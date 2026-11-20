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Wer gehofft hatte, dass nach dem Anthropic-Börsengang das Geld in den Kryptomarkt zurückfließt, wird gerade enttäuscht.

Bitcoin ist in der Nacht auf Freitag bis auf rund 61.300 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Am Freitagmorgen notiert die größte Kryptowährung laut CoinGecko bei rund 61.600 Dollar (rund 55.300 Euro), ein Minus von gut 3 Prozent in 24 Stunden und 9 Prozent auf Wochensicht. Noch zu Wochenbeginn hatte Bitcoin um die 64.000-Dollar-Marke gekämpft, wie Trending Topics berichtete. Vom Hoch Ende September bei rund 87.000 Dollar hat Bitcoin damit fast 30 Prozent verloren. Bitcoin steuert auf die siebte Verlustwoche in Folge zu, nur 2022 dauerte eine solche Serie mit neun Wochen länger.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Freitag, 8:30 Uhr.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 61.595,00 Dollar -3,1 % -9,0 % Ethereum (ETH) 1.740,58 Dollar -3,4 % -8,5 % BNB (BNB) 569,80 Dollar -3,1 % -8,6 % XRP (XRP) 0,9623 Dollar -1,8 % -4,0 % Solana (SOL) 72,40 Dollar -3,1 % -7,3 % Tron (TRX) 0,3095 Dollar -1,0 % -0,6 % Hyperliquid (HYPE) 65,81 Dollar -3,5 % -7,6 % Zcash (ZEC) 850,86 Dollar -9,2 % -5,9 % Monero (XMR) 479,29 Dollar -4,6 % -7,8 % Dogecoin (DOGE) 0,05731 Dollar -3,4 % -9,6 % UNUS SED LEO (LEO) 9,23 Dollar -1,2 % -1,0 % Chainlink (LINK) 8,83 Dollar -3,5 % -8,7 % Cardano (ADA) 0,1494 Dollar -2,7 % -10,8 % Stellar (XLM) 0,1340 Dollar -2,3 % -5,8 %

Der Abverkauf zieht sich durch den gesamten Markt. Ethereum ist unter 1.750 Dollar gerutscht, Zcash verlor in 24 Stunden mehr als 9 Prozent, NEAR sogar 11 Prozent. Auf Wochensicht liegen Litecoin, Avalanche und Uniswap jeweils rund 14 bis 15 Prozent im Minus. Der gesamte Kryptomarkt ist laut CoinGecko noch rund 2,13 Billionen Dollar (rund 1,91 Billionen Euro) wert, ein Minus von 5,5 Prozent in 24 Stunden.

Rekordabfluss bei BlackRocks Bitcoin-ETF

Der wichtigste Grund für den Druck bleibt das Geld, das Anleger:innen aus den Bitcoin-ETFs abziehen. Am Tag des Anthropic-Börsengangs flossen aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs rund 582 Millionen Dollar (rund 522 Millionen Euro) ab, wie crypto.news berichtet. Allein BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) verlor 541 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss seit seinem Start. Im November summieren sich die Abflüsse damit auf rund 3,5 Milliarden Dollar, an 12 von 14 Handelstagen zogen Anleger:innen Geld ab.

Dazu kamen Zwangsverkäufe an den Terminmärkten. Innerhalb von 24 Stunden wurden Positionen im Wert von rund 700 Millionen Dollar liquidiert, mehr als 142.000 Trader:innen waren betroffen. Bei Bitcoin entfielen gut 80 Prozent der Liquidationen auf Wetten auf steigende Kurse.

Zinsangst und schwache Tech-Aktien

Auch das Umfeld spricht gegen riskante Anlagen. Laut dem Protokoll ihrer Oktober-Sitzung halten fast alle Mitglieder der US-Notenbank Fed weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich, zwei brachten sogar einen größeren Schritt ins Spiel. Die nächste Zinsentscheidung steht Anfang Dezember an. Gleichzeitig konnte selbst der Rekord-Börsengang von Anthropic die Tech-Börse nicht beflügeln: Der Nasdaq Composite verlor am Donnerstag 2,25 Prozent, der S&P 500 rund 2 Prozent. Es war der sechste Verlusttag in Folge. Anleger:innen zweifeln zunehmend daran, ob sich die hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur rechnen.

Charttechnisch hat sich das Bild weiter eingetrübt. Bei Bitcoin ist der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen, ein sogenanntes Death Cross. Der Krypto-Börsenbetreiber Bitfinex warnt, dass Bitcoin bei anhaltenden ETF-Abflüssen von mehr als 300 Millionen Dollar pro Tag bis zum Juli-Tief von rund 57.800 Dollar fallen könnte.

Rotation oder Risikoflucht?

Ob der Anthropic-IPO tatsächlich Geld aus dem Kryptomarkt abgesaugt hat, ist umstritten. Vor dem Börsengang hatte sich am Markt die These verbreitet, Anleger:innen würden Krypto verkaufen, um bei ANT einzusteigen. Nach dem Debüt hätten Rückflüsse folgen müssen, stattdessen haben sich die Abflüsse beschleunigt. Dass Bitcoin und Tech-Aktien gleichzeitig fallen, spricht eher für einen breiten Rückzug aus riskanten Anlagen als für eine gezielte Umschichtung, schreibt Decrypt.

Für eine Gegenbewegung gibt es zumindest technische Argumente. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Bitcoin liegt bei rund 20 und damit tief im überverkauften Bereich, was auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten kann. Eine Garantie ist das allerdings nicht: Überverkaufte Märkte können auch weiter fallen.