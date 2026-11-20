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Der neue Kollege heißt Torben, und er übernimmt gleich zehn Jobs: Das österreichische Startup Chatarmin trennt sich von zehn Mitarbeiter:innen und besetzt deren Stellen nicht nach. „Die Aufgaben übernimmt TorbenAI, unser internes KI-Agenten-System“, schreibt Mitgründer und CEO Johannes Mansbart soeben auf LinkedIn. Chatarmin gehe „AI-first“, dadurch gebe es „im Personal einen Aderlass“. Wirtschaftliche Probleme sind laut Mansbart nicht der Grund: Dem Unternehmen gehe es besser als je zuvor. „8 Millionen Euro ARR nach 50 Monaten, zu 100 Prozent bootstrapped“, sagt er gegenüber Trending Topics.

Von 30 auf 20 Leute, und dann weiter auf zehn

Mit den Abgängen schrumpft das Team von 30 auf 20 Personen, und dabei soll es nicht bleiben: Ziel sei es, auf zehn Leute zu schrumpfen. Betroffen sind diesmal Mitarbeiter:innen aus SEO und GEO, CMS-Management, Customer Success und Key Accounting, Vertrieb und Go-to-Market sowie Operations, HR und Backend. Wer bleibt, verrät Mansbart auf LinkedIn nur teilweise: „Kurzer Spoiler: Armin Daryabegi und ich bleiben“, schreibt er über sich und seinen Mitgründer.

Hinter dem Abbau steht ein Prinzip, das Mansbart von Martin Murray (Mitgründer von waterdrop) übernommen hat: „As few people for as long as possible“. „Alles, was ohne Menschen geht, ist als Jungunternehmen ohne Menschen abzubilden, weil sie einfach die teuerste und ineffizienteste Arbeits-Ressource sind“, sagt Mansbart. „Jeder Gründer und Unternehmer, der das hier liest, stimmt mir zu. Du willst ein kleines starkes Team, kein großes schwaches.“

Den Abschied verpackt Mansbart auf LinkedIn in Bilder aus Biologie und Sport. „Jede Wachstumsphase benötigt die richtige Ernährung. Jedes Modell benötigt den richtigen Treibstoff“, schreibt er. Die Scheidenden seien „hoch-talentierte und sehr ambitionierte hungrige Talente“, für die er nun Intros zu neuen Arbeitgeber:innen anbietet. Unterschrieben ist der Beitrag mit „Aus Zypern, JM & Team“.

TorbenAI wird eigene Firma

Die Arbeit der Abgänge übernimmt TorbenAI. Das interne KI-System automatisiere SEO und GEO, Account-Management und Kundenservice vollständig, sagt Mansbart. Und es soll zum eigenen Geschäft werden: Chatarmin bietet TorbenAI ab sofort auch anderen Unternehmen an, die ihr Business automatisieren wollen. Im Jänner wird das Produkt in eine eigene Gesellschaft (SPV) ausgegründet, an die es bereits verkauft ist. „Es ist ein neues Produkt mit einer neuen Firma. Armin und ich werden durch unsere Holding 100 Prozent halten und auch dieses Venture zu 100 Prozent bootstrappen. Das ist unser Weg“, sagt Mansbart. Mit Chatarmin und dessen KI-Kundenservice-Suite armincx habe die neue Firma nur bedingt zu tun, und zwar als Integrator. „Think of it as your virtual employee that is never on vacation or sick-leave“, sagt Mansbart. „Wir sind der Beweis, dass Unternehmen heutzutage effizienter sein können, oder müssen, denn je zuvor.“

Bis zum ausgerufenen Ziel ist es noch weit. Unter seinen Beitrag setzte Mansbart „10PAX 100M ARR“, also zehn Leute bei 100 Millionen ARR, mehr als zwölfmal so viel wie heute. Wie und bis wann das klappen soll? „Gib uns 5 Jahre und wir machen genau so weiter wie bisher“, sagt Mansbart.

Bootstrapped von Tag eins

Chatarmin wurde 2022 gegründet und hat sich mit Marketing und Kundenservice über WhatsApp für E-Commerce-Marken einen Namen gemacht. Laut eigener Website zählt Chatarmin mehr als 500 Marken zu seinen Kund:innen, darunter Marc O’Polo, waterdrop und Holy. Investor:innen gibt es keine. Mansbart ist einer der lautesten Verfechter von Bootstrapping in der heimischen Szene und bezeichnete Venture Capital schon vor Jahren als „Sucker’s Game“. KI hatte das Startup bereits 2024 in sein Kernprodukt integriert. Im Markt für WhatsApp-Marketing konkurriert Chatarmin unter anderem mit den Berliner Anbietern charles und Superchat.

Weniger Menschen trotz besserer KI?

Chatarmin ist nicht das einzige Unternehmen, das KI als Grund für Personalabbau nennt. Zuletzt hat etwa Canva mehr als 1.000 Stellen gestrichen, auch in Wien. Ob die Rechnung aufgeht, ist unter Fachleuten umstritten. Christoph Ott, Gründer und CEO von LEAN-CODERS, warnt in seiner Kolumne auf Trending Topics vor einem Denkfehler: Der beginne dort, wo Unternehmen aus erfolgreicher Automatisierung automatisch weniger Personal ableiten.