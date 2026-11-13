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Aus der Talfahrt ist ein Crash geworden: Bitcoin ist in der Nacht auf Freitag binnen weniger Stunden unter 70.000 und dann unter 69.000 Dollar gestürzt, zeitweise sogar unter 68.000 Dollar. Am Freitagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei rund 68.700 Dollar (rund 61.700 Euro), ein Minus von fast 7 Prozent binnen 24 Stunden. Erst am Donnerstag war Bitcoin unter 73.000 Dollar gerutscht, damit ist auch das August-Tief von knapp 68.900 Dollar gefallen. Ethereum hat die Marke von 2.000 Dollar aufgegeben.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Freitagmorgen.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 68.689,00 Dollar -6,66 % -9,93 % Ethereum (ETH) 1.931,51 Dollar -5,76 % -14,26 % BNB (BNB) 632,36 Dollar -6,27 % -9,46 % XRP (XRP) 1,02 Dollar -1,61 % -15,77 % Solana (SOL) 79,57 Dollar -4,16 % -12,08 % Tron (TRX) 0,3110 Dollar -1,97 % -2,21 % Hyperliquid (HYPE) 71,49 Dollar -0,07 % -8,54 % Zcash (ZEC) 945,77 Dollar -4,03 % -28,56 % Monero (XMR) 525,67 Dollar -6,38 % -16,61 % Dogecoin (DOGE) 0,0643 Dollar -4,05 % -10,81 % UNUS SED LEO (LEO) 9,27 Dollar +0,37 % -0,88 % Chainlink (LINK) 9,84 Dollar -2,32 % -9,32 % Cardano (ADA) 0,1702 Dollar -1,57 % -8,27 % Stellar (XLM) 0,1442 Dollar -1,73 % -7,36 % Bitcoin Cash (BCH) 218,58 Dollar -4,63 % -21,62 %

Diesmal trifft es Bitcoin selbst am härtesten. Binnen 24 Stunden verliert die größte Kryptowährung mehr als 6,6 Prozent, ähnlich stark fallen nur Monero und BNB, Ethereum gibt fast 6 Prozent ab. Einzig LEO, der Token der Kryptobörse Bitfinex, liegt knapp im Plus. Auf Wochensicht führt Zcash die Verliererliste mit mehr als 28 Prozent Minus an, dahinter folgen Bitcoin Cash mit fast 22 Prozent und Monero mit knapp 17 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt hat laut CoinGecko binnen eines Tages rund 8 Prozent verloren und ist noch rund 2,33 Billionen Dollar (rund 2,09 Billionen Euro) wert. Vom Rekordhoch von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin inzwischen rund 45 Prozent entfernt.

Liquidationen beschleunigen den Absturz

Der Rutsch unter 70.000 Dollar hat eine Kettenreaktion am Terminmarkt ausgelöst. Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von mehr als 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,26 Milliarden Euro) zwangsweise geschlossen, rund 1,26 Milliarden davon waren Wetten auf steigende Kurse. Mehr als 170.000 Trader:innen waren betroffen, die größte einzelne Liquidation auf Hyperliquid war 31 Millionen Dollar schwer. Auf Bitcoin entfielen rund 740 Millionen Dollar, auf Ethereum rund 250 Millionen.

Den Boden dafür hat eine Woche voller schlechter Nachrichten bereitet. Seit den unerwartet hohen US-Inflationsdaten vom Dienstag rechnen die Märkte mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent und der Dollar so hoch wie seit rund 19 Monaten nicht. Am Donnerstag kam der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang dazu, der KI-Aktien unter Druck setzte. In der Nacht meldete dann laut crypto.news die iranische Revolutionsgarde einen Angriff auf eine US-Radaranlage in Bahrain, den die USA und Bahrain zunächst nicht bestätigten.

Aus den US-Bitcoin-ETFs fließt seit Tagen Geld ab. Am Mittwoch waren es laut Farside Investors 299,8 Millionen Dollar, 269,7 Millionen davon allein aus dem IBIT von BlackRock, in fünf Handelstagen summierten sich die Abflüsse auf rund 1,44 Milliarden Dollar. Für Donnerstag weisen erste, noch unvollständige Zahlen nur noch ein kleines Minus von rund 48 Millionen Dollar aus.

Stimmung: Extreme Angst

Der Crypto Fear & Greed Index ist auf 20 Punkte gefallen und steht damit erstmals seit Juli im Bereich „extreme Angst“, am Vortag waren es noch 28 Punkte. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei knapp 59 Prozent. Dazu kommt ein dünner Markt: Laut dem Datenanbieter Talos lag die Orderbuchtiefe bei Bitcoin zuletzt rund ein Drittel unter dem Normalwert. In einem solchen Umfeld reichen schon vergleichsweise kleine Verkäufe, um den Kurs stark zu bewegen, und Hebelpositionen werden schneller aufgelöst.

Kapitulation oder Boden?

Die Lager sind gespalten. „Die Liquidität bleibt dünn, während der Hebel hoch bleibt“, warnt Tanay Ved von Talos laut Cointelegraph. Laut Glassnode ist das Angebot an Stablecoins binnen 30 Tagen um 14,2 Milliarden Dollar geschrumpft, so stark wie seit Juni 2022 nicht mehr, damit fehlt frisches Kapital für eine Erholung. Der durchschnittliche Einstiegspreis kurzfristiger Anleger:innen liegt bei rund 75.600 Dollar, viele von ihnen sitzen also auf Verlusten. Als nächste Unterstützung sehen Marktbeobachter:innen die Zone von 65.000 Dollar, Glassnode verortet zwischen 62.000 und 66.000 Dollar einen Bereich, in dem früher große Mengen Bitcoin gekauft wurden.

Auf der anderen Seite stehen Signale für eine Bodenbildung. Glassnode beobachtet Käufe von Wallets mit 100 bis 10.000 Bitcoin, also von größeren Anleger:innen. Laut Bitfinex könnten nachlassende ETF-Abflüsse ein erster Schritt zu einem Boden sein, in der Vergangenheit stieg Bitcoin nach drei oder mehr Tagen mit Zuflüssen in den folgenden zehn Handelstagen im Mittel um 6,4 Prozent. Für eine Entspannung müsste Bitcoin zunächst die Zone von 71.000 bis 71.500 Dollar zurückerobern.

Was als Nächstes wichtig wird

Noch am Freitag veröffentlichen die USA die Erzeugerpreise für Oktober. Fallen sie ebenfalls höher aus als erwartet, dürfte die Zinsangst weiter steigen, die Fed entscheidet im Dezember. In der kommenden Woche startet die Anthropic-Aktie an der Nasdaq, Ende November wird der Ausschluss von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus den MSCI-Indizes wirksam.