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Der Kryptomarkt atmet durch, zumindest ein bisschen: Bitcoin notiert am Montagmorgen laut CoinGecko bei rund 61.400 Dollar (rund 55.200 Euro), ein Plus von 4 Prozent in 24 Stunden. Vom Zwei-Jahres-Tief bei rund 55.100 Dollar in der Nacht auf Samstag hat sich die größte Kryptowährung damit um mehr als 11 Prozent erholt. Am Sonntagabend hatte Bitcoin die Marke von 60.000 Dollar zurückerobert, jetzt geht es mit Rückenwind von den US-Terminmärkten weiter nach oben. Auf Wochensicht steht aber weiterhin ein Minus von knapp 5 Prozent.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Montag, 7:55 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 61.400,00 Dollar +4,04 % -4,86 % Ethereum (ETH) 1.721,62 Dollar +3,76 % -4,76 % BNB (BNB) 556,97 Dollar +3,50 % -5,02 % XRP (XRP) 0,9397 Dollar +2,74 % -1,83 % Solana (SOL) 71,87 Dollar +4,15 % +0,41 % Tron (TRX) 0,3049 Dollar +0,49 % +0,56 % Hyperliquid (HYPE) 62,78 Dollar +4,44 % -5,07 % Zcash (ZEC) 786,35 Dollar +0,26 % -10,88 % Monero (XMR) 498,62 Dollar +3,12 % +2,84 % Dogecoin (DOGE) 0,05566 Dollar +2,95 % -5,20 % UNUS SED LEO (LEO) 9,05 Dollar -0,84 % -1,71 % Chainlink (LINK) 8,89 Dollar +4,12 % -2,43 % Cardano (ADA) 0,1461 Dollar +3,27 % -4,97 % Stellar (XLM) 0,1285 Dollar +1,09 % -8,13 % Bitcoin Cash (BCH) 199,61 Dollar +2,28 % -4,21 %

Die Erholung zieht sich diesmal durch fast den gesamten Markt. Ethereum hat sich über 1.700 Dollar geschoben, Solana, Hyperliquid, Chainlink und Litecoin legen jeweils mehr als 4 Prozent zu. Solana und Monero liegen damit auf Wochensicht sogar wieder knapp im Plus. Zcash tritt dagegen auf der Stelle und hat in sieben Tagen fast 11 Prozent verloren. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko knapp 2,1 Billionen Dollar (rund 1,9 Billionen Euro) wert, Bitcoin hält davon knapp 59 Prozent.

Der Freitag war schlimmer als gedacht

Wie tief die Spuren des Freitags sind, zeigen die Schlusskurse. Die Nasdaq schloss 5,3 Prozent tiefer bei 22.618 Punkten und verlor auf Wochensicht rund 10 Prozent, so viel wie seit März 2020 nicht mehr. Der S&P 500 gab 3,7 Prozent nach und fiel den siebten Tag in Folge. Die Nvidia-Aktie stürzte um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ab, nach einer Woche im freien Fall und inmitten einer Führungskrise rund um den Abgang von CEO Jensen Huang. Anthropic schloss an seinem zweiten Handelstag 8,5 Prozent im Minus. Auch der DAX verlor 2,6 Prozent.

Markt Schlusskurs Freitag Freitag Futures Montag früh Nasdaq Composite 22.617,73 Punkte -5,28 % Nasdaq 100: +2,8 % S&P 500 6.910,39 Punkte -3,70 % +2,0 % Dow Jones 48.147,33 Punkte -1,93 % +1,4 % DAX 24.802,78 Punkte -2,57 % Nvidia 125,53 Dollar -14,0 % Strategy (MSTR) 77,80 Dollar -9,7 % Coinbase (COIN) 101,97 Dollar -6,3 %

In der Nacht auf Montag haben sich die US-Terminmärkte deutlich erholt: Die Futures auf den Nasdaq 100 legten um rund 2,8 Prozent zu, jene auf den S&P 500 um 2 Prozent. Gold verteuerte sich um rund 3 Prozent auf gut 3.600 Dollar je Feinunze. In Asien bleibt die Lage angespannt. Der südkoreanische Kospi brach zeitweise um mehr als 5 Prozent ein, Hongkong und Shanghai gaben ebenfalls nach, Japan war wegen eines Feiertags geschlossen. Mehrere Regierungen greifen inzwischen ein: China lockert die Vorgaben für kreditfinanzierte Aktienkäufe, Taiwan verschärft die Regeln für Leerverkäufe, Südkorea bereitet seinen Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 zum Einsatz kam.

Kurze Woche mit Dell und Thanksgiving

Die Woche dürfte nervös verlaufen, zumal sie kurz ist. Am Dienstag legt Dell seine Quartalszahlen vor, ein wichtiger Gradmesser für die KI-Investitionen. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Bei dünnem Handel können Kursausschläge in beide Richtungen größer ausfallen, das gilt für Aktien wie für Bitcoin. Wie es um die KI-Aktien insgesamt steht, haben wir in unserer Analyse „Die KI-Blase ist noch nicht geplatzt, Teile davon aber schon“ ausgewertet.