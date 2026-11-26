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Durchatmen, aber mit angezogener Handbremse: Bitcoin hat sich nach dem neuerlichen Rutsch unter 60.000 Dollar wieder über diese Marke gekämpft. Am Donnerstagmittag kostet die größte Kryptowährung laut Yahoo Finance rund 60.430 Dollar (rund 54.300 Euro), das sind 2,8 Prozent mehr als 24 Stunden zuvor. Am Mittwochnachmittag war Bitcoin während des Kurssturzes am Nasdaq zwischenzeitlich bis auf rund 57.200 Dollar gefallen, am vergangenen Samstag sogar auf rund 55.200 Dollar, den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Von einer Trendwende ist der Markt aber weit entfernt. Auf Wochensicht liegt Bitcoin noch immer 2,4 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn sind es knapp 31 Prozent. Vom Hoch im Jänner bei knapp 97.000 Dollar ist der Kurs damit um rund 38 Prozent gefallen.

Altcoins erholen sich etwas stärker

Die kleineren Kryptowährungen legen am Donnerstag etwas stärker zu als Bitcoin, nachdem sie zuvor auch stärker gefallen waren. Cardano, Dogecoin, XRP und Solana steigen um 4 bis 5 Prozent. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, gewinnt 2,8 Prozent auf rund 1.690 Dollar (rund 1.520 Euro) und liegt seit Jahresbeginn immer noch 43 Prozent im Minus.

Kryptowährung Kurs in Dollar 24 Stunden 7 Tage seit Jahresbeginn Bitcoin 60.430 +2,8 % -2,4 % -30,9 % Ether 1.693 +2,8 % -3,6 % -42,9 % BNB 550 +1,7 % -5,1 % -36,3 % XRP 0,95 +4,1 % -1,2 % -48,5 % Solana 70,44 +4,0 % -3,6 % -43,4 % Dogecoin 0,057 +4,8 % -2,7 % -51,8 % Cardano 0,148 +5,0 % -2,4 % -55,5 %

Kurse am Donnerstag um 12 Uhr MEZ laut Yahoo Finance, 7 Tage gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag.

ETF-Anleger:innen ziehen weiter Geld ab

Die Erholung kommt ohne Rückenwind von den großen Investor:innen. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten am Mittwoch laut Daten von Farside Investors Nettoabflüsse von rund 453 Mio. Dollar (rund 407 Mio. Euro), den siebten Tag in Folge. Allein aus dem größten Fonds, BlackRocks IBIT, flossen demnach rund 330 Mio. Dollar ab. Im November haben die Bitcoin-ETFs laut CoinDesk bereits bis Montag einen Rekordabfluss von 4,71 Mrd. Dollar verzeichnet.

Auch bei Krypto-Aktien hält sich die Erholung in Grenzen. Die Aktie von Strategy, dem größten börsennotierten Bitcoin-Halter, fiel am Mittwoch laut CoinDesk zwischenzeitlich auf rund 70 Dollar, den tiefsten Stand seit Jahren, und schloss nach einer Erholung bei rund 80 Dollar. Seit Jahresbeginn hat sie damit 47 Prozent verloren. Die Coinbase-Aktie liegt 54 Prozent im Minus.

Galaxy rudert beim Bärenmarkt zurück

Wie brüchig die Stimmung ist, zeigt eine Kehrtwende bei Galaxy Digital. Noch im Oktober hatte das Krypto-Finanzhaus erklärt, der Bärenmarkt sei bereits im Juni zu Ende gegangen. „Wir ziehen die Einschätzung vom Oktober zurück, dass der Bärenmarkt im Juni endete“, schrieb Galaxys Research-Chef Alex Thorn am Mittwoch laut CoinDesk. Das Signal, auf dem diese Einschätzung beruhte, habe versagt. Als entscheidende Marken nannte er einen Tagesschluss bei 58.525 Dollar und einen Wochenschluss bei 59.517 Dollar, die Tiefs aus dem Juni.

Andere sehen die Lage weniger dramatisch. Axel Rudolph, Chefanalyst für technische Analyse beim Broker IG, deutet die Rekordabflüsse aus den ETFs laut CoinDesk weniger als Massenflucht aus Bitcoin. Und schon am vergangenen Wochenende hatte der Vermögensverwalter CoinShares von einer fortgeschrittenen Kapitulation gesprochen, also jener Phase, in der die letzten verunsicherten Anleger:innen verkaufen.

Dünner Handel zu Thanksgiving

Belastet wird Krypto weiterhin vom Umfeld an den Aktienmärkten. Der Nasdaq 100 war am Mittwoch kurz in einen Bärenmarkt gerutscht, bevor er sich auf ein Minus von 0,6 Prozent erholte. Neue Inflationsdaten haben die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember auf rund 98 Prozent getrieben, und höhere Zinsen machen riskante Anlagen wie Bitcoin weniger attraktiv. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Bei so dünnem Handel können schon kleinere Verkäufe den Kurs wieder deutlich bewegen, in beide Richtungen.