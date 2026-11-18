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Am Donnerstag will die halbe Wall Street Anthropic-Aktien kaufen, und das Geld dafür kommt offenbar auch aus dem Kryptomarkt.

Bitcoin notiert am Mittwochmittag bei rund 64.000 Dollar (rund 57.400 Euro) und kommt seit Tagen nicht vom Fleck. Am Wochenende war die größte Kryptowährung zeitweise bis auf rund 62.000 Dollar gefallen, auf Wochensicht beträgt das Minus mehr als 13 Prozent. Vom Rekordhoch bei rund 126.000 Dollar ist Bitcoin damit fast 50 Prozent entfernt. Bereits zu Wochenbeginn war Bitcoin auf 64.000 Dollar gerutscht, seither ist keine Erholung in Sicht.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Mittwoch, 14 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 64.044,39 Dollar +0,2 % -13,3 % Ethereum (ETH) 1.795,04 Dollar +0,7 % -12,5 % BNB (BNB) 588,99 Dollar +0,4 % -13,5 % XRP (XRP) 0,9831 Dollar +3,3 % -7,0 % Solana (SOL) 74,26 Dollar +3,3 % -11,2 % Tron (TRX) 0,3095 Dollar +1,4 % -2,4 % Hyperliquid (HYPE) 68,62 Dollar +0,3 % -5,3 % Zcash (ZEC) 933,48 Dollar +2,4 % -4,9 % Monero (XMR) 504,43 Dollar +0,6 % -12,0 % Dogecoin (DOGE) 0,0592 Dollar +1,8 % -12,9 % UNUS SED LEO (LEO) 9,27 Dollar -0,1 % +0,9 % Chainlink (LINK) 9,13 Dollar +0,6 % -11,8 % Cardano (ADA) 0,1528 Dollar +0,8 % -13,1 % Stellar (XLM) 0,1402 Dollar +2,5 % -4,8 %

Auf 24-Stunden-Sicht gibt es eine leichte Gegenbewegung, die Wochenbilanz bleibt aber tiefrot. Ethereum notiert knapp unter 1.800 Dollar, BNB, Cardano, Dogecoin und Monero haben in sieben Tagen jeweils zwischen 12 und 14 Prozent verloren. Noch härter trifft es kleinere Coins: Avalanche, Uniswap und Arbitrum liegen auf Wochensicht 18 bis 19 Prozent im Minus, Pepe, Ethena und Pump.fun sogar rund ein Viertel. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko noch rund 2,25 Billionen Dollar (rund 2 Billionen Euro) wert.

Geld raus aus Krypto, rein in ANT

Am Markt macht eine These die Runde, die Trending Topics schon vor dem SpaceX-Börsengang im Juni beschrieben hat: Kapital wandert aus Krypto in die großen KI- und Tech-IPOs. Anthropic legt heute den Ausgabepreis fest, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar pro Aktie, was einer Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar entspricht. Am Donnerstag soll die Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq starten. Alle Details zum Börsengang hat Trending Topics in einem FAQ zusammengefasst.

Die Spur des Geldes führt über die Krypto-ETFs. Aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs sind laut SoSoValue in den vergangenen zwei Wochen mehr als 2 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) abgeflossen, sieben Handelstage in Folge zogen Anleger:innen Geld ab. Nach einem kurzen Plus am Montag ging es am Dienstag weiter: Die Bitcoin-ETFs verloren rund 240 Millionen Dollar, die Ethereum-ETFs rund 29 Millionen Dollar. Binance-Gründer Changpeng Zhao nennt den Anthropic-IPO als einen möglichen Grund für den Rückgang, Fundstrat-Chef Tom Lee hält es für denkbar, dass Privatanleger:innen vor dem Nasdaq-Debüt aus Krypto aussteigen, wie Stocktwits berichtet.

Das Muster kennt der Markt aus dem Juni. In den 50 Tagen vor dem SpaceX-Listing fiel Bitcoin laut Matt Cole, CEO des Vermögensverwalters Strive, um 19 Prozent. Den Tiefpunkt erreichte der Kurs 18 Tage nach dem Börsengang, 100 Tage nach dem Listing lag Bitcoin dann 28 Prozent über dem Schlusskurs vom Listing-Tag. Michael Saylor sprach damals von einer „Kapitalrotation, keine Beeinträchtigung von Bitcoin“.

Vor dem Anthropic-IPO fällt die Bilanz sogar noch deutlicher aus. Vor 50 Tagen, Ende September, notierte Bitcoin laut CoinGecko bei rund 83.500 Dollar. Anfang Oktober kletterte der Kurs noch bis auf rund 86.500 Dollar, seither geht es fast durchgehend bergab: Ende Oktober rutschte Bitcoin unter 80.000 Dollar, Mitte November binnen weniger Tage von über 73.000 auf rund 64.000 Dollar. Unterm Strich steht in den 50 Tagen vor dem Anthropic-Listing ein Minus von rund 23 Prozent, also mehr als vor dem SpaceX-Börsengang.

Hebel, Zinsen und Nvidia als Alternativerklärung

Nicht alle halten den IPO für den Hauptgrund. „Es gibt keine soliden Belege dafür, dass dies ein wesentlicher Grund für den aktuellen Bitcoin-Rückgang ist“, sagt Analyst Ted Pillows. Er verweist stattdessen auf den Ausverkauf bei Tech-Aktien, die hartnäckige Inflation, die ETF-Abflüsse und vor allem auf den Abbau von Hebelpositionen, den er für den „wahrscheinlich wichtigsten Teil des gesamten Ausverkaufs“ hält.

Tatsächlich gibt es genügend andere Belastungsfaktoren. Die US-Notenbank dürfte im Dezember die Zinsen erhöhen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent. Der Market Maker Wintermute hält deshalb einen Rückfall in den Bereich von 50.000 Dollar für möglich und verweist zusätzlich auf eine schrumpfende Stablecoin-Menge und nachlassende Käufe von Unternehmen, die Bitcoin in ihre Bilanz nehmen. Dazu kam die Nervosität rund um die Nvidia-Zahlen, die die Wall Street erst nach Börsenschluss am Dienstag beruhigt haben.

Ob die Rotations-These stimmt, dürfte sich schon in den kommenden Tagen zeigen. Fließt nach dem Anthropic-Debüt wieder Geld in die Krypto-ETFs zurück, spräche das für eine vorübergehende Umschichtung. Bleiben die Abflüsse, liegen die Gründe wohl tiefer.