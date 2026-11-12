Bitcoin rutscht unter 73.000 Dollar, Ethereum wackelt bei 2.000 Dollar

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Fünf Tage Abflüsse aus den ETFs in Folge, und Bitcoin gibt die nächste Marke ab: Die größte Kryptowährung ist am Donnerstag unter 73.000 Dollar gerutscht und notiert am Nachmittag bei rund 72.500 Dollar (rund 65.100 Euro), so tief wie zuletzt im August. Erst am Mittwochabend hatte Bitcoin die Marke von 74.000 Dollar zurückerobert, die Erholung hielt keinen Tag. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut 9 Prozent, Ethereum hat in sieben Tagen mehr als 16 Prozent verloren und kämpft um die Marke von 2.000 Dollar.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Donnerstagnachmittag.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 72.512,00 Dollar -1,59 % -9,36 % Ethereum (ETH) 2.009,83 Dollar -1,91 % -16,48 % BNB (BNB) 655,72 Dollar -3,64 % -7,99 % XRP (XRP) 1,03 Dollar -2,24 % -21,41 % Solana (SOL) 81,45 Dollar -3,22 % -14,83 % Tron (TRX) 0,3157 Dollar -0,42 % -0,82 % Hyperliquid (HYPE) 70,38 Dollar -3,06 % -14,60 % Zcash (ZEC) 964,38 Dollar -2,01 % -26,29 % Monero (XMR) 543,83 Dollar -6,73 % -12,78 % Dogecoin (DOGE) 0,0656 Dollar -3,57 % -13,67 % UNUS SED LEO (LEO) 9,21 Dollar -0,92 % -1,49 % Chainlink (LINK) 9,92 Dollar -3,86 % -13,46 % Cardano (ADA) 0,1706 Dollar -3,29 % -13,40 % Stellar (XLM) 0,1445 Dollar -2,94 % -12,68 % Bitcoin Cash (BCH) 225,50 Dollar -2,03 % -21,47 %

Die kleine Gegenbewegung vom Mittwoch ist wieder verpufft. Binnen 24 Stunden liegt keiner der großen Coins im Plus, am stärksten verliert Monero mit fast 7 Prozent, dahinter folgen Chainlink und BNB mit jeweils fast 4 Prozent. Außerhalb der Tabelle trifft es NEAR besonders hart, das fast 10 Prozent abgibt. Auf Wochensicht führt Zcash die Verliererliste mit mehr als 26 Prozent Minus an und ist unter 1.000 Dollar gefallen, dahinter folgen Bitcoin Cash und XRP mit jeweils gut 21 Prozent. Vom Rekordhoch von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin inzwischen rund 42 Prozent entfernt.

Warum der Markt weiter fällt

Der wichtigste Faktor bleibt das Geld, das aus den US-Fonds abfließt. Aus den Bitcoin-ETFs flossen am Mittwoch laut Farside Investors weitere 299,8 Millionen Dollar ab, den fünften Handelstag in Folge, 269,7 Millionen davon allein aus dem IBIT von BlackRock. In fünf Tagen summieren sich die Abflüsse laut crypto.news auf rund 1,44 Milliarden Dollar (rund 1,29 Mrd. Euro). Auch die Ether-ETFs verloren am Mittwoch rund 145 Millionen Dollar, ebenfalls zum fünften Mal in Folge.

Dazu kommt die Zinsangst. Seit den unerwartet hohen US-Inflationsdaten vom Dienstag rechnen die Märkte mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed, womöglich schon im Dezember. Neuen Gegenwind gibt es von den Indexanbietern: MSCI hat laut CoinCentral bestätigt, Strategy, den größten börsennotierten Bitcoin-Halter, aus seinen globalen Indizes zu werfen, weil das Unternehmen eher wie ein Investmentfonds funktioniere. Strategy hatte selbst gewarnt, dass ein Ausschluss Verkäufe der eigenen Aktie von bis zu 2,8 Milliarden Dollar auslösen könnte.

Und auch die Tech-Werte liefern keinen Rückenwind: Bei Nvidia berät der Verwaltungsrat über die Zukunft von CEO Jensen Huang, kommende Woche will zudem Anthropic bei seinem Börsengang bis zu 64 Milliarden Dollar einsammeln.

Stimmung: Angst

Der Crypto Fear & Greed Index steht bei 28 Punkten und damit weiter im Bereich „Angst“. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei knapp 60 Prozent. In unsicheren Phasen fallen kleinere Coins meist stärker, weil ihre Orderbücher dünner sind und dort häufiger mit Hebel gehandelt wird. Am Terminmarkt ist trotz des Abverkaufs noch viel Kapital gebunden: Die offenen Positionen bei Bitcoin-Futures liegen laut CoinGlass bei rund 50,9 Milliarden Dollar.

Bodenbildung oder Durchbruch nach unten?

Die Einschätzungen gehen auseinander. Mit dem Rutsch unter 73.000 Dollar hat Bitcoin die Zone der vergangenen Tiefs verlassen. Nächste Unterstützungen sehen Marktbeobachter:innen bei 72.000 Dollar und im Bereich von 70.000 bis 70.500 Dollar, darunter beim August-Tief von knapp 68.900 Dollar. Der Analyst Ted Pillows rechnet mit der sechsten roten Wochenkerze in Folge. Laut Bitfinex liegt der durchschnittliche Einstiegspreis kurzfristiger Halter:innen bei rund 75.700 Dollar, viele von ihnen sitzen also auf Verlusten und könnten bei weiteren Rückgängen verkaufen.

Auf der anderen Seite stehen jene, die die Abflüsse als Folge und nicht als Ursache sehen. Martin Lee von DWF Labs argumentiert, dass die ETF-Ströme dem Kurs folgen und nicht umgekehrt. Der On-Chain-Analyst Willy Woo zeigt sich trotz des Abverkaufs zuversichtlich. Für eine Erholung müsste Bitcoin zunächst die Zone von 75.000 bis 76.000 Dollar zurückerobern.

Was als Nächstes wichtig wird

Am Freitag folgen in den USA die Erzeugerpreise für Oktober. Fallen sie ebenfalls höher aus als erwartet, dürfte der Zinsdruck weiter steigen. Ende November wird der Ausschluss von Strategy aus den MSCI-Indizes wirksam, und in der kommenden Woche startet die Anthropic-Aktie an der Nasdaq.