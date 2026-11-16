Bitcoin fällt auf 64.000 Dollar, Zinsangst hält den Markt im Griff

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Kein Crash, aber auch keine Erholung: Bitcoin bröckelt zum Wochenstart weiter ab und ist am Montagvormittag auf rund 64.400 Dollar (rund 57.900 Euro) gefallen, im Tief waren es knapp 64.100 Dollar. Damit liegt die größte Kryptowährung unter dem Schlusskurs von Mitte August bei rund 64.700 Dollar, auf den Charttechniker:innen zuletzt geschaut hatten. Erst am Samstag war Bitcoin auf 65.000 Dollar gerutscht, auf Wochensicht beträgt das Minus inzwischen fast 14 Prozent. Vom Rekordhoch bei rund 126.000 Dollar ist Bitcoin fast 49 Prozent entfernt.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Montag, 11:15 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 64.416,00 Dollar -1,73 % -13,69 % Ethereum (ETH) 1.800,58 Dollar -1,60 % -15,30 % BNB (BNB) 589,72 Dollar -1,36 % -13,74 % XRP (XRP) 0,9478 Dollar -1,89 % -13,99 % Solana (SOL) 71,04 Dollar -1,59 % -18,51 % Tron (TRX) 0,3025 Dollar -1,80 % -4,55 % Hyperliquid (HYPE) 67,16 Dollar -1,64 % -9,81 % Zcash (ZEC) 890,68 Dollar -2,35 % -27,82 % Monero (XMR) 488,68 Dollar -2,37 % -18,22 % Dogecoin (DOGE) 0,0584 Dollar -1,14 % -15,99 % UNUS SED LEO (LEO) 9,21 Dollar +1,36 % +0,28 % Chainlink (LINK) 9,12 Dollar -1,61 % -13,17 % Cardano (ADA) 0,1521 Dollar -1,43 % -13,75 % Stellar (XLM) 0,1373 Dollar -1,35 % -6,45 %

Auch der Rest des Markts gibt leicht nach. Ethereum notiert nur noch knapp über 1.800 Dollar, Solana bei rund 71 Dollar. Auf Wochensicht bleibt Zcash mit fast 28 Prozent Minus der größte Verlierer unter den großen Coins. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko noch rund 2,18 Billionen Dollar (rund 1,96 Billionen Euro) wert.

Wenig Liquidationen, extreme Angst

Anders als in den Tagen davor verläuft der Rückgang ohne große Kettenreaktion am Terminmarkt. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 177 Millionen Dollar (rund 159 Millionen Euro) zwangsweise geschlossen, knapp zwei Drittel davon Wetten auf steigende Kurse. Am Freitag und Samstag waren es jeweils mehr als eine Milliarde Dollar gewesen. Ein Grund dürfte sein, dass viele gehebelte Positionen bereits aus dem Markt gespült wurden.

Die Stimmung bleibt trotzdem am Boden. Der Crypto Fear & Greed Index ist auf 10 Punkte gefallen, nach 13 am Samstag und 20 am Freitag.

Die Fed als Bremsklotz

Den Hintergrund liefert die US-Geldpolitik. Die Kerninflation stieg im Oktober erneut um 0,3 Prozent, die Preise für Dienstleistungen ohne Mieten sogar um 0,5 Prozent. Das Inflationsproblem lasse sich damit nicht mehr allein auf den Ölpreis schieben, schreibt James Butterfill, Head of Research beim Krypto-Vermögensverwalter CoinShares, in seinem aktuellen Marktkommentar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sprang wieder in Richtung 5 Prozent.

Brisant ist der Zeitpunkt: Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte nur Stunden vor den Daten erklärt, dass bei einem weiteren Kernwert von rund 0,3 Prozent auch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte in Betracht komme, weil ein kleinerer Schritt die Glaubwürdigkeit der Fed gefährden könnte. Der Oktoberwert lag fast genau an dieser Schwelle. Seither dreht sich die Debatte an den Märkten um die Frage, ob für die erwartete Erhöhung im Dezember 25 Basispunkte reichen.

Butterfill hält einen großen Schritt für überzogen. Inflationsdaten blickten zurück, der Ölpreis sei gegenüber seinem jüngsten Hoch um fast ein Fünftel gefallen und die Finanzierungsbedingungen hätten sich nach dem Ausverkauf an den Aktienmärkten bereits deutlich verschärft. Drei robuste Kernwerte zeigten hartnäckige Inflation, einen Notfall sieht Butterfill darin nicht.

CoinShares rechnet mit der Spanne

Für Bitcoin bleibt das Basisszenario von CoinShares eine Handelsspanne zwischen 60.000 und 90.000 Dollar (rund 53.900 bis 80.900 Euro), solange sich die Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern. Bemerkenswert sei, wie gering der Rückgang im Verhältnis zum makroökonomischen Schock ausfalle. Für einen Ausbruch nach oben fehle aber der Auslöser: Die Geldpolitik laufe in die falsche Richtung, große Bitcoin-Halter, sogenannte Wale, verkauften nach kurzer Kaufphase wieder, und die schwächere Stimmung im KI- und Techsektor nehme dem Markt eine weitere Stütze.

Ein Aufwärtsszenario sieht Butterfill paradoxerweise im US-Anleihemarkt selbst. Steigen die Renditen in Richtung 6 oder 7 Prozent, würde der Druck auf Washington wachsen, am Markt für Staatsanleihen einzugreifen. Dann rückte die Frage in den Mittelpunkt, ob Anleger:innen der Antwort der Notenbank auf die steigenden Renditen noch vertrauen. Bis dahin sei Geduld gefragt, denn Widerstandsfähigkeit sei noch kein Ausbruch.

Wenn die 60.000 Dollar fallen

Andere sehen die Untergrenze der Spanne weniger entspannt. Mit dem Rutsch unter die Augustmarke rückt das Sommertief bei rund 58.600 Dollar in den Blick, das bereits unter der von CoinShares genannten Untergrenze liegt. Einzelne Analyst:innen warnten zuletzt sogar vor einem Rückfall auf 50.000 Dollar. Dazu kommt der Druck durch die US-Bitcoin-ETFs, aus denen in der Woche bis Freitag rund 1,07 Milliarden Dollar abgeflossen sind.

Was als Nächstes wichtig wird

Am Montagabend gibt es neue ETF-Daten, am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, eine Woche später folgen die PCE-Inflationsdaten. Ende November wird zudem der Ausschluss von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus den MSCI-Indizes wirksam.