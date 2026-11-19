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Erst baut Canva KI in jede Ecke seiner App, jetzt bekommt man sie mit einem Klick wieder los.

Der australische Design-Riese hat soeben zwei neue Einstellungen eingeführt, mit denen Nutzer:innen generative KI weitgehend aus ihrer Canva-Oberfläche verbannen können, wie The Verge berichtet. Der erste Schalter heißt „Enable generative AI features“ und versteckt in der gesamten App alle Funktionen, die Inhalte per KI neu erzeugen. Er findet sich in den Einstellungen unter „Berechtigungen“. Der zweite, unter „KI-Personalisierung“ im eigenen Konto, sorgt dafür, dass in der Bibliothek und in den Vorschlägen für Vorlagen und Designelemente weniger KI-generierte Inhalte auftauchen. Ganz ausblenden lassen sie sich damit aber nicht.

Beide Optionen sind für Free- und Pro-Konten verfügbar. Bisher konnten nur Administrator:innen von Business-, Enterprise-, Teams- und Bildungskonten KI-Funktionen für ihre Teams einschränken.

Hintergrundentferner bleibt an

Ganz ohne KI ist Canva auch mit ausgeschaltetem Schalter nicht. Werkzeuge wie der Background Remover oder Magic Grab bleiben verfügbar. Canva argumentiert, dass sie nichts Neues erzeugen, sondern nur mit vorhandenen Bildern arbeiten, und deshalb auch keine KI-Kennzeichnung in den Metadaten hinterlassen.

Mit dem Schritt reagiert Canva auf Kritik von Nutzer:innen, die sich mehr Kontrolle über KI in ihren Werkzeugen wünschen. Grundsätzlich will sich das Unternehmen aber nicht vom Thema abwenden. Die Zukunft der Kreativität sei „keine Wahl zwischen KI und keiner KI“, schreibt Canva.

1.271 Jobs weg, auch Wien betroffen

Der Schalter kommt in einer schwierigen Phase. Canva baut gerade erstmals in seiner Geschichte unternehmensweit um: 1.271 Stellen sind betroffen, das sind 22 Prozent der Belegschaft, wie Trending Topics berichtete. Statt der geplanten 30 Prozent rechnet Canva heuer nur noch mit rund 20 Prozent Umsatzwachstum, nach 38 Prozent im Vorjahr. Canvas größter Geldgeber Blackbird senkte die Bewertung auf 34,9 Milliarden Dollar (rund 31,4 Milliarden Euro), der für 2027 erwartete Börsengang liegt laut Berichten auf Eis.

Der Abbau trifft auch die Wiener Tochter Canva Austria, die auf das 2021 übernommene KI-Startup Kaleido und dessen Tool remove.bg zurückgeht. Wie viele der zuletzt rund 80 Mitarbeiter:innen gehen müssen, sagt Canva nicht. Dabei verdiente die Wiener Tochter 2025 laut Lagebericht 14,9 Millionen Euro nach Steuern. Ende 2025 hatte Canva bereits die Wiener Dienste unscreen.com und designify.com eingestellt.

Wenn ChatGPT und Claude zum Design-Tool werden

Ein Teil des Problems ist hausgemacht: Mit KI-Funktionen für mehr als 200 Millionen Gratis-Nutzer:innen fallen für jede Anfrage plötzlich Rechenkosten an. Der größere Druck kommt aber von außen. Wofür man früher eine Canva-Vorlage brauchte, reicht heute ein Prompt in ChatGPT, Claude oder Gemini. Die KI-Assistenten erstellen Social-Media-Grafiken, Infografiken, Präsentationen und Logos, bearbeiten hochgeladene Fotos, tauschen Hintergründe aus oder ändern Texte im Bild, alles im Chatfenster.

Damit gerät nicht nur Canva unter Druck. Die Aktie des Konkurrenten Figma hat heuer rund 44 Prozent verloren, Vibe-Coding-Startups wie Lovable bauen Websites und Apps per Prompt, und Anthropic greift mit Claude Design direkt im Design-Markt an. Auch die Bildbearbeitung, mit der Kaleido einst groß wurde, ist zur Massenware geworden: Hintergründe entfernen können heute Adobe Express, Apples Fotos-App und zahlreiche Gratis-Tools.

Canva setzt trotzdem auf KI

Canva selbst sieht sich nicht als Verlierer der KI-Welle. Seit dem Start seines neuen KI-Angebots im September habe sich die Nutzung ungefähr verdoppelt, Nutzer:innen, die Canva über KI-Assistenten entdecken, werden fast doppelt so oft zu zahlenden Kund:innen wie der Durchschnitt. Mit Craft und Brush hat Canva Research zuletzt eigene Modelle vorgestellt, die die KI-Kosten deutlich senken sollen. Canva ist zudem seit zehn Jahren profitabel und zählt mehr als 250 Millionen monatliche Nutzer:innen.

Der neue Aus-Schalter passt zu dieser Strategie: Canva will KI zum Kern des Produkts machen, ohne jene Nutzer:innen zu verlieren, die damit nichts zu tun haben wollen.