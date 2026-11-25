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Das französische Werk, das Mercedes ursprünglich für das Kleinwagenmodell „Smart“ errichtet hatte und das Jim Ratcliffe zum Produktionsstandort für sein Land Rover Defender-Derivat umfunktionierte, könnte bald BYD-Fahrzeuge produzieren.

BYD ist laut Electrek in exklusive Verhandlungen über den Erwerb des Werks von Ineos Automotive in Hambach, Frankreich, eingetreten. Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies nach Ungarn das zweite Pkw-Werk des chinesischen Giganten in der EU. Es wäre außerdem der erste Fall, in dem ein chinesischer Automobilhersteller ein bestehendes Automobilwerk in Europa erwirbt.

Ineos will Quartermaster-Produktion in USA verlegen

Die andere Seite des Deals ist der Rückzug von Ineos. Parallel zur Ankündigung teilte Ineos Automotive mit, dass man plant, die Produktion des Grenadier und des Quartermaster in die USA zu verlagern, auf die laut eigenen Angaben etwa 70 Prozent seines Umsatzes entfallen. Es hat eine Auswahlliste mit Standorten in den USA erstellt, diese jedoch noch nicht namentlich genannt. Ineos will dort im Jahr 2028 mit der Produktion beginnen.

Jeder von Frankreich in die USA gelieferte Grenadier wird mit einem Zollsatz von 15 Prozent belegt. Der Quartermaster-Pickup fällt unter den Zollsatz von 25 Prozent für importierte Pickups. Wenn 7 von 10 Kund:innen aus den USA kommen, macht es keinen Sinn mehr, die Fahrzeuge in Lothringen zu bauen.

Ineos erklärt, dass es mittelfristig beide Modelle weiterhin in Hambach bauen wird, sollte der Verkauf zustande kommen. Die beiden Unternehmen würden sich den Standort also eine Zeit lang teilen.

Werk gehörte ursprünglich Mercedes

Weder BYD noch Ineos gaben einen Preis oder einen Termin für den Abschluss bekannt. Außerdem muss man den Verkauf noch mit den Arbeitnehmervertretern abstimmen. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, welche BYD-Modelle in Hambach entstehen sollen und wann. Gleiches gilt für die rund 1.000 Beschäftigten des Werks. Der chinesische Konzern hat keine Zusage gemacht, wie viele davon weiterbeschäftigt werden sollen.

Das Werk in Hambach wurde 1997 als „Smartville“ eröffnet, das Mercedes-Werk für den Smart Fortwo. Es produzierte später den vollelektrischen Smart EQ Fortwo. Ineos kaufte es Ende 2020 von Mercedes, nachdem das Unternehmen seinen Plan zum Bau eines neuen Werks in Wales aufgegeben hatte. Die Produktion des Grenadier begann im Jahr 2022. Ineos gibt an, seit 2019 fast 540 Millionen Euro in den Standort investiert zu haben.

Die Kapazität liegt bei etwa 30.000 Grenadier-Modellen pro Jahr. Das ist nach BYD-Maßstäben nicht viel. Der chinesische Hersteller verkaufte in den ersten zehn Monaten des Jahres weltweit mehr als 3,5 Millionen Personenkraftwagen.

Europa zunehmend wichtiger für BYD

BYDs erstes europäisches Automobilwerk in Szeged, Ungarn, hat Anfang dieses Jahres die Testproduktion aufgenommen und soll voraussichtlich Anfang 2027 die Serienproduktion erreichen. Dabei stehen der Dolphin Surf und der Atto 2 an erster Stelle. BYD strebt dort letztendlich eine Jahresproduktion von mehr als 150.000 Fahrzeugen an. Das separate Werksprojekt in der Türkei liegt vorerst auf Eis.

In China hergestellte BYD-Elektrofahrzeuge unterliegen in der EU zusätzlich zum regulären 10-prozentigen Automobilzoll einem Ausgleichszoll von 17 Prozent. Importierte chinesische Hybridfahrzeuge unterliegen nun Kontingenten, und die von der EU vorgeschlagenen „Made in Europe“-Regeln würden die Subventionen für Elektrofahrzeuge und öffentliche Aufträge davon abhängig machen, zu welchem Anteil ein Fahrzeug vor Ort hergestellt wird. Ein Werk in Frankreich löst viele dieser Probleme auf einen Schlag.

Und BYD ist nicht allein. Leapmotor hat im Oktober mit der Produktion des B10 im Stellantis-Werk in Saragossa (Spanien) begonnen. Dongfeng plant die Fahrzeugproduktion in einem Stellantis-Werk in Frankreich, Geely soll Berichten zufolge ein Ford-Werk in Spanien ins Auge fassen, und Chery montiert bereits Fahrzeuge in Barcelona.

Europa ist für BYD wichtiger denn je, da es auf dem heimischen Markt nicht gut läuft. Der Absatz der Marke BYD in China sank in den ersten zehn Monaten um 40 Prozent auf 1.544.699 Fahrzeuge, und der weltweite Absatz von Personenkraftwagen ging um 2,7 Prozent zurück.