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Kantige Geländewagen gibt es viele, beim Ti7 war es dem Gericht zu viel Defender: Das Bezirksgericht Den Haag hat BYD am vergangenen Freitag in einem Eilverfahren verboten, seinen Geländewagen Ti7 in der EU zu verkaufen. Der SUV verletze ein eingetragenes EU-Geschmacksmuster von Jaguar Land Rover (JLR) für den Land Rover Defender, heißt es im Urteil. Die prägenden Merkmale des Defender fänden sich im Ti7 wieder, die von BYD angeführten Unterschiede seien zu wenig auffällig, um den Gesamteindruck spürbar zu verändern.

Das Verbot gilt für zehn europäische BYD-Gesellschaften, darunter die Europazentrale BYD Europe in Rotterdam sowie die Landesgesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien und Polen. Sie dürfen den Ti7 in der gesamten EU weder importieren, produzieren, anbieten, verkaufen, lagern noch liefern. Das Verbot greift eine Woche nach Zustellung des Urteils, bei Verstößen drohen Zwangsgelder bis zu 10 Millionen Euro.

Gewölbte Schultern und Signature Panel

Spannend ist, woran das Gericht die Ähnlichkeit festmacht. Kastenform, aufrechte Fenster, gerade Dachlinie und hohe Schulterlinie allein schützen den Defender nicht, denn die gab es schon bei Ford Flex, Jeep Wrangler und Mercedes G-Klasse. Den Defender machen laut Urteil die Kombination aus gewölbten Schultern und abgerundeten Ecken aus, das sogenannte Signature Panel an der C-Säule, die abgerundeten Radausschnitte, die durchgehende Fensterfläche sowie Proportionen und Silhouette. Genau diese dominierenden Merkmale seien beim Ti7 „(nahezu) identisch“.

BYD hatte eine lange Liste an Unterschieden vorgelegt: andere Scheinwerfer, ein anders aufgeteilter Kühlergrill, eine Vertiefung in der Motorhaube, wo der Defender eine leichte Wölbung hat, keine Alpine-Fenster im Dach, eine unterbrochene Schulterlinie, andere Felgen und Türgriffe. Das Gericht ließ das nicht gelten. Die Unterschiede seien zwar zahlreich, aber einzeln wie gemeinsam nicht auffällig genug. Der Ti7 liege sogar näher am Defender als die älteren Geländewagen, auf die sich BYD berufen hatte.

Was BYD dagegen hält

BYD will das Urteil nicht hinnehmen und hat Berufung angekündigt. „Der BYD Ti 7 ist das Ergebnis von BYDs eigener, unabhängiger Designarbeit und verletzt keine Rechte von JLR“, erklärte der Konzern gegenüber Reuters. Man werde jeden rechtlichen Weg nutzen, um zu zeigen, dass die Entscheidung falsch sei. Vor Gericht hatte BYD argumentiert, viele der von JLR beanspruchten Elemente seien funktional oder Teil einer „Defender-DNA“, die auf den ersten Land Rover von 1948 zurückgeht. Mehrere der Geschmacksmuster seien deshalb weder neu noch eigenständig.

Auch JLR kommt im Urteil nicht ungeschoren davon. Der britische Hersteller habe die Abbildungen seiner Geschmacksmuster „sehr klein“ vorgelegt, jeweils nur sechs von sieben Ansichten eingereicht, und teils seien Teile davon von einem Cookie-Banner verdeckt gewesen. Abgewiesen hat das Gericht auch JLRs Forderung nach Einsicht in bei BYD beschlagnahmte Dokumente, nach Angaben zu Vertriebswegen und nach einem „dringenden Hinweis“ auf allen europäischen BYD-Websites. Dafür fehle das Interesse, solange der Ti7 in der EU noch gar nicht verkauft wird. Von den geltend gemachten Anwaltskosten von rund 55.200 Euro muss BYD nur knapp 2.700 Euro ersetzen, weil JLR sie nicht ausreichend belegt hat.

Großbritannien bleibt offen

Den britischen Markt betrifft das Urteil nicht. Für BYD UK erklärte sich das Gericht für nicht zuständig, Ansprüche aus den britischen Geschmacksmustern wurden abgewiesen. Dort ist der Ti7 seit dem Sommer bestellbar, die ersten Auslieferungen sind für Jänner 2027 geplant. Mit 47.995 Pfund kostet der Siebensitzer mit Plug-in-Hybridantrieb rund ein Drittel weniger als der günstigste Defender 110. Einen Euro-Preis für den Ti7 hat BYD noch nicht genannt. Zum Vergleich: In Deutschland kostet der Defender 110 als Plug-in-Hybrid ab 82.200 Euro, in Österreich startet er bei 88.424 Euro. In China ist der Ti7 seit September 2025 auf dem Markt und hat sich laut CnEVPost bereits mehr als 300.000 Mal verkauft.

In der EU hat BYD laut eigener Aussage vor Gericht derzeit keine konkreten Pläne für den Ti7. Weil BYD aber auch nicht zusagen wollte, darauf zu verzichten, sah das Gericht eine drohende Verletzung. Das Verbot trifft deshalb auch BYD Auto Hungary, das in Szeged ab Ende des Jahres Autos bauen soll. Dass der Ti7 dort vom Band laufen könnte, sei „nicht undenkbar“, so das Gericht.

Mit kantigen Geländewagen im Defender-Stil hat JLR schon länger zu kämpfen. Der britische Chemiekonzern Ineos baut mit dem Grenadier seit 2022 einen Offroader, der stark an den alten Defender erinnert, nachdem JLR vor Gericht damit gescheitert war, dessen Form als Marke schützen zu lassen. Den neuen Defender hat JLR dagegen über Geschmacksmuster abgesichert, und genau das zahlt sich jetzt aus.

Wie es weitergeht

Das Urteil ist eine vorläufige Entscheidung. JLR muss binnen sechs Monaten ein Hauptverfahren einleiten, sonst fällt das Verbot weg. Schon am Mittwoch geht der Streit in die nächste Runde: Vor dem Gericht in Rotterdam verhandelt JLR ein weiteres Eilverfahren gegen BYD, diesmal wegen Urheberrechtsverletzung und sklavischer Nachahmung. „Wir schützen unser geistiges Eigentum und ergreifen rechtliche Schritte, wenn es nötig ist“, teilte JLR mit, weitere Kommentare gebe es wegen der laufenden Verfahren nicht.