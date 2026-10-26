Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar, Anleger:innen gehen vor der Fed in Deckung

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Die Marke ist gefallen: Bitcoin notiert am Montag bei rund 79.900 Dollar (etwa 71.300 Euro) und damit unter der Marke von 80.000 Dollar. Am Wochenende war der Kurs zwischenzeitlich bis auf rund 79.300 Dollar gerutscht. Erst am Samstag hatten wir noch berichtet, dass Bitcoin Richtung 80.000 Dollar rutscht. Seither hat sich die Stimmung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank weiter eingetrübt.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinMarketCap, Stand Montagnachmittag.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 79.903,26 Dollar −0,44 % −3,17 % Ethereum (ETH) 2.311,08 Dollar −0,77 % −4,60 % BNB (BNB) 740,77 Dollar +0,54 % +1,72 % XRP (XRP) 1,29 Dollar −0,23 % −1,60 % Solana (SOL) 101,13 Dollar +0,26 % −3,95 % Tron (TRX) 0,3307 Dollar +0,63 % −0,29 % Zcash (ZEC) 1.225,69 Dollar +1,28 % +6,97 % Hyperliquid (HYPE) 77,43 Dollar +1,18 % −2,67 % Dogecoin (DOGE) 0,0770 Dollar +0,50 % −3,46 % Monero (XMR) 590,81 Dollar −2,44 % −0,82 % Chainlink (LINK) 11,42 Dollar +0,55 % −5,56 % UNUS SED LEO (LEO) 9,03 Dollar 0,00 % 0,00 % Cardano (ADA) 0,2043 Dollar +0,13 % −6,97 %

Bitcoin kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,61 Billionen Dollar. Auf Wochensicht hat die größte Kryptowährung gut 3 Prozent verloren, Ethereum sogar 4,6 Prozent, Cardano und Chainlink je zwischen 5 und 7 Prozent. Im Plus sind auf Sieben-Tage-Sicht nur BNB und Zcash. Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden gehebelte Positionen im Wert von rund 154 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst, davon 118 Millionen Dollar an Wetten auf steigende Kurse. Am Samstag, als Bitcoin kurz unter 80.000 Dollar fiel, waren es noch deutlich mehr gewesen.

Alle Augen auf die Fed

Der wichtigste Termin der Woche ist die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung erwarten die Märkte diesmal kaum, laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 9 Prozent. Entscheidend wird aber, wie deutlich Fed-Chef Kevin Warsh in der Pressekonferenz eine Erhöhung im Dezember andeutet. „Diese Woche sind alle Augen auf die Fed-Sitzung gerichtet, und es sieht bereits so aus, als würden Anleger:innen Risiken abbauen, während Bitcoin unter die 80.000-Dollar-Marke fällt“, sagte Jeff Mei, Chief Operating Officer der Kryptobörse BTSE, gegenüber CoinDesk.

Wegen der hohen Ölpreise, des eskalierenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran und der Inflation könnte die Fed laut Mei „einen aggressiven Ton anschlagen“. Das hieße höhere Zinsen und weniger Liquidität für Krypto und Aktien. Höhere Zinsen machen Kredite teurer und ziehen Geld aus riskanteren Anlagen ab.

KI-Ausverkauf geht in Asien weiter

Auch von den Aktienmärkten kommt kein Rückenwind. In Asien setzte sich der Ausverkauf bei KI-Werten fort. Der südkoreanische Leitindex Kospi, der wegen des hohen Gewichts von Chipherstellern wie Samsung als Stimmungsbarometer für KI gilt, fiel um 1 Prozent, nachdem Goldman Sachs sein Kursziel für den Index um 25 Prozent gesenkt hatte. In Japan waren Chipwerte die größten Verlierer, und auch chinesische KI-Entwickler gaben deutlich nach. Diese Woche legen zudem die größten US-Tech-Konzerne ihre Quartalszahlen vor. Die Zweifel, ob sich die Milliardeninvestitionen in KI auszahlen, wachsen, wie zuletzt Apollo-Chefökonom Torsten Slok zeigte.

Ein wenig Entlastung kam vom Ölpreis. Die Nordseesorte Brent fiel um rund 2 Prozent von ihrem Sechsmonatshoch auf etwa 114 Dollar je Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, es werde „Zeit für eine Entscheidung“, ob es einen Deal mit dem Iran gibt oder die Angriffe wieder aufgenommen werden.

ETFs: Abflüsse zum Wochenende

Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin beendeten die vergangene Woche mit einem Minus. Nach dem großen Abfluss von 635,6 Millionen Dollar am Donnerstag verloren die Fonds laut Farside Investors auch am Freitag rund 138 Millionen Dollar, davon 110 Millionen Dollar bei BlackRocks IBIT. Weil der Wochenstart stark war, steht für die gesamte Woche dennoch ein Plus von rund 301 Millionen Dollar. Die Ether-ETFs verzeichneten dagegen die vierte Woche in Folge Abflüsse, insgesamt rund 221 Millionen Dollar.

Fear & Greed Index: Neutral

Der Crypto Fear & Greed Index von Alternative.me steht am Montag bei 50 Punkten und damit genau in der Mitte zwischen Angst und Gier. Vor einer Woche lag er noch bei 59 Punkten („Gier“), am vergangenen Donnerstag sogar bei 68. Der Index fasst unter anderem Volatilität, Handelsvolumen, Social-Media-Stimmung und die Bitcoin-Dominanz in einem Wert zwischen 0 (extreme Angst) und 100 (extreme Gier) zusammen.

82.500 Dollar als Hürde

Charttechnisch sehen Händler:innen die Zone zwischen 79.000 und 80.000 Dollar als unmittelbare Unterstützung. Fällt Bitcoin auf Tagesbasis darunter, gelten 75.000 Dollar als nächstes Ziel. Nach oben müsste der Kurs laut CoinDesk wieder über 82.500 Dollar steigen, jene Marke, die am vergangenen Donnerstag verloren ging, damit Käufer:innen den Rücksetzer als bloße Verschnaufpause abhaken können.