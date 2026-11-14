Bitcoin rutscht auf 65.000 Dollar, eine Milliarde Dollar liquidiert

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Das Wochenende bringt Krypto-Anleger:innen keine Pause: Bitcoin ist am Samstagnachmittag auf rund 65.000 Dollar (rund 58.500 Euro) abgerutscht und notiert damit so tief wie seit dem Sommer nicht mehr. Binnen 24 Stunden verliert die größte Kryptowährung mehr als 5 Prozent, auf Wochensicht fast 14 Prozent. Erst am Freitag war Bitcoin unter 69.000 Dollar gecrasht, seither ist auch der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 68.000 Dollar gefallen, eine Marke, auf die viele Langfrist-Anleger:innen schauen. Vom Rekordhoch von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin inzwischen fast 49 Prozent entfernt.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Samstag, 18 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 65.080,00 Dollar -5,33 % -13,59 % Ethereum (ETH) 1.814,07 Dollar -6,04 % -18,29 % BNB (BNB) 584,45 Dollar -7,47 % -15,34 % XRP (XRP) 0,9465 Dollar -7,19 % -17,28 % Solana (SOL) 72,07 Dollar -9,54 % -18,95 % Tron (TRX) 0,3087 Dollar -1,44 % -3,34 % Hyperliquid (HYPE) 65,35 Dollar -9,86 % -14,67 % Zcash (ZEC) 855,63 Dollar -9,48 % -31,52 % Monero (XMR) 505,58 Dollar -4,91 % -16,33 % Dogecoin (DOGE) 0,0596 Dollar -8,18 % -16,13 % UNUS SED LEO (LEO) 9,25 Dollar -0,08 % -0,81 % Chainlink (LINK) 9,02 Dollar -8,59 % -16,24 % Cardano (ADA) 0,1542 Dollar -9,62 % -14,73 % Stellar (XLM) 0,1361 Dollar -7,58 % -9,32 % Bitcoin Cash (BCH) 206,79 Dollar -7,21 % -18,96 %

Diesmal trifft es die Altcoins deutlich härter als Bitcoin. Hyperliquid, Cardano, Solana und Zcash verlieren binnen 24 Stunden fast 10 Prozent, XRP fällt unter die Marke von 1 Dollar, Ethereum unter 1.850 Dollar. Nur Tron und LEO, der Token der Kryptobörse Bitfinex, halten sich halbwegs stabil. Auf Wochensicht führt Zcash die Verliererliste mit mehr als 31 Prozent Minus an, dahinter folgen Bitcoin Cash, Solana und Ethereum mit jeweils rund 18 bis 19 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt hat laut CoinGecko binnen eines Tages mehr als 7 Prozent verloren und ist noch rund 2,22 Billionen Dollar (rund 1,99 Billionen Euro) wert.

Wieder eine Milliarde Dollar liquidiert

Am Terminmarkt setzt sich die Kettenreaktion fort. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 1,01 Milliarden Dollar (rund 910 Millionen Euro) zwangsweise geschlossen, 93 Prozent davon waren Wetten auf steigende Kurse. Mehr als 195.000 Trader:innen waren betroffen. Mehr als die Hälfte der Liquidationen, rund 553 Millionen Dollar, fiel allein in den vier Stunden des jüngsten Einbruchs an. Die größte einzelne Liquidation war eine 10,45 Millionen Dollar schwere Long-Position auf Ethereum bei Binance.

Dazu kommen die Abflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs. In der Woche bis Freitag zogen Anleger:innen laut Farside Investors 1,07 Milliarden Dollar ab, so viel wie seit Ende Juni nicht mehr, in der Woche davor waren es 1,28 Milliarden. Am Freitag flossen 185,4 Millionen Dollar ab, der siebente Handelstag in Folge mit Abflüssen. Aus dem IBIT von BlackRock zieht seit elf Handelstagen Geld ab, insgesamt rund 2,35 Milliarden Dollar.

Die Fed als Hauptsorge

Treiber bleibt die Angst vor einer Zinserhöhung. Die Kerninflation in den USA ist im Oktober um 0,3 Prozent gestiegen, Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte bei der Sitzung im Dezember ausgesprochen und auch einen größeren Schritt ins Spiel gebracht. Die Terminmärkte preisen eine Erhöhung inzwischen fast sicher ein. Der Dollar-Index ist über 103 gestiegen, den höchsten Stand seit April 2025. Für Bitcoin, das weder Zinsen noch Dividenden abwirft, ist das ein schwieriges Umfeld: Je höher die Renditen sicherer Anlagen, desto unattraktiver wird es, Bitcoin zu halten.

Die Stimmung ist entsprechend am Boden. Der Crypto Fear & Greed Index ist auf 13 Punkte gefallen, nach 20 am Freitag und 28 am Donnerstag, und steht damit tief im Bereich „extreme Angst“. Weil am Wochenende die US-Börsen geschlossen sind und keine ETF-Daten kommen, ist der Markt zudem besonders dünn.

Überverkauft oder erst der Anfang?

Für eine baldige Gegenbewegung spricht, dass Bitcoin technisch stark überverkauft ist: Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei rund 25, Werte unter 30 gehen häufig einer Erholung voraus. Zudem halten die US-Bitcoin-ETFs trotz der Abflüsse seit ihrem Start im Jänner 2024 noch rund 55 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen. Für Marktbeobachter:innen spricht das gegen einen breiten Rückzug institutioneller Anleger:innen.

Die Gegenseite verweist auf die Charts. Unter dem Freitagstief liegt die nächste Marke beim Schlusskurs von Mitte August bei rund 64.700 Dollar, darunter beim Tief vom Sommer bei rund 58.600 Dollar. Einzelne Analyst:innen warnen bereits vor einem Rückfall auf 50.000 Dollar.

Was als Nächstes wichtig wird

Am Montag gibt es wieder ETF-Daten, am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, eine Woche später folgen die PCE-Inflationsdaten, auf die die Notenbank besonders achtet. Dazu kommt in der kommenden Woche der Börsengang von Anthropic an der Nasdaq, Ende November wird der Ausschluss von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus den MSCI-Indizes wirksam.