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Der Rebound hatte eine kurze Halbwertszeit: Bitcoin notiert am Mittwochmorgen laut CoinGecko bei rund 59.100 Dollar (rund 53.100 Euro) und damit wieder unter der Marke von 60.000 Dollar. In 24 Stunden hat die größte Kryptowährung 2,1 Prozent verloren, auf Wochensicht sind es knapp 8,5 Prozent. Erst am Montag war Bitcoin über 61.000 Dollar geklettert, in der Nacht auf Mittwoch fiel der Kurs zeitweise bis auf rund 58.900 Dollar. Vom Zwei-Jahres-Tief bei rund 55.100 Dollar vom vergangenen Wochenende ist Bitcoin damit noch ein Stück entfernt.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Mittwoch, 8:03 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 59.130,00 Dollar -2,12 % -8,45 % Ethereum (ETH) 1.656,99 Dollar -2,41 % -8,40 % BNB (BNB) 542,51 Dollar -1,80 % -8,27 % XRP (XRP) 0,9184 Dollar -3,13 % -6,70 % Solana (SOL) 68,72 Dollar -4,26 % -8,40 % Tron (TRX) 0,3084 Dollar -0,45 % +0,20 % Hyperliquid (HYPE) 59,11 Dollar -8,04 % -14,15 % Zcash (ZEC) 736,59 Dollar -3,64 % -23,20 % Monero (XMR) 507,82 Dollar +2,06 % +0,32 % Dogecoin (DOGE) 0,05477 Dollar -2,95 % -7,90 % UNUS SED LEO (LEO) 9,11 Dollar -0,49 % -2,04 % Chainlink (LINK) 8,74 Dollar -3,85 % -5,17 % Cardano (ADA) 0,1434 Dollar -3,59 % -6,84 % Stellar (XLM) 0,1236 Dollar -4,82 % -12,57 % Bitcoin Cash (BCH) 197,22 Dollar -2,06 % -5,51 %

Der Rückschlag trifft fast den gesamten Markt. Ethereum ist wieder unter 1.700 Dollar gefallen, Solana, Stellar und Near verlieren jeweils mehr als 4 Prozent. Am härtesten erwischt es Hyperliquid mit einem Minus von 8 Prozent. Zcash hat in sieben Tagen fast ein Viertel seines Werts eingebüßt. Auf Tagessicht liegt einzig Monero im Plus. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko knapp 2,1 Billionen Dollar (rund 1,85 Billionen Euro) wert, Bitcoin hält davon knapp 58 Prozent. Der Crypto Fear & Greed Index steht bei 13 Punkten und damit weiter im Bereich extremer Angst.

Tech-Aktien geben den Huang-Rebound ab

Parallel dazu ist auch an der Wall Street die Luft wieder raus. Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia die Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben katapultiert und die Tech-Werte mitgezogen. Am Dienstag ging es wieder abwärts: Die Nasdaq schloss 1,5 Prozent tiefer, der S&P 500 verlor 0,5 Prozent. Der Dow Jones schloss dagegen 0,85 Prozent höher und knapp über 50.000 Punkten. Nvidia gab 5,9 Prozent nach und rutschte nachbörslich weiter auf rund 152 Dollar.

Besonders deutlich traf es die Hersteller von KI-Servern. Hewlett Packard Enterprise (HPE) hatte gewarnt, dass Speicherchips und andere Komponenten bis mindestens Ende 2028 knapp bleiben könnten, und für sein KI- und Cloud-Geschäft eine sinkende Marge in Aussicht gestellt. Die HPE-Aktie stürzte um rund 16 Prozent ab, Dell verlor fast 12 Prozent. Nach Börsenschluss legte Dell dann starke Zahlen vor: Der Umsatz hat sich im dritten Quartal dank KI-Servern auf 54,9 Mrd. Dollar (rund 49,3 Mrd. Euro) verdoppelt, die Jahresprognose hob Dell um 10 Mrd. Dollar auf 202 Mrd. Dollar (rund 181,5 Mrd. Euro) an. Nachbörslich erholte sich die Aktie um rund 3 Prozent.

Die Krypto-Aktien folgten dem Bitcoin-Kurs nach unten: Strategy verlor 8,1 Prozent, Coinbase 5,9 Prozent. Anthropic schloss 6,5 Prozent tiefer bei 81,91 Dollar und damit unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Auch der DAX gab 1,3 Prozent nach.

Markt Schlusskurs Dienstag Dienstag Futures Mittwoch früh Nasdaq Composite 23.733,54 Punkte -1,48 % Nasdaq 100: -1,5 % S&P 500 7.201,09 Punkte -0,50 % -0,9 % Dow Jones 50.018,70 Punkte +0,85 % DAX 25.017,81 Punkte -1,26 % Nvidia 155,38 Dollar -5,86 % Dell 295,28 Dollar -11,83 % Strategy (MSTR) 77,55 Dollar -8,12 % Coinbase (COIN) 102,35 Dollar -5,91 % Anthropic (ANT) 81,91 Dollar -6,54 %

Die US-Terminmärkte deuten auf einen weiteren schwachen Handelstag hin: Die Futures auf den Nasdaq 100 liegen am Mittwochmorgen 1,5 Prozent im Minus, jene auf den S&P 500 knapp 0,9 Prozent. Auch Gold verbilligt sich um 1,3 Prozent auf gut 3.500 Dollar je Feinunze.

Dünner Handel rund um Thanksgiving

Viel Zeit zur Erholung bleibt in dieser Woche nicht. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Bei dünnem Handel können Kursausschläge in beide Richtungen größer ausfallen, das gilt für Aktien wie für Bitcoin, der auch über das Feiertagswochenende rund um die Uhr gehandelt wird. Wie es um die KI-Aktien insgesamt steht, haben wir in unserer Analyse „Die KI-Blase ist noch nicht geplatzt, Teile davon aber schon“ ausgewertet.