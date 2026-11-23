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Ein Boot für jede Bucht: Die slowakische Charterplattform Boataround hat sich eine weitere Finanzierung über 7 Millionen Euro gesichert. Zu den Investor:innen zählen unter anderem Reflex Capital und die Investment-Plattform Crowdberry, die Vereinbarung wurde Ende Oktober unterzeichnet. Erst zu Jahresbeginn hatte Boataround sein Eigenkapital um 2,4 Millionen Euro erhöht, wie Trending Topics berichtete.

Startup Boataround Sitz Bratislava, Slowakei Gründung 2016 Gründer:innen Pavel Pribis (CEO), Jana Escher (COO) Summe 7 Mio. Euro Investor:innen u. a. Reflex Capital, Crowdberry Bisherige Finanzierung 2026 Kapitalerhöhung über 2,4 Mio. Euro zu Jahresbeginn Bewertung nicht bekannt

27.000 Boote in 105 Ländern

Boataround vermittelt nach eigenen Angaben rund 27.000 Yachten in 105 Ländern und arbeitet mit mehr als 8.000 Charterunternehmen zusammen. Mehr als 120.000 Kund:innen aus über 90 Ländern haben bereits über die Plattform gebucht, der Kundenservice ist sieben Tage die Woche in über 30 Sprachen erreichbar. Laut früheren Angaben arbeitet das Unternehmen profitabel.

„Die neue Millionenfinanzierung wird dazu beitragen, neue Technologien für Boataround.com zu entwickeln, die Abläufe für unsere Partner:innen zu vereinfachen und noch mehr Kund:innen auf die Plattform zu bringen“, sagt CEO Pavel Pribis. Mit dem Geld will Boataround seine Marktanteile in Europa und darüber hinaus ausbauen, neue Technik-Features einführen und den Kundenservice weiter verbessern.

Von Booking.com zum eigenen Charter-Portal

Gegründet haben Boataround Pavel Pribis und Jana Escher im Februar 2016, beide waren zuvor in Management-Positionen bei Booking.com tätig. Ihr Ziel war ein einfacher, transparenter Buchungsprozess für Segelyachten mit Bestpreis-Garantie. Im April 2016 gingen über Navigo Yacht Charter die ersten 14 Boote online, zwei Jahre später waren es bereits rund 6.000. „Das Investment von insgesamt sieben Millionen Euro spiegelt das Vertrauen der Investor:innen in das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, und in unsere weiteren Pläne“, sagt COO Jana Escher.

Hart umkämpfter Markt

Der Online-Markt für Yacht-Charter ist hart umkämpft. Zu den größten Konkurrenten zählen die französische Plattform Click&Boat, die auch private Boote vermittelt, und GetMyBoat aus den USA. Dazu kommen spezialisierte Charter-Portale und die Buchungsseiten der großen Charterflotten selbst. Boataround setzt im Wettbewerb vor allem auf die Zahl der angebundenen Charterfirmen und auf einen mehrsprachigen Kundenservice an sieben Tagen die Woche.