine Handelsspanne zwischen 60.000 und 90.000 Dollar, deren Untergrenze am Wochenende kurzzeitig deutlich unterschritten wurde.

Senior Portfolio Manager Marc des Ligneris sah die Stimmung schon zu Wochenbeginn auf dem Niveau „extremer Angst“, vergleichbar mit dem Zoll-Ausverkauf im März 2025. Die Kapitulation sei bereits weit fortgeschritten, das weitere Abwärtspotenzial erscheine begrenzt, allerdings mit einer Einschränkung: sofern es nicht zu einer breiteren Flucht aus Risikoanlagen komme, „etwa im Zuge einer scharfen Korrektur an den Aktienmärkten“. Genau das ist am Freitag passiert.

Für des Ligneris hat die KI-Korrektur aber auch eine andere Seite. Rückblickend könnten die Turbulenzen um Nvidia und der Börsengang von Anthropic den Höhepunkt der KI-Blase markiert haben. Verliert diese Blase an Luft, geraten die Wachstumserwartungen unter Druck, was die Fed zu einer geldpolitischen Kehrtwende bewegen könnte. Auf scharfe Abschwünge folge in der Regel eine erhebliche Liquiditätszufuhr, und die war historisch einer der stärksten Rückenwinde für Bitcoin.